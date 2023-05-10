«Кодамо моро минь моратано…»

Саранскойсэ ютась фольклоронь регионъютконь фестивалесь
Н. П. Огарёв лемсэ МГУ-нь Национальной
культурань институтсо кавто чинь перть мольсь «Кодамо мороминьморатано…» фольклоронь регионъютконь 3-це фестивалесь-пелькстамось. Конкурсонть ютавтсть Равчирень финнэнь-угрань раськетнень культурань центрась ды МР-нь Культурань, национальной политикань ды архивень тевень министерствась. Ютавтомс истямо фестиваль сайсь мель колмо иеде икеле «Мерема» этнографической студиянь ветицясь, Равчирень финнэнь-угрань раськетнень культурань центрань прявтось Екатерина Модина.
– Конкурсось мольсь кавто этапсо. Васня морыцятне кучнесть тенек видеосёрмадовкст. Омбоце этапось ютась очной лувсо. Миненек састь 120 морыцят. Виевть, мельстуицят, моронь пек вечкицят. Бажасть тей само Санкт-Петербургсто, Самарасто, ансяк мекс-бути тевест эзь лисе. Седеяк ламо улевельть инженек, – пачтясь Екатерина Олеговна.
Фестивалень Гала-концертсэнть ульнесть Пенза ёнксонь, Татарстан ды Чувашия республикатнестэ.
Татарстанонь Бугульма ошсто сакшность кавто коллективть. Вейкесь – «Валдо чи» народной фольклорной ансамблясь, омбоцесь эйкакшонь – «Валдо лей». Галина Киняева морси «Валдо чисэ». Чачсь сон Оренбургонь ёнксонь Северной райононь Кувака велесэ. Школанть прядомадо мейле ялгацек сыргасть тонавтнеме Бугульмав. Шабра региононь ошось ашти маласо, ульнесь, косо тонавтнемс ды мейле муемс важодема. Авась роботась «Геофизика» предприятиясо. Седе тов тердизь витнеме «Дом техника» Культурань кудонть. Витнемстэ сон секе-тев морсесь морот. Вайгелензэ маризе Культурань кудонь прявтось ды тердизе эсест юткс морамо.
– «Валдо чи» ансамблянок пурнавсь кевейксэе иеде икеле. Весемезэ кемгавтово ломанть: ават ды цёрат. Цёратнень, нама, стака таргамс сцена лангс. Ансяк минь машттано мартост ёжовсто ветямо прянок. Малав весе морсицятне монь Северной райононь эрзят. Вете ломанть Кувака велестэ. Вети коллективенть Г.А. Рыжова, сон рузава, тень лангс апак вано, тевензэ теи парсте. Морсинек Нижнеень, Ульяновскоень, Самарань ёнкстнэсэ, Казаньсэ. Пек вечктяно ковгак ардтнеме. Сеедьстэ эсенек ярмак лангс сиведтяно транспорт ды ардтано. Репертуарсонок эрзянь эрьва кодат морот, – ёвтнесь Галина Игнатьевна.
Ансамблясонть, сондензэ башка, морсить кавто сазоронзо – Валентина ды Зинаида (тейтерьксэнь фамилияст Фроловат). Сынь морасть сцена лангсо колмонесткак, яволявтызь Фроловатнень триокс. Аватне пачтясть, моронтень вечкемась ашти верьсэст. Парсте морасть тетяст-аваст. Аваст вайгелезэ ульнесь пек мазый. Семиясост чачсть сисем эйкакшт, весе моронь вечкицят. Вишка шкасто кенярксчисэ салавине ваныльть голландка удалдо, кода покштне морыть. Сынь стамбарнэ кунсолыть, саить мельс-превс валтнэнь ды састыне морыть мельгаст. Икелень шкасто эйкакштнень кияк эзь озавтне покштнень ваксс столь экшс, кудостояк эзть пансе, сынь ветясть пряст а неявиксэкс. Велесэст яла тешкстыльть сюронь нуемадо мейле шканть (День урожая). Ней морсеме вечкить эйкакшосткак. Ансяк музыкань профессиональной кияванть кияк эзь туе.
«Валдо лей» эйкакшонь ансамблясь теевсь 2005 иестэ. Ней тесэ морси кевейкее эйкакш. Малав весе рузт, ансяк кой-кинь тетяст-аваст эрзят. Сынь морсить эрзянь, рузонь кельтнесэ. Ардтнить морамо эсест республикань эрьва кодамо таркава. Саранскоев састь васенцеде. Весе неть иетнень перть те уш ансаблянь колмоце состав. Ламо шка сонзэ ветясь М.А. Кузмичева, ней – Е. И. Киняева. Кода ёвтнесть вишка морыцятне, вечкевикс морост «Кавто цёрат тикше ледить», «Чиньжарамо», «Колмо штатолт».
Бугульмань эрзянь кавто ансамблятне «Народный вокал: ансамбль» иень коряс эсест номинациясо казевсть 1-це степенень дипломсо.
Шабра Чувашиясто сакшность натой ниле покш коллективть. Весе сынь лия-лия райононь, оршамопелесткак явовить ды, валост коряс, кортавксосткак ды моросткак истя жо явовить. Мариинско-Посадской райононь «Сентер» народной фольклорной ансамблясонть морсить кемнилее ломанть. Ютксост улить тонавтыцят, врачт, культурасо важодицят, пенсионерт. Мелявтыть, кить важодить, сетне а ардтневить морамо васоло регионга.
– Минь пек кецинек, зярдо тердимизь тей ёрокчинек невтеме, – ёвтни «Сентер» ансамблянь ветицясь Г. В. Соловьева. – Фестивальсэнть морынек довань моро, сонзэ морсесть Ине Отечественной войнань шкань доватне. Истя жо морынек пейдевтиця нурька морынеть (вере таркань ветькетнень). Морамо ардтнинек Нижнеев, Крымев. Ули башка номерэнек, косо невттяно мирденень лисемань-урьвакстомань коенть.
Ламо морыцят ульнесть Пензань ёнкссто. Неть: «Верея» эйкакшонь ансамблясь, «Лель» студентэнь коллективесь, «Зоренька» раськень морамонь студиясь, «Ладо» фольклорной ансамблясь, ськамост морыцятне Бьёрн Поляков, Дарья Баландина ды Дарья Агапова. Пек мельстуиця морот сынь казсть ваныцятненень. А стяко жюрись кочкинзе, а стяко изнясть эсест номинацияст коряс!
«Кодамо моро миньморатано…» фестивалень Гран-принть саизе Чувашиянь «Шанчак» народной фольклорной ансамблясь. Сынь сакшность Чувашиянь Шумерлинской районсто. Коллективесь пурнавсь 35 иеде икеле. Тедеде топодсть 15 иеть, кода сонензэ максозь «народной» лемесь. Тесэ морсить кемготово ломанть, цёрат ды ават. Малав весе пенсиясот, иест ведьгеменде ламо. «Шанчак» коллективенть вети Чувашской Республикань культурань заслуженной роботникесь Людмила Григорьевна Григорьева. Сон тенек ёвтнесь, Мордовияв састь морамо уш омбоцеде, икеле пелькстакшность «Предания старины» покш фестивальсэнть. Эрьва ие сынь ардтнить морамо лия ёнксов. Мельспаросо ардыть тов, ков тердьсызь. Ульнесть Комисэ, Татарстансо, Башкириясо. Мелят Крымень Алуштасо морамонь пелькстамосо саизь Гран-принть, седе тов якасть Абхазияв, косо совасть сехте вадря коллективтнень юткс. Ней вана таго саизь Гран-принть. Валост коряс, эзть учне тень ды пек кецнесть.
Фестивалень ютавтыцятне пачтясть, те концертэсь – алкуксонь кенярксчи ды сонзэ эряви невтемс седе ламо ваныцятненень. Те виде, гайгить раськень морот, мазыйдеяк мазый вайгельть. Ансяк пек дивавты, мекс уш регионъютконь пелькстамосонть арасельть ваныцят.
Татьяна Маторкина