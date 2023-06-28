Велень культурась – покш сюпавчи

Отяжелень райононь Ламбаське велесь аволь вишкинетнестэ. Вадря эрямонть туртов тесэ ули весемесь – важодить средней школа ды эйдень кужо, овсе аволь умок «Здравоохранение» нацпроектэнть лувсо теезь фельдшерэнь-акушерэнь пункт, улить лавкат ды сехте прявтось – улить важодемань таркат.

Тесэ эсь тевензэ вети республикань велень хозяйствань прявт предприятиятнестэ вейкесь, кеме ды виев хозяйствась – «МАПО «Восток» ООО-сь, конась важодема таркат максы аволь ансяк эсь велень, маласо аштиця шабра велетнень эрицятнененьгак.



Нама, важодемань таркатнень уличись велень эрицятнень туртов эрявикс тев. Теке марто, тесэ покш ды виев важодема ветяви эсь раськень койтнень-кирдатнень ванстомга, тиринь культуранть виевгавтомга. Тентеме ковгак. Истя, «Культура» национальной проектэнть лувсо 2023 иестэ Ламбаськесэ педе-пес витневи велень Культурань кудось. Роботатне ней молить весе вийсэ. Сынст прядомс кемекстазь тедедень августонь меельце чись. Мезе арсеви теемс ды кодамокс карми вадрялгавтозь клубось, миненек ёвтнесь Ламбаське велень Культурань кудонь прявтось Валентина Дмитриевна Емельянова. Минь ютынек витневиця зданиянь нупальтнева, ваннынек, косо-мезе карми ды превсэ арсинек одкстомтозь залтнэнь.



Эряви меремс, Ламбаське велесэ клуб ульнесь Советской шкатнень васенце иетнестэ саезь. Ютазь пингень 50-це иетнень куншка видьс сон важодсь эрьва кодамо кудотнесэ, конатне тень туртов витнезельть. Мейле клубонть алов теезель чувтонь кудо. Тосо ютавтневсть концертт, киштемат ды морамот, велень се шкань од ломантнень туртов жо сехте пек вечкевкшнесь кинонь ваномась. Эрьва кодамо шкасто клубонь прявтокс ульнесть Г. И. Лёсов, Н. В. Шульгов, Г. И. Тарасов. Кинофильматнень невтсть киномеханиктне В. Измалкин ды С. Зеткин.

1967 иестэ клубонть туртов теевсь кирьпецень од здания ды сон кармась лемдевеме Культурань кудокс. Малав 20 иеть ДК-нь прявтокс ульнесь М. Я. Здунов. А вана Г. И. Тарасов малав комсь иеть топавтсь киномеханикень тевенть. Истя жо комсь иеть, 1989 иестэ саезь 2009 иес Культурань кудонь прявтокс важодсь Людмила Леонидовна Федоткина, а 2010 иестэ саезь неень шкас «Лобаскинский сельский Дом культуры» МБУК-нь прявтокс ашти Валентина Дмитриевна Емельянова.



Ламбаське велесь – районсонть эрзянь сехте покш велетнестэ вейкесь. Сон сюпав эсь раськень койтнесэ-кирдатнесэ, конатне домкасто ванстовить ды максовить раськестэ раськес. Ды свалшкасто Культурань кудось ашти куншкакурокс, конась вейсэнди велень эрицятнень. Ведьгеменде ламо иетнень перть зяро ломанть панжтнизь сонзэ кенкшенть, кенярксчинь зяро мероприятият тесэ ютавтозь, а лововитькак. Сась шка вадрялгавтомс ды одкстомтомс велень эрицятнень ды инжетнень пурнавома тарканть.

Кода тешкстась Валентина Емельянова, Культурань кудонть витнемадо-вадрялгавтомадо кортамотне мольсть уш умок. Документтнэнь анокстамоськак ушодозель уш ветешка иеде икеле, ансяк ламо кевкстематнень коряс шкась таргавсь.



– 2017 иестэ минек Культурань кудонтень топодсть 50 иеть. Пельпингень юбилей. Сестэ кортазель ды кемекстазель: сась шка витнемс велень культурань куншкакуронть, – ёвтни Валентина Дмитриевна. – Ялатеке ансяк те иестэ витнемань тевтне ушодовсть ды ней молить весе вийсэ.



Эряви тешкстамс, зданиясонть ашти аволь ансяк Культурань кудось, тесэ важоди велень библиотекаськак. Ды сонгак умок уш учось одкстомтома. Нама, сонзэ вадрялгавтоманть эштёяк учить ловныцятне. Сынст арсемаст коряс, полавтови аволь ансяк ловнома таркань нупалесь, сон карми неень шкантень ладицякс ды вадрякс, одкстомтови книгань фондоськак. Тень пек учить однэк-сыренек.

– Арсеви, минек культурно-досуговой учреждениянь материально-технической базанть одкстомтоманзо марто минськак келейгавтсынек важодемань ёнкстнэнь. Икелень условиятнесэ тень теемс ульнесь малав а кода, – корты Валентина Емельянова. – Культурань кудонь одкстомтозь зданиясонть арсеви панжомс стамонь мастерской, тренажёронь зал, конатнес аравтови весе эрявикс оборудованиясь. Весе минь парсте чарькодтяно, неень шкане велень эрицятнестэ седе покш пельксэсь те – сыре ломанть. Сынст туртов кармить «Поговорим по душам», «Рукодельница» кружоктне.



Одкстомтовиця зданиясонть прявт залось арсеви 150 таркас. Озамо таркатнень кемекстазь теемс сайневицякс, штобу шождасто чамдомс тарканть дискотекатнень, Од иень маскарадонть ды лия покш мероприятиятнень ютавтоманть туртов.



Залсонть киякстнэ кармить чувтонь, библиотекасонть ды лия нупальтнесэ ацави линолеум, фойесэнть жо путови плитка. Эряви меремс, фойесь покш, вадря ды валдо. Тесэ вадря карми ютавтнемс эрьва-кодат выставкат, мастер-класст.



Неень шкантень одс теезь латось, валозь киякстнэ, стенатне витнезь-штукатурязь, путозь вадря вальмат, витневи зданиянть ушо ёнксось. Поладови нупальтнень витнемась. Маласо шкасто мазылгавтови-вадрялгавтови клубонть перька таркась.



Кода мерсь Культурань кудонь прявтось, од зданиясонть истя жо арсеви панжомс Военной ды боевой славань музей. Материалось уш весе пурназь – Ине Отечественной войнанть ушодовомсто саезь неень шкантень. Ней ветяви робота грантонь сёрмадомань-анокстамонь коряс, конасонть изнязь ярмактне нолдавитькак музеень панжоманть-тееманть лангс.



– Истя жо минек ташто зданиясонть ульнесь краеведениянь музей. Сонзэ арсеви ванстомс ды явомс алонзо тарка, – тешкстызе Валентина Дмитриевна. – Те музейсэнть невтеви минек веленть эрямозо зярыя пингетнень перть. Пуназь эрьва-кодат кедьёнкст, ули-паро. Весементь эряви ванстомс ды невтемс ломантненень.



Кодамо жо Культурань кудо моровтомо, киштемавтомо. Ламбаськесэ ули эсь фольклорной ансамбляст, лемезэ «Горнипов». Сон важоди уш ламо иень перть, пурназель 1989 иестэ. Меельце 12 иетнень перть сонзэ вети Культурань кудонь прявтось Валентина Емельянова. Ансамблянтень совиця аватне морсить кезэрень ды неень шкань эрзянь морот, явить мель рузонсетнененьгак. Истя жо ули «Килейне» эйкакшонь ансамбляст, конась важоди тесэнь школанть юрсо. Сонзэ ветицякс ашти тонавтыцясь Любовь Сергеевна Булыгина.



Неть ансамблятне – Ламбаське велень культуранть ванстыцят. Сынстемест а ютавтневи вейкеяк мероприятия, вейкеяк вастовома. Ды сынст содасызь аволь ансяк тиринь районсонть, республикасонтькак.

Велень культурась – покш сюпавчи. Сонзэ эряви ванстомс ды виевгавтомс. Эдь те ламосо лезды ванстомс велетненьгак.



Культурань кудонть витнемась ашти Отяжелень райононь прявтонть К. Н. Николаевень пшти вановт ало. Малав эрьва недлясто сон сакшны ваномо, кода молить тевтне ды ёвтызе тень коряс эсь мелензэ: «Культурань кудонь витнемась – покш тев веленть туров. Те корты седе, велесь карми эрямо седе тов ды клубось одс карми вейсэнь пурнавома таркакс эрьва кодамо иесэ эрицятнень туртов.

«Центр национальной культуры и ремёсел» МАУК-нь Ламбаськень СДК-нь филиалонь зданиянть вадрясто витнемась топавтови «Культура» нацпроектэнть лувсо, конань кемекстызе Россиянь Президентэсь.

Неень шкасто целанек топавтозь тевтне латонть витнеманзо, киякстнэнь валоманть, вальматнень полатнеманть коряс. Ней молить роботатне нупальтнень тееманть ды ушова мазылгавтоманть коряс.

Тевтнеде пек ламо, ансяк сынь молить весе вийсэ ды кемекстазь шкадонть седе икеле. Весементь арсеви прядомс 2023 иень августсто».



Юлия ЕРЕМИНА