Вторник, июня 06, 2023
Газета "Эрзянь правда"
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Ушодовсь «Равось – Ояксчинь лей» этноэкспедициясь

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Категория: Культура

Июнень 4-це чистэ саезь 9-це  чис моли  «Равось – ояксчинь лей. Рав чиресэ эриця раськетнень культуратнень вейсэнь кортамот» раськеютконь этнокультурной XXII-це экспедициясь-фестивалесь.

Ютазь недлячистэ «Валерий Чкалов» теплоходось ушодызе кинзэ Самарасто. Сонзэ маршрутось келей: седе тов Тетюши – Болгары – Свияжск – Казань – Нижнекамск – Елабуга – Ульяновск – Самара.  Экспедициясонть весемезэ 70 участникть, Россиянь зярыя регионтнэстэ, истя жо Крымстэ ды Севастопольстэ. Ютксост общественной деятельть, педагогт, журналистт, культурань роботникть.

Мордовиянь Культурань, раськень политикань ды архивень тевень министрань васенце полавтыцясь Александр Карьгин тешкстась, экспедициясь-фестивалесь невти минек ламо раськень народонть  сюпавчинзэ, вети вейсэндявомас,  касты-кемексты вейсладямотнень, вансты ды виевгавты культуранть, кельтнень ды койтнень-кирдатнень, кемексты Россиянь раськетнень оймеёжост.

Весе эрямонзо перть фестивалесь невти лия ёнов а молиця ды мельстуиця лувонзо.

О ГАЗЕТЕ "ЭРЗЯНЬ ПРАВДА"

Газета Эрзянь правда в настоящее время издается один раз в неделю на 16 страницах, четыре из них в цвете. Газета широко отражает вопросы общественно-политической, социально-экономической, культурной и духовной жизни республики, публикует международную информацию. «Эрзянь правда» распространяется в Оренбургской, Пензенской, Самарской, Ульяновской, Нижегородской областях, в республиках Татарстан, Чувашия, Башкортостан. Вместе с тем, для эрзян России вот уже не один год успешно функционирует электронная версия газеты, которую можно в настоящее время читать в Интернете. В этом большая заслуга всего редакционного коллектива газеты «Эрзянь правда».

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