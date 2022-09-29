РАСЬКЕНЬ КАШТАНЧИ

Августонь 25-це чистэ А. И. Полежаев лемсэ музеесь пешксель ломанде. Сынь састь эрзянь содавикс кеврунгонь керсицянть Н. М. Филатовонь 70 иень топодеманть кувалма кенярксонь явомо. Тесэ ульнесть раськень малавикс ломанензэ, ялганзо, тонавтницянзо, содавиксэнзэ.
Ветясь чокшненть музеень прявтось В. С. Шведкова. Сон панжизе «Раськень кеврунгонь керсиця» невтемканть. Фотографиятне, газетасто, журналсто керсевкстнэ ёвтнесть Н. М. Филатовонь шкинемань кидензэ.
Сайнесь вал сонськак Николай Михайлович. Нурька кортамосонзо ледстизе: чачсь-кассь Мордовиянь Дубёнкань буень Поводелесэ, тосо прядызе школанзо. Седе тов тонавтнесь К. А. Савицкий лемсэ Пензань художественной училищасо, И. Репин лемсэ живописень, скульптурань ды архитектурань институтсо. Важодсь Ф. Ф. Сычков лемсэ Саранскоень художественной училищасо, Н. П. Огарёв лемсэ Мордовской госуниверситетсэ. Эрямостост мельстуиця тевде-тувталдо ёвтнесь Галина Алексеевна керсицянть низэяк.
Вал максневсь Мордовия Республикань заслуженной артыцянтень, чувтосто керсицянтень Пётр Рябовнень, Мордовия Республикань заслуженной поэтэнтень Геннадий Гребенцовнень, Татьяна Синтюрина тонавтницянзо туртов ды лиянень. Весе шнасть керсевксэнзэ, конат мазылгавтыть Саранскоенть ды лия оштнень, мельспаросольть ялгаксчист кувалма.
Саранскойсэ весенень содавикст кеврунготне Никоннэнь, Ушаковнень, Бахтиннэнь, Пушкиннэнь…
Николай Михайлович эсь важодевксэнзэ кис а весть казезель эрьва кодамо Шнамонь конёвсо, мезесь корты керсицянть покш ёрокчидензэ. Шкинеманзо алкуксонь питнензэ тешкстамодо кортыть максозь лемтнеяк – сон МАССР-нь Государственной премиянь лауреат (1992), Мордовия Республикань заслуженной артыця (1999), Мордовия Республикань раськень художник (2005), Российской Федерациянь заслуженной артыця (2010).
Эрямонь перть важодевксэнзэ марто невтемкат теезельть минек масторонь ламо оштнесэ. Зярыя музейс керсевксэнзэ кадовсть свалшкас.
Лембе вастовомась
прядовсь апокш концертсэ. Н. М. Филатовонь Саранск ошонь авторской моронь морыцятне кенярдовтызь «Нейтральная полоса» од шкань вечкевикс моросонзо.
Геннадий ГРЕБЕНЦОВ