СЁРМАДСТОДО ТИРИНЬ ГАЗЕТАНТЬ!

Минек газетань ловныцятнень ютксо Эрзянь ды мокшонь национальной театрань актрисась Ольга ЗЕМСКОВА (фотосонть)
Од тейтересь 2019 иестэ саезь важоди Национальной драмань театрасо. Сон чачсь Лямбирень райононь Покш Елховка велесэ. Эйкакшпингстэ сеедьстэ ульнесь Орданьбуень Суродеевка эрзянь велесэ, косо чачсть-кассть тетязо ды авазо, косо эйсэнзэ трясь-кастсь Рая бабазо. Вечкевикс бабазо ёвтниль тензэ эрзянь ламо койтнеде-кирдатнеде, кезэрень шкань эрямодо, Пазнэнь кемемадо, эрьва кодамо тевде-валдо. Сон ламо мезентень тонавтсь нуцьканзо. Ольга те шкас лембестэ ледстни, ёвты тензэ сюкпрянь валт.
Школасо тонавтнемстэ Ольга Земскова косо ансяк эзь невте прянзо. Сон морась, киштсь, ветясь концертт, кенярксчить ды вастовомат. Изнякшнось «Одарённые дети» пелькстамосо «Театрань тев» номинациясо. Теде башка, тердтнизь радиов рекламань ловномо ды сёрмадомо.
Мейле тонавтнесь Н. П. Огарёв лемсэ МГУ-нь Национальной культурань институтонь актёронь отделениясо. Курсонь мастерэст ульнесь И. Л. Дьячков, кона макссь ламо содамочить. Седе тов тейтересь прядсь филологиянь факультетсэ магистратура (ветицязоль И. Н. Рябов). Колмо иень перть ветясь эрзянь кель Саранскоень 9 № средней школасо. Валонзо коряс, те тевесь пек тукшнось мелезэнзэ. Эйкакштнень марто налксесть, тонавтнесть, арсесть вейсэ, кода седе куроксто тонавтнемс валтнэнь, седе чарькодемс келенть.
Шкань ютазь сон сась важодеме Нацтеатрав. Ней уш налкси зярыя спектаклясо: «Куйгорож», «Подписаться на любовь», «Ромео и Джульетта», «Его донжуанский список», «Золушка. В ожидании чуда» ды лиясо. Аволь умок лиссь «Алые паруса» (режиссёрось Алексей Истомин) од путовкс. Мазый, покш, талновтыця, лангсонзо важодить ламо ломанть. Тесэ Ольга налкси прявт героинянть Ассолень аванзо – Мэринь. Ролесь стака. Эряви кочкамс вечкеманть ды манявоманть ютксто вейкенть. Мэри чарькодсь, сонзэ учи кулома, ансяк эзь маняво, кемсь, мирдезэ велявты иневедьстэ калонь кундсемстэ ды весе карми парсте, трясы тейтерест. Ольга налксизе ролензэ истя, весе ваныцятне пек ризнэсть кисэнзэ, ламонь эзть кирдеве сельведест.
– Мон вечкса эсь тевем. Театрась артисттнэнь туртов – омбоце кудо, косо сынь аволь ансяк важодить, тосо сынь эрить. Ды бути весе седееть ды ойметь путат те тевентень, сценантень, шкань ютазь сон парот пандсы, – корты Ольга.
Эряви меремс, сонзэ ялаксозо истя жо актёр. Юрий Трофимов налкси Рузонь драмань театрасо ламо спектаклясо.
Татьяна МАТОРКИНА