САРАНСКОЙСЭ ЮТЫ ЭРЗЯНЬ ДЫ МОКШОНЬ ОД ЛОМАНЕНЬ ФОРУМ

Октябрянь 7-це чистэ Саранскойсэ ютавтови «Марса/вейсэ – мы вместе» эрзянь ды мокшонь од ломанень форум. Сонзэ арсицясь-пурныцясь – МР-нь Культурань, раськень политикань ды архивень тевень министерстванть лезксэнзэ вельде Эрзянь-мокшонь раськень регионъютконь вейсэндявксось. Мероприятиянть юрсо карми важодеме «Диалог на равных» мелявкстнэнь ванномань курось, ютавтови «Культурань сюпавчитне: од ломанень вановтсо» сессиясь.
Форумонть прявт тевесь – эрзянь-мокшонь од ломанень активенть пурнамозо, од ломантнень марто важодемань ёнкстнэнь тешкстамось ды сынст мельтнень-арсематнень каршо амолемась, этнокультурной кевкстематнень ванномась. Прявт аравтлувтне, конатнень эсь икелев путыть форумонь ютавтыцятне, те – государственной властень органтнэнь ды од ломантнень вейсэнь важодемась государственной раськень ды культурань политиканть тевс нолдамонть коряс, од ломантнень ёрокчинь ёнкстнэнь панжомга эрявиксэнть теемась, эсь раськень келенть ды культуранть ванстомантень од ломантнень мелест явовтомась.
Форумонь участникекс кармить Мордовия Республикань государственной властень органтнэнь важодицятне, республикань районтнэстэ, Саранск ошсто, Российской Федерациянь субъекттнэстэ, косо эрить эрзят ды мокшот, ёроков од ломантне, этноблогертнэ, од профессионалтнэ, СМИ-нь важодицятне.