Библиотека, конасонть аволь ансяк ловныть

Тедедень июльстэ карми ие, кода Сурвелень покш ды вишка эрицятнень туртов «Культура» нацпроектэнть лувсо теезель алкуксонь казне – тесэ панжовсь «Сурские мотивы» модельной од TRAVEL библиотека, конась пек явови икелень шкань ловнома кудотнень эйстэ.
Нама, тесэ улить ламодояк ламо книгат, теде башка, нупальтнесэ ютавтовить эрьва кодат кружокт, вастовомат, рамазельть од лавсят ды мебель. Ловнома кудось лиссь пек мазыекс, валдокс, соват ды маряви, теке ванат сисем тюсонь пиземечирьке лангс. Библиотекасонть ули интерактивной ды мультимедийной оборудования, нацпроектэнть лувсо тезэнь кучозельть малав 2 тёжат 900 мазый, эрьва кодамо тюсонь книгат эйкакштнень ды покш ломантнень туртов, састь книгат беряньстэ неицятнень ды сокортнэнь туртов, 4D ды «кортыця» книгат. Улить тесэ книгат эрзянь кельсэяк, ансяк мезесь дивавты, ловнома кудосонть арасть эрзянь кельсэ газетат ды журналт. Минь те асатыксэнть витинек ды казинек эсенек пельде «Эрзянь правдань» зярыя номерт.
– Ловныцятне вечксызь Кузьма Абрамовонь сёрмадовксонзо, кевкстнить эйсэст сеедьстэ. Мельс тенст тукшныть Иван Потапкинэнь Кочкуровань райондо, Раиса Щанкинань эсенек Сурвеледе книгатне. Аволь умок миненек сась «Книга памяти Кочкуровского района» од книгась, конанть сёрмадызе земляконок Николай Сульдяйкин, – ёвтнесь тенек библиотекаресь Елена Сергеевна Аверкина. – Минек библиотеканть сюпав фондозо – 7 тёжадо ламо экземплярт, ды ней од библиотекась свал пешксе инжеде. Ломантне дивсить, кодамо минек тесэ мазычи ды ваньксчи, ули покш мелест сайнемс од книгатнень, эйкакштне жо сеедьстэ бажить кадовомс ловномо ды вейке-вейкень марто кортнеме. Течияк, тынсь нетядо, тенек састь велень цёрынькат-тейтерькат, ды минь Ирина Куслина библиотекаренть марто тердинек сынст «Заварушка» чаень симема таркантень, косо аволь ансяк вейсэ ловнотано – симтяно тикшень чайде печения марто. Кинь ули мелезэ, озыть чевте эземнетнень лангс ды ванкшныть вечкевикс книгатнень. А вана кинь ули мелезэ совамс Интернетс ды вешнемс эрявикс информация – истя жо а пантяно, ули тесэ Wi-Fi, Интернет. Минек ловнома кудось весень туртов!
Модельной библиотекасонть улить зярыя башка таркат: «Живые ремесла» мастерскоесь, косо тонавтыть левшстэ паргинень кодамо (ветицясь Наталья Бигачева), «Своя территория» эйкакштнень туртов таркась, «Присурская деревня» краеведениянь мини-музеесь, конасонть инжетне содавтовить кезэрень эрзятнень кудопотмонть, оршамопельтнень, курмотнень-кармотнень, велень содавикс тонавтыцянть ды васенце ловнома кудонь панжицянть А. П. Лавровскаянь эрямодонзо-важодемадонзо пурнавксонть марто. Алкукскак, те библиотекась кармась неень шкань культурно-образовательной куншкакурокс, конась зярдояк а эрси чаво!
Марина Девятова