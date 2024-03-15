Эрзянь тештине

Минек ули меленек ёвтнемс ловныцятнень туртов томбальдень инжеде – эрзянь кельсэ ёроков морыцядо, Алёна Кудиновадо. Тейтерьканть чачома-касома тарказо – Пенза ёнксонь Бессоновской райононь Пазёлки велесь. Тетязо, Алексей Владимирович – руз, авазо, Наталья Александровна – эрзя. Сынь важодить тиринь районсо.
Алёна зярс тонавтни 6-це классо, сови «Эрзянка» школань ансамбляс, конань ветицязо Людмила Николаевна Понятова. Морамо тейтерькась ушодсь 1-це классо. Алёна мельсэнзэ кирди ламо ломань икеле васенцеде морамонзо, сестэнь мероприятиясь ютавтозель Пензань раськень творчествань музейсэ:
– Кода лисинь сцена лангс, васняяк, авардезевинь, ансяк тень лангс апак вано, ялатеке поладыя морамонть. Музыкальной школав мон а якан, сисем иестэ саезь тонавтнян Александр Михайлович Серебряковонь кедьсэ, конань ули эсензэ музыкальной студиязо. Тосо жо тонадынь налксеме синтезаторсо ды гитарасо, – ёвтни од морыцясь.
Морамонь ды седямонь обуцянть тейтерькась саизе тетянзо ды покштянзо пельде. Тетязо машты налксеме фортепьянасо, а вана аванзо ёндо покштязо, Александр Васильевич, седи гармониясо. Эряви меремс, покштянзо улить колмо ялаксонзо, ды весе сынь пингень перть налксить гармониясо. Раськесэст истямо сюпавчинть каршо киньгак а сатыть виензэ а моразевемс.
Ансамблясо морамодонть башка 2022 иестэ саезь Алёна кармась морамо ськамонзо. Сон морси истят морот, кода «Горниця», «Масторава»…
Ды вана ютазь телестэ кунсолыцянзо туртов тейтерькась казсь алкуксонь кеняркс, сон эрзякс морызе «Мазыйка-теле» моронть (рузонь кельстэ валтнэнь ютавтынзе Александр Данильчев).
Эряви меремс, Алёна морси аволь ансяк эсензэ чачома-касома ёнкссо, истя жо ардтни эрьва кодамо пелькстамотнес ды фестивальтнес. Ютазь шкасто тейтерькась морась «Парень пандома» финнэнь-угрань раськень регионъютконь фестивальсэ, кона мольсь Самара ёнксонь Сызрань ошсо, седе тов пачколесь Московов, тосо ульнесь гитарасо седямонь пелькстамо, конасонть Алёна изницятнень ютксоль.
Тейтерьканть покш мелезэ парсте содамс эрзянь келенть. Алёна вадрясто чарькодьсы, ансяк беряньстэ корты эйсэнзэ. Эрзякс кортамо сонзэ тонавты бабазо, Антонина Михайловна.
– Монь тонавтомантень бабам путы ламо вийть. Сонзэ прявт мелезэ, штобу мон аволь ансяк чарькодевлинь, а нармушкакс чоледевлинь покштянь-бабань те сырнень кельсэнть, – мельспаросо корты Алёна.
Кемтяно, од тештиненть весемесь лиси! Ды седе товгак сон карми каземе кунсолыцятнень туртов эрзянь мазый морот.
Алёна АРТЕМЬЕВА