БАЖИ ЮТАМС АРТИСТЭНЬ КИЯВАНТЬ

Морсеме сон кармась вишка пингестэ саезь. Свал мезть-бути морыль судонзо алов. Микрофононь таркас ульнесь тапарязь газета. Весть натой эйдень кужосо кургонзояк клеизь скотчсэ, илязо морсе секе-тев. Ансяк Пазонть пельде сяткинесь ковгак а ёми, бути Сон казтянзат кодамояк тешкссэ. Морамось ней сонзэ эрямосо саи неявикс тарка. Максим Трифонов сеедьстэ морси Самарань областень эрзянь ды мокшонь кенярксчитнесэ.
Ледстнян, зярдо ульнесь вишкине, сон эзь пеле лиснемс сцена лангс ламо ломань икелев ды морыль эрзянь морот. Те тевенть полады нейгак.
Максим чачсь Самарасо. Каникуланзо ютавтыль бабанзо ды сырькаензэ кедьсэ – Кошкинской райононь Од Карамаласо (эрзякс мерить Од веле). Эштё вейке бабазо Борской райононь эрзянь Коноваловкасто. Тосо эрьва ие тешкстыть «Вастазь чи» кенярксчинть, косо цёрынесь истя жо морсиль.
– Бабам сеедьстэ сайнимим мартонзо Самарасо ютыця эрзянь кенярксчитнес. Мон куроксто саилинь мельс-превс моронь валтнэнь. Весть, эрзянь эряза аватне ветимизь сцена удалов, кармавтымизь морамо. Сынь ливтимизь сцена лангс: морак! Васенце мором ульнесь «Эрзянка». Ды се шкастонть саезь сеедьстэ карминь морсеме минек покш читнесэ. Школасо тонавтнемстэяк эрьва косо морсинь. Тонавтнинь музыкальной школань народной вокалонь отделениясо, – ледстни Максим.
Школанть прядомадо мейле цёрась кармась тонавтнеме металлургической колледжсэ станочникекс. Теке жо шкасто мольсь музыкальной училищав, ансяк сеске кавто таркава эзь кенере ды кадызе меельценть.
Эрзянь моротнеде башка, цёрась морси ветькень ды татаронь кельтнесэ. Ды савкшны ансяк дивсемс тенень, эдь Максим неть кельтнень а содасынзе. Сонзэ тердтнить ветькень раськень кенярксчитнес. Ламоксть ардтнесь ветькень велетнева ды морсесь од ломанень дискотекатнесэ. Вечкеви тензэ татаронь музыкась, сон а менстни татаронь концерттнэнь. Корты, сынь ютавтнить вадря, профессиональной концертт, пурнакшныть покш залт. Улить од морыцяст, улить моронь паро материалост. Максим лезды ютавтомс сынст вастовоматнень ды концерттнэнь. Эрзятнень ды мокшотнень жо стака пурнамс вейс, минек моротнеяк малав весе некеть, одт а косто саемс.
– Ули покш мелем Самарасо теемс эрзянь ды мокшонь концерт. Чарькодеви, тевесь а сыргавтови ярмактомо. Эряви пандомс сиведезь залонть кисэ. Анокстамс ды теемс парсте гайгиця морот. Аранжировка марто вейке моронть сёрмадомась сти малав 15 тёжат целковойть. Моротне – оймень коряс вечкевикс тевем, пароль бу поладомс те тевенть профессиональной лувсо, – корты цёрась.
Валерий Сёмин яви мель раськень моротненень, конат токить ломанень ойменть. Вечкеви тензэ Марина Девятовань, Валерий Сёминэнь, Александр Бардинэнь («Садко» группасто) творчестваст. Сон ульнесь концертсэст ды натой вастневкшнесь мартост, кортнесь.
Мелят Максимень эрямосо лиссь мельстуиця тев – сонзэ тердтнизь «Песни от всей души» передачав, конань вети Андрей Малахов. Тевесь ульнесь седе мейле, кода Максим морась моро, тейсь мазый клип ды путызе Интернетс. Нурька шкас сонзэ ванызь 300 тёжадо ламо ломанть! Ней уш – 500 тёжадо ламо ломанть.
– «Встреча с мамой» моронть муия Интернетстэ, эйсэнзэ морасть кавто сырькайнеть. Мелезэнь пек тусь, сеске молинь звукозаписень студияв, моронть сёрмадыя. Клипенть теинек Од велесэ. Авань таркас снимавсь бабам – Любовь Григорьевна Горшкова. Мейле мартон сюлмавсть передачань редактортнэ, ламо мезде кевкстнесть, сакшность велев сюжетэнь тееме, – ёвтни од цёрась.
Шкань ютазь Максимень тердизь Московов, косо тейсть телешоунть. Мартонзо саевтизь кавто бабанзояк, Любовь Григорьевнань ды Татьяна Юрьевнань. Ливтясть тов самолётсо. Вейке чис снимасть колмо передачат. Максим панжсь передачанть, морась васенцекс, невтизь клипентькак. Вастызь пек лембестэ. Нама, ульнесь талномаяк, ансяк зярдо эштё понгат Малаховнень? Сон ёвтнесь, кода вишкинестэ чоп невтнесь сырькаензэ (прабабушка) туртов концертт. Передачанть лисемадо мейле эрьва кодамо ёнкссто сёрмалесть цёрантень лембе валт, ёвтасть сюкпря. Программасонть Максим теевсь содавиксэкс Валерий Сёмин марто. Вейсэ кортызь: зярдо артистэсь сы концерт марто Самарав, Максим лиси мартонзо морамо ве сцена лангс. Ёвтазь чистэнть од цёрась мольсь культурань учрежденияв, совась удалце кенкшка ды уш аноколь лисемс сцена лангс. Концертэнь ветицятне эйсэнзэ кодаяк эзть нолда, пансть. Ансяк цёрась эзь арсеяк потамс удалов. Сонсь сюлмавсь Сёминэнь марто, ёвтызе прянзо. Паряк, тона уш стувтокшнынзе валонзо, ялатеке эзь карма пелькстамо. Нолдызе мартонзо сцена лангс. Омбоце чистэнть саевтизе прянзо концертэв Тольяттив, тейсть вейсэнь видео. «Тонь, неяви, визьксэть тунь арась, пек набоят. Нама, неень шкане истямокс эряви улемскак», – дивсесть лангсонзо Валерий Сёмин ды мартонзо важодицятне.
Максим Трифоновонь ульнесть сольной концертэнзэяк. Сон морсесь Самарань областень районтнэсэ. Репертуарсонзо малав 30 морот. Бути велесь эрзянь эли ветькень – моры морот неть кельтнесэ. Эрьва ие Троицясто максы концерт бабанзо велесэ – Од Карамаласо. Цёранть ули «Русская песня» моронь альбомозояк, сон путозь Интернетс, муеви YouTube-сто. Ней весе, сыренек-однэк, «яксить» Интернетка, самай тосто ваныть ды кунсолыть морыцятнень.
Моротне – хоббизэ. Лия покш тевезэ ды важодемазо – свадьбань ветиця. Те тевенть марто содавтовсь школасо тонавтнемстэ саезь. Кизэнь перть роботась свадьбатнесэ диджеекс. Вансь, кода ды мезе теема свадьбанть ветямсто. Мейле сонськак варчизе прянзо те тевсэнть. Ды ней уш ветешка иеть ветни свадьбат. Тосо сон а морсекшни, ансяк вети. Ней свадьбатне аволь покшт, 30-40 инжеть тердить. Аволь умок цёрась панжсь свадьбань агентства. Пурнась перьканзо ломанть, конатнень марто вейсэ важодить ды теить вейсэнь тев.
– Ломантне а содыть, кода мельстуезь ютавтомс свадьбаст. Сынь тонадсть ташто ладсо, ней уш кияк истя а ютавтни. Мон бажан теемс неень шкань лувсо, совавтомс мезеяк од, теемс режиссура марто. Свал ёвтнян, кода седе паро ули ютавтомс те а стувтовиця чинть. Мельспаро, зярдо свадьбадо мейле од мирдть-нить ёвтыть сюкпрянь валт, мейле сынст ояст-ялгасткак тердить ютавтомс кенярксчист, – корты минек героесь.
Курок сон карми ветямо ветькень свадьба, ков тердевить 120 инжеть. Ветькетне тешкстыть кавто чинь перть. Васня юты официальной чись, омбоце чистэнть весе сыргить велев. Тосо гайги гармошкась, зэрнить морот ды частушкат, киштемкат. А вана эрзянь свадьбас вестькак эзь понгоне.
Ней, арсян, дивазевтядо. Максимнень 21 ие. Сон бажи седе товгак ютамс артистэнь кияванть. Улить эсензэ моронзояк. Весе сынь путозь Интернетс. Кенярдовтыть эйсэнзэ концерттнэ, се, кода вастыть ваныцятне. Салавачинь лия мелезэ – панжомс ресторан. Мекс ресторан? Пек вечки пидеме-панеме. Кадык топавтовить од цёранть весе мелензэ-арсеманзо!
Татьяна Маторкина