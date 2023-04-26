Саранскойсэ киштсь- морась «Од вий» фестивалесь

Саранскоень Л. П. Кирюков лемсэ музыкальной училищасо ютась «Од вий» неень шкань моронь ды киштемань республикань фестивалень гала-концертэсь. Тедеде кочкамонь этапсонть ульнесть 120 пелькстыцят. Юткстост саезельть ансяк кемгавксово номерт.
Фестиваленть зярыя иень перть ютавтыть Республикань раськень творчествань кудось ды МР-нь Культурань, национальной политикань ды архивень тевень министерствась.
Концертэнть ушодызе Мордовиянь государственной филармониянь морыцясь Андрей Бочканов, кона сонсь сёрмады морот ды музыка. Эряви меремс, уш зярыя артистт те фестивальсэнть кочкизь морамс сонзэ произведениянзо. Саемга, Дубёнкань райононь культурань кудонь морыцятне Алина Бояркина, Любовь Нефедова ды Юлия Суханкина. Тейтерь-аватне морсить ськамост ды «Морама» ансамблясо.
– Мон васенцеде моран «Од вийсэ» ды, нама, талнан аламодо. Икеле ламо морсинь эрзянь кельс ютавтозь рузонь содавикс морот. Пек вечкевить тенек Бочкановонь моронзо. Сон аволь весть сакшнось Дубёнкав, косо ютасть сольной концертэнзэ. Ломантне вастсть эйсэнзэ покш мельспаросо! Ваныцятнень ютксо ульнесть ламо од ломанть. Течи морасынек сонзэ «Мастор» моронть, – пачтясь Любовь Нефедова.
Мирдть-нить Дмитрий ды Анна Фадейкинтнэ важодить Саранск ошонь округонь Культурань кудосо. Дмитрий морси, Анна – художественной творчествань отделэнь ветиця. Ней вана бажась лисемс сцена лангс мирдензэ марто вейсэ. Сынь кочкизь Анна Панишевань «Эряк, тиринь мастором» моронть, конась теевсь алкуксонь хитэкс. Те морось гайги малав эрьва концертсэ, сон весенень вечкеви, токши ойметь.
Киштематнень коряс «Од вийсэ» ульнесь ансяк вейке коллектив – Торбеевань районсто «Интеграл» самодеятельной художественной творчествань образцовой коллективесь (ветицязо Т. Пониматкина).
Ваныцятне паро мельсэ вастызь ськамост морыцятнень: Кадошкинань районсто Елена Юрченковань, Зубова-Полянань районсто Татьяна Головань. Истя жо Темниковань районсто Арина Кармазань ды Теньгушевань районсто Кристина Черновань – сынь казевсть «Вокал: сольное исполнение» номинациясо васенце степенень дипломсо.
«Вокал: ансамблевое исполнение» номинациясо васенце степенень дипломсо казевсь Покш Игнатбуень «Толнэ» морамонь ансамблясь (ветицясь О. Куманева). Лия артисттнэ казевсть омбоце ды колмоце степенень дипломтнесэ.
Сынст туртов лембе валт ёвтасть МР-нь Культурань, национальной политикань ды архивень тевень министрань васенце полавтыцясь А. Е. Губанищев ды РФ-нь Федеральной Собраниянь Федерациянь Советэнь сенаторось П. Н. Тултаев.
Татьяна Маторкина