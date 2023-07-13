Школань музей: ютазь шкав экскурсия

Отяжелень райононь Аловелень школадонть минь уш ёвтнинек ловныцянок туртов, ансяк ули меленек поладомс ды содавтомс тынк тосонь историко-краеведческой музеенть марто, конась панжозель 1988 иестэ. Тедеде сонензэ топодсть 35 иеть.
Музеентькак ули эсензэ историязо, конадонть тенек ёвтни сонзэ азоравась, Аловелень средней школань трямонь-кастомань коряс директоронь полавтыцясь Лариса Владимировна Сорокина.
– Эрьва ёнксонть, эрьва веленть улить историянь, культурань, койтнень-кирдатнень лиятнень ёнов а молиця тешксэнзэ. Парсте сынст содамс эйкакштнень туртов лездыть школань музейтне. Минек Аловелесэ истямо музеенть ушодыцякс-панжицякс ульнесь историянь тонавтыцясь Анатолий Григорьевич Арзамаскин. Ютазь пингень 80-це иетнестэ школасонть панжозель краеведениянь кружок, козонь совасть велень зярыя эрицят. Сынь ушодызь покш важодеманть архивтнень, справочниктнень, велень сехте сыре эрицятнень марто, Гражданской ды Ине Отечественной войнатнень участниктнень марто. Сестэ анокстазельть зярыя стендт, альбомт: «Велень историясь», «Мезень кисэ вечкса тиринь ёнксом?», «Минек велесь», «Колхозонть историясь», «Минек школась» ды седе тов. Мейле школань прявтось музеенть пурнамс явсь кабинет.
Ней музейсэнть кавксо пелькст, косо невтеви Аловелесь революциядо икеле ды сондензэ мейле, колхозтнэнь панжома ды гражданской войнань шкатнестэ. Ёвтневи, кода тесэ панжозель школась, кода эрясть покштянок-бабанок икелень шкасто, кодат ульнесть ярмакост. Нама, апак стувто Ине Отечественной войнань участниктне, минек велень геройтне.
Лариса Владимировна чачсь-кассь аволь Аловелесэ, шабра Сабанцелесэ, секскак, зярдо тей лиссь мирденень ды ушодсь школасо тонавтомо, мельспаросо сакшныль музеев велень историянть ванкшномо ды, истя лиссь, шкань ютазь кармась сонзэ прявтокс ды экскурсоводокс, кода историянь уроконь тонавтыця.
Сон корты, вишка классо тонавтницятненень пек вечкевить кезэрень экспонаттнэ, кода мамонтонь бивнятне ды камакштне. Сынь теезь аволь пластикстэ, алкукс муекшнизь ютазь пингень 50-це иетнестэ Трезовка ды Кирялейка лейтнень чирестэ. Сынь лововить музеенть сехте васенце ды сехте питней экспонатокс.
Кода а ёвтнемс музейсэнть школанть историядо. А сон пек сюпав ды мельстуиця. Панжозель школась 1880 иестэ ды, кортыть, кедь путсь тенень В. И. Ленинэнь тетязо, Симбирскойстэ инспекторось И. Н. Ульянов, конась седе тов кармась народной училищатнень директорокс.
Пек ванстовиця экспонатокс ловови «Библиясь», конанть казекшнизе А. Г. Арзамаскинэнь покштянстэнь С. Д. Русяевнень уездэнь училищатнень советэсь 1899 иестэ Аловелень земской школанть парсте прядоманть кисэ. Ёвтневи музейсэнть васенце тонавтницятнеде ды тонавтыцятнеде, конатне васняяк ульнесть рузават, васенце эрзявась сакшнось ансяк 1930 иестэ. Те ульнесь теке земской школанть прядыцясь Ольга Васильевна Дерюшкина. Тонавтницятнень ютксо тейтерькатнеде аламольть, тетятне-аватне цёрынест седе мельсэ кучнильть школав. Тейтерькатненень жо савкшнось ламо важодемс кудоютксо: кодамс, викшнемс, муськемс-човамс.
Музеень стендтнэстэ нетяно Ине Отечественной войнань участниктнень фотост, конат мейле роботасть школасо тонавтыцякс. Ды сеть тонавтницятнень, конатне прядызь школаст 1941 иень июнень меельце читнестэ ды сеске саезельть фронтов. Ды вана яттнэ изнязельть, сась маней менеленть ало олячисэ од эрямо. Ломантне кармасть эрямо седе парсте, масторонь экономикась пурнась вийть. Теде корты нумизматикань стендэсь, косо пурназь XIX-XX пингетнень ярмактне. Сынст пек вешить райононь, Саранск ошонь музейтне, максомс ялатеке мель арась, пек уш эйкакштненень вечкевить. Музейсэнть ламо икелень шкань кудоютконь курмот-кармот, эрзянь авань оршамо- ды карсемапельть, лия эрьва кодат экспонатт, конатне ней уш а вастневить минек кудотнесэ ды кадовсть ансяк покштянок-бабанок ледстнемакс.
– Д. С. Лихачёв содавикс академикесь кортась: «...Важно воспитывать молодёжь в моральном климате памяти: памяти семейной, памяти народной, памяти культурной, ибо подобно тому, как личная память человека формирует его совесть, так историческая память народа формирует нравственный климат, в котором живёт народ». Алкукскак, минек раськентень, масторонь культурантень, койтненень-кирдатненень мельваноманть эряви совавтомс эйкакштнень седейтнес эйкакшпорасто саезь ды теньсэ истя жо лезды музеесь, косо вейс сюлмавить ютазь ды неень шкатне, путови ушодкс сыця шкантень, – тешкстась меельцекс Лариса Владимировна.
Пек видеть валтнэ! Сынь пек ладить тиринь келенть, книгатнень, газетатнень ванстоманть туртовгак. А карматано кортамо, ловномо, сестэ ёми келесь, ёми раськеськак.
Марина ДЕВЯТОВА
– Эрьва ёнксонть, эрьва веленть улить историянь, культурань, койтнень-кирдатнень лиятнень ёнов а молиця тешксэнзэ. Парсте сынст содамс эйкакштнень туртов лездыть школань музейтне. Минек Аловелесэ истямо музеенть ушодыцякс-панжицякс ульнесь историянь тонавтыцясь Анатолий Григорьевич Арзамаскин. Ютазь пингень 80-це иетнестэ школасонть панжозель краеведениянь кружок, козонь совасть велень зярыя эрицят. Сынь ушодызь покш важодеманть архивтнень, справочниктнень, велень сехте сыре эрицятнень марто, Гражданской ды Ине Отечественной войнатнень участниктнень марто. Сестэ анокстазельть зярыя стендт, альбомт: «Велень историясь», «Мезень кисэ вечкса тиринь ёнксом?», «Минек велесь», «Колхозонть историясь», «Минек школась» ды седе тов. Мейле школань прявтось музеенть пурнамс явсь кабинет.
Ней музейсэнть кавксо пелькст, косо невтеви Аловелесь революциядо икеле ды сондензэ мейле, колхозтнэнь панжома ды гражданской войнань шкатнестэ. Ёвтневи, кода тесэ панжозель школась, кода эрясть покштянок-бабанок икелень шкасто, кодат ульнесть ярмакост. Нама, апак стувто Ине Отечественной войнань участниктне, минек велень геройтне.
Лариса Владимировна чачсь-кассь аволь Аловелесэ, шабра Сабанцелесэ, секскак, зярдо тей лиссь мирденень ды ушодсь школасо тонавтомо, мельспаросо сакшныль музеев велень историянть ванкшномо ды, истя лиссь, шкань ютазь кармась сонзэ прявтокс ды экскурсоводокс, кода историянь уроконь тонавтыця.
Сон корты, вишка классо тонавтницятненень пек вечкевить кезэрень экспонаттнэ, кода мамонтонь бивнятне ды камакштне. Сынь теезь аволь пластикстэ, алкукс муекшнизь ютазь пингень 50-це иетнестэ Трезовка ды Кирялейка лейтнень чирестэ. Сынь лововить музеенть сехте васенце ды сехте питней экспонатокс.
Кода а ёвтнемс музейсэнть школанть историядо. А сон пек сюпав ды мельстуиця. Панжозель школась 1880 иестэ ды, кортыть, кедь путсь тенень В. И. Ленинэнь тетязо, Симбирскойстэ инспекторось И. Н. Ульянов, конась седе тов кармась народной училищатнень директорокс.
Пек ванстовиця экспонатокс ловови «Библиясь», конанть казекшнизе А. Г. Арзамаскинэнь покштянстэнь С. Д. Русяевнень уездэнь училищатнень советэсь 1899 иестэ Аловелень земской школанть парсте прядоманть кисэ. Ёвтневи музейсэнть васенце тонавтницятнеде ды тонавтыцятнеде, конатне васняяк ульнесть рузават, васенце эрзявась сакшнось ансяк 1930 иестэ. Те ульнесь теке земской школанть прядыцясь Ольга Васильевна Дерюшкина. Тонавтницятнень ютксо тейтерькатнеде аламольть, тетятне-аватне цёрынест седе мельсэ кучнильть школав. Тейтерькатненень жо савкшнось ламо важодемс кудоютксо: кодамс, викшнемс, муськемс-човамс.
Музеень стендтнэстэ нетяно Ине Отечественной войнань участниктнень фотост, конат мейле роботасть школасо тонавтыцякс. Ды сеть тонавтницятнень, конатне прядызь школаст 1941 иень июнень меельце читнестэ ды сеске саезельть фронтов. Ды вана яттнэ изнязельть, сась маней менеленть ало олячисэ од эрямо. Ломантне кармасть эрямо седе парсте, масторонь экономикась пурнась вийть. Теде корты нумизматикань стендэсь, косо пурназь XIX-XX пингетнень ярмактне. Сынст пек вешить райононь, Саранск ошонь музейтне, максомс ялатеке мель арась, пек уш эйкакштненень вечкевить. Музейсэнть ламо икелень шкань кудоютконь курмот-кармот, эрзянь авань оршамо- ды карсемапельть, лия эрьва кодат экспонатт, конатне ней уш а вастневить минек кудотнесэ ды кадовсть ансяк покштянок-бабанок ледстнемакс.
– Д. С. Лихачёв содавикс академикесь кортась: «...Важно воспитывать молодёжь в моральном климате памяти: памяти семейной, памяти народной, памяти культурной, ибо подобно тому, как личная память человека формирует его совесть, так историческая память народа формирует нравственный климат, в котором живёт народ». Алкукскак, минек раськентень, масторонь культурантень, койтненень-кирдатненень мельваноманть эряви совавтомс эйкакштнень седейтнес эйкакшпорасто саезь ды теньсэ истя жо лезды музеесь, косо вейс сюлмавить ютазь ды неень шкатне, путови ушодкс сыця шкантень, – тешкстась меельцекс Лариса Владимировна.
Пек видеть валтнэ! Сынь пек ладить тиринь келенть, книгатнень, газетатнень ванстоманть туртовгак. А карматано кортамо, ловномо, сестэ ёми келесь, ёми раськеськак.
Марина ДЕВЯТОВА