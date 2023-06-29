Мария Грибанова: «Крымсэ эрзятнеде-мокшотнеде вейке тежадо ламо»

Мария Викторовна Грибанова – адвокат, сови Севастополь ошонь адвокатонь коллегияс ды максы куроконь юридической лезкс тосонь эрицятненень. Сон – Россиянь почетной адвокат, содавикс юрист.

Раськень коряс Мария Викторовна – эрзява, чачсь-кассь Нижней Новгородонь Лукояновань районсо, конанть пек вечксы ды свал сакшны кизна ютавтневиця «Кельмелисьмапря» эрзянь кенярксчинтень. Минь вастовинек те эрзянь аванть марто «Равось – ояксчинь лей» этноэкспедициясонть ды карминек содамо, кода эрить-аштить Крымень эрзятне ды мокшотне.



Этноэкспедициясонть Мария Викторовна васенцедель ды покш мельспаросоль. Тестэ сон мусь од ялгат, конатнень марто седейшкава кортнесь эрзянь кельсэ, ледстинзе стувтовозь валтнэнь ды евтнесь весенень Севастополень «Ялгат» эрзянь-мокшонь вейсэндявкстонть, косо сон топавты прявтонь полавтыцянь тевтнень. Те ошсонть-геройсэнть Грибанова эри уш 43 иеть. Од шкасто Казанень юридической институтсо тонавтнемадо мейле сонзэ кучизь важодеме Астраханев, ансяк тосо тензэ климатось эзь ладя ды тейтересь тусь Севастополев, косо шумбрачизэ сеске паролгадсь.



– Те ине ошось сеске примимем эсензэ мештес ды ней монь туртов сон сехте паро тарка весе масторлангсонть. Тесэ мон лисинь мирденень, чачсть эйкакшон. Тешкстаса, мирдем украинец, ялатеке аламодо чарькоди эрзякс, эйкакштнеяк пек вечксызь эрзянь келенть. Зярдо минь весе вейсэ сакшнотано Лукояновав, васняяк вейкешка чи сынь ванкшныть-теить, кунсолыть, ледстнить, мейле жо аламонь-аламонь кармить кортамо эрзякс. Севастопольсэ минь весе кортатано рузокс, те истямо жо тиринь кель минек туртов. Тосо эрить ламо раськень ломанть ды весе эрить ялгаксчисэ, весень эйсэнек вейсэнди рузонь келесь, эдь минь россиянинт. Омбомасторонь эрицятнень туртов минь весе рузт. 2014 иестэ ломантне озность Пазонтень, штобу минь вейсэндявлинек Россиянть марто ды ве мельсэ аштинек тень кисэ. Сюкпря Президентэнтень В. В. Путиннэнь, ней минь весе вейсэ ве масторсо!



Мария Викторовна аволь ансяк сови Севастополень «Ялгат» эрзянь-мокшонь раськень национально-культурной автономиянтень, сон истя жо морси «Келуне» ансамблясонть. Вейсэндявксось панжозель 2009 иестэ. Аламодо седе мейле пурназель ансамбляськак. Сынст ушодыцятне – мирдесь-нись Н. Н. ды А. И. Балашовтне. Николай Николаевич вейсэндявксонь прявт ды, теке марто, «Келуне» ансамблянь гармонист. 14 иес «Ялгатне» эсь перькаст пурнызь Севастополень 200 эрзятнень ды мокшотнень ды лия раськень ломантнень, конатне чачсть ды зярдо-бути эрясть Мордовиясо ды конатнень туртов пек вечкевикст ды эрявикст тиринь раськень моротне, койтне, культурась. Статистикань цифратнень коряс, те ошсонть весемезэ эрить 300 ламо минек раськень ломанть, а Крымсэ эрзятнеде-мокшотнеде 1000 ламо. Ды те пек паро, ули кинь марто сюлмавомс.



Прявтось Николай Балашов чачсь-кассь Атюрьевань райононь Кишалы велесэ. Армиядо мейле нинзэ марто роднянзо-раськензэ тердизь инжекс Крымев ды од ломантне тоско кадовстькак. Николай Николаевич роботась милициясо, уголовной розысксэ. Ней сон отставкасо майор. Вейсэндявксось малав 15 иетнень перть вансты аволь ансяк эрзянь-мокшонь раськень моротнень, тесэ ставтозельть ламо оршамопельть, Мордовиясто ускозельть кезэрень панарт-палят, книгат, фильмат, теезельть кеме сюлмот Рав чирень Финнэнь-угрань раськетнень культурань куншкакуронть ды МР-нь Минкультонть марто. 2012 иестэ сынст «Келуне» ансамблясь тердезель Мордовияв покш кенярксчис, Эрзянь-мокшонь раськенть Россиянь лия раськетнень марто вейсэндявомань тежа иетнень тешкстамо. Те чись делегациянть туртов кадовсь а стувтовикс ледстнемакс.

– Минек вейсэндявксось ашти Севастополь ошонь Ялгаксчинь кудонть (АНКОС-нь) селмонзо ало, козонь совить 30 ламо национально-культурной автономият. Мельспаросо якатано весе мероприятиятнес, конатне ютавтневить ошсонть. Кадык весе содыть, кить истяттнэ «мордватне» ды Мордовиясь, ды а тапить эйсэнек молдавантнэнь марто. Икеле истят тевть сеедьстэ эрсесть. Эрьва иестэ эсенек программат анокстатано Тиринь кельтнень чинтень, «Налксек, гармония!», «Пою тебе, мой Севастополь» фестивальтнес, «Национальная ёлка» кенярксчинтень, косо каштансто невтнетяно эрзянь-мокшонь оршамопеленек. Вейке истямо оршамопель викшнинек ды казинек ошонь этнографиянь музейс. «Ялгатнеде» а весть снимсесть телевизионной фильмат, конатнесэ невтинек коенек-кирданок, урьвань чиямонть, свадьбань коенть, панинек пачат ды каймакт, каинек салмат, пидинек поза. Нама, морынек седейстокиця рузонь, эрзянь ды мокшонь кельтнесэ морот. Минек репертуарсо эйстэст малав 50. Тиринь ёнксто эсь морот сёрмадсь Николай Николаевич Балашовгак. Киштеме, сцена лангсо прянь ветямо эйсэнек тонавты «Умарина» ансамблянь икелень участницась Елена Преснякова, – ёвтни Мария Викторовна. – Эрзянь кельденть башка мон а беряньстэ содаса мокшонсентькак. Зярдо гайгстан мокшонь моро, ули мелем содамс, мезде-киде сон, секскак тонавтния келенть. Минек ансамблясо морси рузонь тейтерь, конась лиссь мирденень мокшонь церанть экшс ды сонгак тонавтнизе келенть.



«Ялгат» вейсэндявксось кирди сюлмот лия раськень автономиятнень мартояк: белорустнэнь, мариецтнэнь, эстонецтнэнь. Сынь яксить вейке-вейкенень инжекс, ардтнить эрямо тарказост. Вана, аволь умок ульнесть эстононь Береговые велесэ, седе икеле белорустнэнь кедьсэльть Керчсэ. Вейсэндявксось панжсь эсензэ лопа «Вконтакте» социальной сетьсэнть, косо евтневи весе тевдест, путовить фотографият ды яволявтовить вастовоматне. Секскак, бути минек ловныцятнень ютксо улить Севастопольсэ эриця эрзят, совадо, сюлмаводо тиринь раськень ломантнень марто!



Марина ДЕВЯТОВА