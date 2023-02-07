«Эрзянь ёвкст» проектэсь

Саранскойсэ тевс нолдави «Эрзянь ёвкст» эйкакшонь мультипликациянь курс» социальной проектэсь. Сонензэ макссь лезкс культурань инициативань Президентэнь фондось.
6-12 иесэ эйкакштне занятиятнесэ содавтовить дополнительной образованиянь неень шкань од ёнксонть марто – мультипликациянть. Проектэнть лемезэ «Эрзянь ёвкст». Сонзэ вельде эйкакштне нурька мультфильматнень теемстэ кармить содамо раськень фольклордонть.
Сценарной юрокс кармить эрзянь ды мокшонь раськень фольклоронь сехте виев невтевкстнэ – кезэрень ёвтамотне, мифтне, легендатне, притчатне, ёвкстнэ. Сынст эйсэ – минек раськень превтне ды содамочитне.