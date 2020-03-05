«КОВ СЕДЕ ЛАМО ПАРО ТЕЯТ ЛОМАНТНЕНЕНЬ, ТОВ СЕДЕ ВАДРЯ КАРМИ ЭСТЕТЬКАК»

Улить ломанть, кинь шкась, мерят, овсе а полавты. Кодат ульнесть од порасто, истямокс кадовить свал. Тевсэ палыцят, эрямонтень кенярдыцят, свал ков-бути капшицят, ломань юткс бажицят.
Сынст юткс лади совавтомс Раиса Максимовна Пронькинаньгак (тейтерькс Аношкина). Чачома велесэнзэ (те – Кочкурбуень Сурвелесь) вишка пингстэ пшкалесть тензэ Васён Рая. Раиса Максимовнакс теевсь, зярдо М.Е.Евсевьев лемсэ пединститутонть прядомадо мейле сась тонавтомо эсь велень школав. Истя лиссь, кото иень ютазь савсь туемс ошов. Комськотово иеть важодсь Саранскоень 13 № эйкакшонь кужосо.
Ули эрзянь кезэрень лемезэяк – Вастаня. Максызе тензэ «Ламзурь» морокуронть теицязо Маризь Кемаль. Лемесь седе а ков ладясь те авантень. Эрзянь кельсэ ули пек паро вал – «васта, вастай». Сон ней таго-мекс стувтозь. Сонзэ кондят валтнэ – «полай», «ни», «козяйка». Раиса Максимовнадо паро ни ды пола ялга стака муемс. А стяко мирдезэ, Дмитрий Тимофеевич, киньгак лиянь седеензэ потс эзь нолда ды зярдояк а нолды. Секс кавонест, ловт, пингень перть вейсэть. Тонавтнемстэ ве парта экшсэльть. Вейсэ ульцява чийнесть. Вейсэ пуромкшность чокшнень куринкас. Мейле налксесть свадьба. Ды те шкас, теке мерят, вейке лексемасо лексить. Тевтнень-мелявкстнэнь теить вейке-вейкенень лездазь, ризкстнэнь-апаротнень явить кавтов. Мезе лия эряви алкуксонь уцяскантень?
МОРОНЬ ВЕЧКЕМАСЬ – ВЕРЬСЭНЗЭ
«Вастай» валось сеедьстэ вастневи эрзянь кезэрень моротнесэ. Ули сон «Маштыть, авакай» моросонтькак, конань пек вечксы Раиса Максимовна. Те мородонть башка, эйстэдест соды сядодо ламо. Моронь вечкемась – верьсэнзэ. Кшиде иляк андо, макст морамс. Те вечкемась 25 иеде икеле ветизе «Ламзурь» ансамбляв. Се шкастонть саезь Р.М.Пронькина, кода сонсь корты, «Ламзуренть» марто сюлмавозь аволь ансяк седейга-оймева, сюлмавозь весе прянек-пильгенек.
Раиса Максимовнань мелявксонзо, кода эрьва аванть, пря велькска. Сон эрьва тевсэ кол: кшить пани, ярсат – а пешкедят. Прякадонзо седееть витеви. Брагазо – весть корштамсто иредят. Машты стамояк, кодамояк. Истят ковтат, свитрат коды – лавкансетнень ваксс а путсыть, сядоксть седе парт.
Эсензэ туртов викшнесь зярыя эрзянь панарт ды руцят. «Вечкан, – корты Раиса Максимовна, – эрзянь оршамот. Ютык масторонть трокс ды келес – минектне сехте мазыйть!» Цёранзо свадьбасояк киштсь эрзянь панарсо. «Весемеде мазыелинь», – пейдезь ледстни сон.
Теке марто сонзэ стака кирдемс кудосо. Вечки якамо, куваяк, кода сонсь корты, «лыстамо». Берянь, меельце шкастонть врачтне кардызь бассейнасо ды анксемасо укшномадонть. Кавтошка иеде икеле, ансяк сы телесь, сеске чии прянзо сёрмадстомо экшелицятнень юткс. Ды, цят якшамонть лангс апак вано, лия «морж»-ялганзо марто апак пеле чопавтнесь лов лангсто эев анксемантень.
«Эх, мекс уш истя капшазь моли шкась?» – янкси Раиса Максимовна. Ды ушоды оймензэ панжомо, мезе теевель, ков молевель. «Велявтомс вишка пингенть, тонавтневлинь эй ланга кирякстнеме», – весть видькстась сон. Ды арасть кавтолдомат: истя улевельгак. Истят ломанть, сехте пек аватнень ютксто, конат зняро мель ды бажамо явовольть спортонтень, аволь эрьва косто муят. Раиса Максимовна, маряви, нардынзе весень судост. А стяко вечки ваномо передачат, косо невтневить спортонть марто сюлмавозь пелькстамот. Зярдо молить эй ланга кирякстнемань, футболонь, биатлононь коряс пелькстамот, те шкастонть иляк токше, пелькстыцятнень кисэ весе седейсэ «сэреди». Удоманзояк кадсы, коморо таблеткат сими, ялатеке а туи, зярс а прядови пелькстамось.
ОЙМЕЗЭ СВАЛ ВЕЛЕСЭ
Раиса Максимовна косо илязо эря, ков илязо моле, оймезэ свал тосо, косо ютась эйкакшпоразо, косо кепе пильгсэ чийнесь чевте луганаронть ланга. Эйкакшпингезэ аволь шождатнестэль. Войнань шкасто чачозь, сонензэ савкшнось варчнемс марчонь кшинть танстензэяк, цидярдомс урозчинь стакачитненьгак. Фашисттнэнь каршо тюреме тетязо, Максим Петрович, тусь 1942 иестэ. Авазо, Васса Фёдоровна, кадовсь колмо эйкакш марто, нилецесь (Рая) пекесэнзэль. Тетязо эзь велявто кудов, чавовсь секе иестэнть. Истя Рая чачськак, касськак тетявтомо.
Весе теде Раиса Максимовна ледстни сельведь марто. Сонзэ покш мелезэль куш вейке сельминесэ варштамс тетянзо лангс. Ансяк а кода ды а косто. Вейкеяк фото эзь кадово, вейкеяк сёрмине арасель пельдензэ. Кувать эзть сода, козонь чавовсь ды козонь калмазь. Шкань ютазь ансяк архивстэ муизь: Пронькин Максим Петрович маштовсь ятонть каршо тюремстэ 1942 иень августонь 23-це чистэ, калмазь Новгородонь мода лангсо Болотина велесэ.
… Раиса Максимовна пек вечки инжень вастомо. Велесэ кудынесэнзэ кить ансяк эзть ульне. Сон машты эрьва ломаненть седейшкава вастомо, каванямо. Кить сакшныть, весе кадовить паро ёжосо ды покш мельспаросо. Весемеде пек сонсь Раиса Максимовна. Сон лови, ков седе ламо паро теят ломантненень, тов седе вадря карми эстетькак.
Раиса ЩАНКИНА
Даволковонь 23-це чистэ Раиса Максимовна Пронькина (Вастаня) тешкстызе чачома чинзэ. «Ламзурь» ансамблянь морыцятне ёвтыть тензэ седейстэ молиця лембе валт. Арсить седе товгак ветямс эсь мельга од ломантнень, тонавтомс сынст паронь тееме, эрямосо мазыенть редямо. Валдо уцяска, кувака эрямо, кеме шумбрачи ды валдо васолкст теть, вечкевикс Раиса Максимовна!
«Ламзурь» ансамблясо морыцятне