Лездадо изнямс «МЕРЕМАНТЕНЬ»!

Весе минек ловныцятнень туртов Од иенть кувалма поздоровт ёвтыть «Мерема» этнографической фольклорной ансамблянь морыцятне Максим Арискин, Полина Лобанова, Наталья Зудилина, Елена Сподина, Наталья Дворянцева, Сергей Гаврюшов ды сонзэ прявтось Екатерина Модина.
Тешкстасынек, «Меремась» неень шкане пельксты «Ясна Музыка» онлайн-конкурссонть, конасонть ёрокчист невтить ПФО-нь артисттнэ ды музыкальной коллективтне (18 иестэ саезь 35 иес). Пелькстамонть аравтлувось – морамс морот раськень кельсэ кезэрень музыкальной инструменттнэнь седямост мельга. Минек ансамблядонть башка докачист невтить Башкортостансто, Марий Элстэ, Татарстансто, Чувашиясто, Удмуртиясто, Оренбургонь ды Самарань ёнкстнэстэ морыцятне. Неть читнес «Мереманть» кисэ вайгелест максызь малав 900 ломанть ды сынь зярс икелев молицятнень ютксо. Ансяк вайгелень максомась поладови февралень 15-це чис ды эштё ламо мезесь полавтови. Секскак, бути ули меленк неемс «Мереманть» изницятнень ютксо – совадо Интернетс «Ясна Музыка» од ломанень этнофестиваленть официальной сайтс ды лепштинк эрявикс плаштиненть.
Мезе учи кемень финалисттнэнь? Сынь тердевить морамо Чебоксаронь «Ясна» этнокомплексэв, невтевить телевидениясо ды интернет-лопатнесэ. Изницятнень кочкасынзе жюрись, конань прявтсо Россиянь заслуженной артисткась Марина Капуро. Мейле сындест карми снимавомо документальной фильма седе, кода эрить кезэрень музыкальной инструменттнэ неень шкане од артисттнэнь шкинемасо. Истя жо лауреаттнэнень организатортнэ макссть вал снимамс видеоклипть.
MEREMA - Этнографическая фольклорная студия