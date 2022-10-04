Вторник, октября 04, 2022
Газета "Эрзянь правда"
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САРАНСКОЙСЭ ЮТЫ ЭРЗЯНЬ ДЫ МОКШОНЬ ОД ЛОМАНЕНЬ ФОРУМ

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Категория: Культура

Октябрянь 7-це чистэ Саранскойсэ ютавтови «Марса/вейсэ – мы вместе» эрзянь ды мокшонь од ломанень форум. Сонзэ арсицясь-пурныцясь – МР-нь Культурань, раськень политикань ды архивень тевень министерстванть лезксэнзэ вельде Эрзянь-мокшонь раськень регионъютконь вейсэндявксось. Мероприятиянть юрсо карми важодеме «Диалог на равных» мелявкстнэнь ванномань курось, ютавтови «Культурань сюпавчитне: од ломанень вановтсо» сессиясь.



Форумонть прявт тевесь – эрзянь-мокшонь од ломанень активенть пурнамозо, од ломантнень марто важодемань ёнкстнэнь тешкстамось ды сынст мельтнень-арсематнень каршо амолемась, этнокультурной кевкстематнень ванномась. Прявт аравтлувтне, конатнень эсь икелев путыть форумонь ютавтыцятне, те – государственной властень органтнэнь ды од ломантнень вейсэнь важодемась государственной раськень ды культурань политиканть тевс нолдамонть коряс, од ломантнень ёрокчинь ёнкстнэнь панжомга эрявиксэнть теемась, эсь раськень келенть ды культуранть ванстомантень од ломантнень мелест явовтомась.

Форумонь участникекс кармить Мордовия Республикань государственной властень органтнэнь важодицятне, республикань районтнэстэ, Саранск ошсто, Российской Федерациянь субъекттнэстэ, косо эрить эрзят ды мокшот, ёроков од ломантне, этноблогертнэ, од профессионалтнэ, СМИ-нь важодицятне.

О ГАЗЕТЕ "ЭРЗЯНЬ ПРАВДА"

Газета Эрзянь правда в настоящее время издается один раз в неделю на 16 страницах, четыре из них в цвете. Газета широко отражает вопросы общественно-политической, социально-экономической, культурной и духовной жизни республики, публикует международную информацию. «Эрзянь правда» распространяется в Оренбургской, Пензенской, Самарской, Ульяновской, Нижегородской областях, в республиках Татарстан, Чувашия, Башкортостан. Вместе с тем, для эрзян России вот уже не один год успешно функционирует электронная версия газеты, которую можно в настоящее время читать в Интернете. В этом большая заслуга всего редакционного коллектива газеты «Эрзянь правда».

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