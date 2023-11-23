Ромодановань музеесь муизе эсь тарканзо

Ромодановань куншкакуросо ашти апокшке валдо-сэнь кудыне. «Культура» нацпроектэнть коряс тесэ панжовсь историко-краеведческой музеесь. Ансяк тесэнь стенатне сядодо ламо иень перть ютасть кувака эрямо пинге. Аволь покшке колмо нупальс кудынесь стявтозель 1901 иестэ. Седикелень эрицятне ёвтнесть, келя, революциядо икеле тесэ аштесь сюпавонь кудо, конань лангс важодсть кажов ломантне. Те сехте ташто кудо весе райцентрасонть, конась ванстовсь течинь чис.





Неень сыре эрицятнень ледстнемаст коряс, авасоло эйстэдензэ аштесь вете купол марто Казанень Пазонь Авань церьковась, конась калавтозель ютазь пингень 30-це иетнестэ, а те кудынесь се шкатнестэ теезель ванстома ды лемдема таркакс (руз. сторожка и крестильня). Мейле сон кувать аштесь чавосто.



А мезе музеесь? Сон аволь сеске тесэ муизе эрямо тарканзо. Ине Отечественной войнадо мейле ютакшность комсте ламо иеть, кода Ромодановань 1-це № школань тонавтыцясь Анна Романовна Чиршева панжсь историянь кужине. Сеть иетнестэ кудотнесэ ульнесть ламо ташто нулат ды кедьёнкст. Теде башка, ванстовкшность солдатонь сёрматнеяк. Анна Романовна пурнынзе эйкакштнень ды мерсь туемс школав таштомозь ды кудоюрсо а эрявикс нулатнень-валатнень. Шкань ютазь экспонатнэде пурнавсть истя ламо, натой школасо савсь тенст явомс башка нупаль. Ды ансяк 1985 иень маень 8-це чистэ музеесь панжовсь вере ёвтазь кудынесэнть. 1998 иестэ саезь кемень иень перть музеенть прявтокс ульнесь Т. Е. Алексаева. Ды тагояк сон кадовсь тезэнь аволь свалшкас. Мейле, 2009 иестэ, Ромодановань администрациясь явсь тарка райононь Культурань кудосонть, ды сонзэ сёрмадстызь (руз. зарегистрировали) кода культурань юридической учреждения, а музеень прявтокс аравтозель Н. С. Киреева. Истя меремс, музеесь таго аволь башка таркасоль – вейсэндязель Культуранть кудонть марто.



А се валдо-сэнь кудыненть 2014 иестэ савсь велявтомс епархиянтень (сестэ Саранскоень краеведческой музееськак максозель епархияв), ды тесэ кармась улеме трапезной, косо пансть просфорат. Культурань важодицятне тенст ёвтыть сюкпря сень кис, мекс мезеяк тесэ эзть калавто, мекевлангт, ветясть уштомань система (руз. отопление), кой-кува кудонть витнизь-петнизь.



Сеть шкатнестэ музеесь тагояк «сась» школав. «Сюкпря, минек райононь школань тонавтыцятне чевте седей ломанть, конат эрьва паро тевентень путыть весе седеест. Ды вана сынст лезксэст вельде музеесь панжовсь таго 1-це № школасо, конась стявтозель од зданиясо. Школасо ульнесь пек паро таркась. Эйкакштнеяк тескеть, ковгак яксемс а эряви», – кортыть культурань важодицятне.

Ансяк шкась а ашти ве таркасо. 2021 иень декабрясто саезь Ромодановань районной историко-краеведческой музеень прявтокс аравтозель Ольга Владимировна Пыжьянова. Чарькодеви, сонензэ понгсть пандемиянь стака шкатне: музеентень аволь эрьвантень панжозель кись. Саемга, а ютавтовильть сыре ломантнень туртов кодаткак мероприятият. Ды истяяк арсезеват – эдь те школа, свал моли тонавтомань лувось, аэрявикс гайтесь сези уроконть…



Ды ансяк 2023 иестэ «Культура» нацпроектэнть коряс явозельть ярмакт муниципальной музейтненень. Кода те ульнесь, ёвтнесь тенек сонсь Ольга Владимировна: «Зярдо тенек явозельть 2 миллионт 61 тёжа целковойть, минь Любовь Николаевна Баранова (Н.Эркай лемсэ Ромодановань центральной библиотекань прявтось) марто якинек райононь прявтонтень С. В. Ведяшкиннэнь. Прявтось пшкадсь епархияв отец Владимирнэнь. Содынек, те кудынесь чаволь 2012 иестэ саезь. Истя неть ярмактнеде рамазель музейной оборудования ды ламо экспонаттнэ путозельть сулика экшс. Важодематне мольсть кизэнь перть. Нама, тесэ аламо таркась, ансяк ули мель шкань ютазь лия нацпроектэнть коряс покшолгавтомс музеенть. А бути лия ёндо варштамс: тесэ уш крыльця пестэ ушодови историясь. Ды натой седеяк икеле. Эйкакштне ансяк сыть – ютыть площадьга, косо аштить бюстт, памятникть, ды сеске понгить музейс. Минек музеесь ушодови вишкине фойестэ, косо сеске ёвтневи райононть историядо, почетной инжетнеде. Истя, свал ушодтано ёвтнеме краеведениясто: тесэ «вастыть» инжетнесэ Советской Союзонь народной врачось Владимир Поросенков ды эрзянь содавикс сёрмадыцясь Никул Эркай. Вана минек художникесь Владимир Гусёнков артызе од храмонок, сон кулось, а весе картинанзо малавиксэнзэ максызь минек музейс».

Ютатано омбоце нупалентень. Воинской славань залось сехте покш. Тесэнь весе оборудованиясь рамазь «Культура» нацпроектэнть ярмаконзо лангс. Васняяк ёвтнемась ушодови Гражданской войнань шкадонть. Улить натой 1910 иень экспонатт. Ромодановань вешницятне (руз. поисковики) пек парсте важодить. Отрядонь прявтось Селеверстов Иван Алексеевич ютызе Ине Отечественной войнанть!

Сонензэ войнань шкасто максозель Якстере Тештень орденэсь. Секскак весе тесэнь муевкстнэ Ромодановань райононь модатнестэ. Истя жо улить сёрмадовкст, фотографият ды лият мезть Афганонь войнастонть.



Эрьва экспонатонть лия ёнов а молиця историязо. Сайсынек вана те картинанть, конань вакссо аштить цецят. Лангсонзо артозь Ине Отечественной войнасо чавозь солдатось А. Н. Боронин. Ольга Владимировнанень сондензэ ёвтнесь музеень икелень прявтось Нина Сергеевна. Келя, вейке станциясо эрясь ава, конань кудосо, цють а пазаватнень вакссо, аштесь лелянзо портретэсь. Сонзэ кие-бути артызе, ды те картинась свал аштесь секе таркасонть. Нина Сергеевна мольсь тензэ ды корты, вана тон уш сыре ломанят, кие соды, зяро кадовсь эрямс. Бути шкань ютазь кудозот сы од азор, сон ёртсы те картинанть, жаль эдь карми марявомо, бути сон ёми… Кода а кода, те эдь тынк раськень историянк... Ды авась максызе те портретэнть музейс истямо энялдома марто: вакссонзо свал кармить аштеме цецят…



Аволь умок панжовсь СВО-нь пингстэ чавозтненень «СВОи герои» портретэнь экспозициясь, конадо минь сёрмалинек седикелень номерсэнть. Ольга Владимировна Пыжьянова тень коряс корты истя: «Те неень шкань покш ризксэнек. Ванодо, зяро эйстэдест! Таркаськак уш а сатны тенст. Монь эсень цёрам тосо… Ансяк монсь содан, кодамо ёжом. Бажан прям а каямс ризнэмантень седейпельксэм кисэ…»

Вана истят виев ават эрить минек масторсо, конат якить важодеме, теить тиринь ёнксонть туртов лезэв тевть ды а невтить се ризнэмань сталмонть, конась лепшти седеенть. Сынь мизолдыть каршот ды прок чипайнеть эждить лиянь седей, сень лангс апак вано – эсест потсто прась кельме лов…



Ольга Владимировна ёвтнесь сюпав этнографиянь нупаленть лангаяк: «Эйкакштне те отделэнть вечксызь сехте пек. Макстнить кевкстемат эрьва предметтэнть. 1920–1930 иетнень ванстовозь экспонаттнэ эстенекак марявить тюштянь пингень шкасто сазекс. Саемга, мон а маштан ткацкой стансо важодеме, кадык сыре бабам эсень пингстэ тейсь эйсэнзэ половикть…» – янксесь музеень прявтось.

Човарт, лавсть, эрямонь парть, пивтемпарть, чувтонь кедьгеть, раськень оршамот ды тиринь ёнксонь икелень эрямосто пурназь ламо лия кедьёнкстнэ кадык ламодояк ламо шкань перть ёвтнить тей сыцятненень бувалань эрямодо, конась ней од технологиятнень марто сядоксть седе шожда икеленседенть.



Марина Агафонова