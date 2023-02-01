Елена Едакина: «Моронть эряви ютавтомс седеень пачк»

Сынтемест а юты Саранск ошонь вейкеяк кенярксчи. Республикань покш читнестэ эйсэст мельспаросо учить минек районтнэсэ. Лембестэ ды седейшкава морыцятнень вастыть лия регионтнэсэ. Кортамось моли «Росичи» Мордовиянь государственной моронь театрадонть, конанень уш малав 30 иеть. Весе те шканть перть сонзэ вети эряза, мазый, эрямонь вечкиця, свал икелев молиця авась – Елена Николаевна Едакина.

Чачсь сон Челябинск ёнксонь Копейск ошсо. 1972 иестэ тетянзо-аванзо марто састь эрямо Саранскоев, тесэ ульнесть ламо малавиксэст. Елена тонавтнесь музыкальной школасо, Л. П. Кирюков лемсэ Саранскоень музыкальной училищасо. Те шкас пек лембестэ ледстни училищань тонавтыцянзо, конат макссть виев содамочить, ульнесть алкуксонь педагогокс. Седе тов поладызе тонавтнеманзо Казанень искусствань академиясо. Шкань ютазь прядсь Кооперативной институтонь юридической факультет.

Мирдензэ Владимирэнь марто сынь теевсть содавиксэкс Саранскойсэ. Цёрась прядсь Кемеровань Культурань государственной институт. Сеть шкатнестэ филармониятне, ансамблянь ветицятне свал вешнесть эсест коллективтнес ёроков од ломанть. Ды истя васоло ёнксонь цёрась понгсь миненек. Эряви меремс, музыкальной коллективтнесэ киштсть ды морасть эрьва кодамо ёнксонь артистт. Едакинтнэ важодсть «Умарина» киштемань ды морамонь ансамблясо, седе тов зярыя иеть роботасть Украинань Сумы ошонь «Славянский восход» покш ансамблясо. Мейле велявтсть Саранскоев.

– Сюкпря ёвтавлинь С. В. Балабаннэнь (ней уш арась ютксонок), минь важодинек кедьсэнзэ. Истямо превей, эсь тевень содыця ломань. Ледстнян ды арсян: минь уцяскавтано, важодинек сонзэ марто. Сон ульнесь «Умаринань» ветицякс, Украинасо пурнакшнось ансамблят. Мезть кортамс, сеть шкатнестэ истя ламо ансамблят арасельть, кода ней, – ёвтни Елена Николаевна.

Мордовияв велявтомадо мейле Едакинтнэ вастовсть филармониянь сестэнь прявтонть Н. Ф. Серкинэнь марто. Пачтясть эсь мельдест-бажамодост – ули мелест пурнамс морамонь коллектив. Истя чачсь «Русичи» ансамблясь. Те ульнесь 1994 иестэ. Васенце морыцякс тосо ульнесть сонсь Елена Николаевна, мирдезэ Владимир Геннадьевич ды Надежда Палаткина. Шкань ютазь мольсть морамо Московов, косо ютась покш концерт. Ды пек дивазевсть, «Русичи» лем марто ансамблятнеде ульнесть зярыя! Мезе теемс? Полавтызь вейке буквиненть ды кармасть «Росичи» ансамблякс. Васня морсесть филармониянть юрсо, 2003 иестэ саезь – кода башка коллектив.

– Елена Николаевна, кода полавтовсь репертуаронк весе те шканть перть?

– Зярдо ансяк пурнавсь коллективенек, морсинек кезэрень, акапельной, духовной ды народной морот. Седе тов арсинек концертэнь пелькст: казаконь, цыганонь, кадриль, неень шкань обработкасо раськень фольклор, 1970-це иетнень морот. Мордовиясо минь ульнинек васенцеть, кить тейсть казаконь блок. Мельганок ламот кармасть тейнеме истят жо номерт. Те шкас концерттнэнь ютавттано истямо лувсо. «Росичи» – те вишка Россия. Ней ули натой лезгинка марто номерэнек. Сонзэ кишти татаронь цёрась Руслан. Тонадсь киштеме лезгинканть армиясо служамсто. Номерэсь вишкине, ансяк кода эйсэнзэ вастыть! Вейке коллективсэ невттяно покш масторонок сюпавчинть. Ламо раськеть эрить Россиясо, ансяк весенень эряви улемс вейсэ! Теньсэ минек виенек. Неень шкане ламо морсетяно Россиядо, эсь масторонтень вечкемадо, ёвтатано сюкпря покштянок-бабанок туртов. Репертуарсонок малав 500 морот. Таштотнень а кадтано, тейтяно тенст неень шкань аранжировка. Ваныцятне покш мельспаросо вастыть советской шкань моротнень. Эйсэст ули смусть, парос кемема, киньгак а кадыть мельтеме. Вана Од иенень анокстынек «Радуйся» од моро. Миненек эряви кецнемс: эрятано, ули важодеманок, малавиксэнек вакссонок! Аволь умок якинек морамо Ульяновскоев, косо ульнесть минек мобилизованнойтне. Мон талнынь, эзинь сода, кодамо вал марто ушодомс концертэнть. Ансяк сыненст эряви кодаяк лездамс! Чевте ды лембе валось токши ойменть. Улить моронок мокшонь ды эрзянь кельтнесэ. Мокшокс морси Надежда Палаткина. Пек а сатныть эрзянь морот. Косот эрзянь автортнэ? Пшкадян газетанк вельде, инескеть, лездадо вешнемс эрзянь морот! Стака муемс истят, конатнень бу а моравольть лия коллективтнесэ. Те аволь тев, зярдо вейке республикасо ансамблятне морсить секеть жо моротнень.

– Елена Николаевна, ёвтнеде «Росичи» моронь театрань морсицятнеде.

– Кода уш тешкстыя, васенце составсонть – Владимир Едакин, Надежда Палаткина, сынь МР-нь заслуженной артистт. Истя жо Евгений Горохов, Наталья Столярова, Анна Кажаева, баянисттнэ Руслан Вершинин ды Николай Кокин, ней юткозонок сась скрипкасо седиця Михаил Веселов, конань ваныцятне вастызь пек парсте. Зярыя чиде икеле сась тенек морсеме Ольга Сапунова, сон Н. П. Огарёв лемсэ МГУ-нь Национальной культурань институтонь студентка. Чарькодеви, кить-бути туить, муить эсь кист, ды мон кисэст кенярдан! Саемга, мартонок морсесь Николай Макаров, тусь Московов, морсесь военной ансамблясо, панжсь эсензэ группа. Ярослав Шведков ульнесь Пятницкоень хорсо, ней роботы Надежда Бабкинань «Русская песня» ансамблясо. Родион Рахманов – виев ды вадря музыкант. Сонсь сёрмады морот, морси, Саранскойсэ панжсь эсензэ группа. Мон вечксынь сынст, кирдян мартост сюлмот, кецнян изнявксост кувалма. Эрьванть марто ламо важодинек, тонавтынек, совавтынек программас. Маштомс морсеме – те аламо, эряви ладямс вайгельтнень, содамс, кода ветямс прянть сцена лангсо. Моронть ютавтома седеенть пачк – ансяк сестэ ваныцясь карми теть кемеме. Эрьва чи ютавттано репетицият. Вешнетяно морсицят – од цёрат ды – звукорежиссёр. А мезть сёпомс, профессиональной звукорежиссёрт республикасонок арасть. Ды эдь эрявить ломанть, кить поладсызь тевенек.

Мелят МР-нь Прявтось А. А. Здунов макссь ярмаконь лезкс морамонь коллективтненень. Истя, «Росичи» моронь театрась ставты кемень ломаньс концертэнь од оршамопельть. Зярс сынь аволь анокт, кодат кармить – соды ансяк Елена Николаевна. Валонзо коряс, пек мазыйть!

2012 иеденть икеле, зярдо республикась анокстась тешкстамс эрзянь ды мокшонь раськенть Россиянь лия раськетнень марто вейсэндявомань Тёжа иетнень, «Росичи» коллективесь ардтнизе малав весе масторонть. Пачколесть натой Камчатской краев. Эрьва косо сынь ёвтнесть минек региондонть, Саранскойденть, кодамо сон кармась мазый, ванькс. Ваныцятнень ютксо свал муевкшнесть сеть, конат чачсть Мордовиясо эли тестэнь ундоксост. «Росичись» нейгак ардтни шабра регионтнэва ды вейсэнди весе раськетнень.

Елена Николаевнань ламо мелензэ-бажамонзо. Умок уш арси путомс музыкальной спектакля. Лия покш арсемазо – панжомс театра, кода Н. Бабкинань «Русская песня» эли Н. Кадышевань «Золотое кольцо». Кода паро улевель пурнамс эйкакшонь студия… Ансяк весень тень топавтомга улить ламо мелявкст. Васняяк, эрявить саемс важодеме од ломанть, сынст туртов покшолгавтома штатонть, эряви неень шкань аппаратура. Эштё вейке покш стакачист – арась эсест транспортост. Эрьва концертэв ардомсто сыненст савкшны сиведемс автобус.

«Росичинь» концерттнэ эрсить малав эрьва чистэ, теде башка, улить республикань кенярксчить, покш вастовомат. Кодат иляст уле мелявкст ды талномат, весемесь стувтови сцена лангсо. Меельце шкасто ламо тев ветяви Пушкинэнь картанть коряс. «Росичинть» тердтнить морамо республикань школатнева. Коень коряс, концертсэ морамсто сынь ламо кортыть кунсолыцятнень марто, бажить токшемс эрьва ойменть. Ваныцятнеяк пандыть тенст паросо: виев цяпамосо, цецясо, ёвтыть ды сёрмадыть сюкпрянь валт, тердить самс эштёяк морамо.

– Ломантнень марто лембе кортамось, паронь арсемась – васенце тев. Сынст эряви кецявтомс, кадык ёжост концерттэ мейле паролгады, – корты «Росичи» моронь театрань прявтось, художественной руководителесь, МР-нь заслуженной артисткась Е. Н. Едакина.

Татьяна Маторкина