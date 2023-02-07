Вторник, февраля 07, 2023
Газета "Эрзянь правда"
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«Эрзянь ёвкст» проектэсь

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Категория: Культура

Саранскойсэ тевс нолдави «Эрзянь ёвкст» эйкакшонь мультипликациянь курс» социальной проектэсь. Сонензэ макссь лезкс культурань инициативань Президентэнь фондось.

 

6-12 иесэ эйкакштне занятиятнесэ содавтовить дополнительной образованиянь неень шкань од ёнксонть марто – мультипликациянть. Проектэнть лемезэ «Эрзянь ёвкст». Сонзэ вельде эйкакштне нурька мультфильматнень теемстэ кармить содамо раськень фольклордонть.

Сценарной юрокс кармить эрзянь ды мокшонь раськень фольклоронь сехте виев невтевкстнэ – кезэрень ёвтамотне, мифтне, легендатне, притчатне, ёвкстнэ. Сынст эйсэ – минек раськень превтне ды содамочитне.

О ГАЗЕТЕ "ЭРЗЯНЬ ПРАВДА"

Газета Эрзянь правда в настоящее время издается один раз в неделю на 16 страницах, четыре из них в цвете. Газета широко отражает вопросы общественно-политической, социально-экономической, культурной и духовной жизни республики, публикует международную информацию. «Эрзянь правда» распространяется в Оренбургской, Пензенской, Самарской, Ульяновской, Нижегородской областях, в республиках Татарстан, Чувашия, Башкортостан. Вместе с тем, для эрзян России вот уже не один год успешно функционирует электронная версия газеты, которую можно в настоящее время читать в Интернете. В этом большая заслуга всего редакционного коллектива газеты «Эрзянь правда».

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