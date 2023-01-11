Среда, января 11, 2023
Газета "Эрзянь правда"
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Лездадо изнямс «МЕРЕМАНТЕНЬ»!

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Категория: Культура

Весе минек ловныцятнень туртов Од иенть кувалма поздоровт ёвтыть «Мерема» этнографической фольклорной ансамблянь морыцятне Максим Арискин, Полина Лобанова, Наталья Зудилина, Елена Сподина, Наталья Дворянцева, Сергей Гаврюшов ды сонзэ прявтось Екатерина Модина.


Тешкстасынек, «Меремась» неень шкане пельксты «Ясна Музыка» онлайн-конкурссонть, конасонть ёрокчист невтить ПФО-нь артисттнэ ды музыкальной коллективтне (18 иестэ саезь 35 иес). Пелькстамонть аравтлувось – морамс морот раськень кельсэ кезэрень музыкальной инструменттнэнь седямост мельга. Минек ансамблядонть башка докачист невтить Башкортостансто, Марий Элстэ, Татарстансто, Чувашиясто, Удмуртиясто, Оренбургонь ды Самарань ёнкстнэстэ морыцятне. Неть читнес «Мереманть» кисэ вайгелест максызь малав 900 ломанть ды сынь зярс икелев молицятнень ютксо. Ансяк вайгелень максомась поладови февралень 15-це чис ды эштё ламо мезесь полавтови. Секскак, бути ули меленк неемс «Мереманть» изницятнень ютксо – совадо Интернетс «Ясна Музыка» од ломанень этнофестиваленть официальной сайтс ды лепштинк эрявикс плаштиненть.

Мезе учи кемень финалисттнэнь? Сынь тердевить морамо Чебоксаронь «Ясна» этнокомплексэв, невтевить телевидениясо ды интернет-лопатнесэ. Изницятнень кочкасынзе жюрись, конань прявтсо Россиянь заслуженной артисткась Марина Капуро. Мейле сындест карми снимавомо документальной фильма седе, кода эрить кезэрень музыкальной инструменттнэ неень шкане од артисттнэнь шкинемасо. Истя жо лауреаттнэнень организатортнэ макссть вал снимамс видеоклипть.
MEREMA - Этнографическая фольклорная студия
 

О ГАЗЕТЕ "ЭРЗЯНЬ ПРАВДА"

Газета Эрзянь правда в настоящее время издается один раз в неделю на 16 страницах, четыре из них в цвете. Газета широко отражает вопросы общественно-политической, социально-экономической, культурной и духовной жизни республики, публикует международную информацию. «Эрзянь правда» распространяется в Оренбургской, Пензенской, Самарской, Ульяновской, Нижегородской областях, в республиках Татарстан, Чувашия, Башкортостан. Вместе с тем, для эрзян России вот уже не один год успешно функционирует электронная версия газеты, которую можно в настоящее время читать в Интернете. В этом большая заслуга всего редакционного коллектива газеты «Эрзянь правда».

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