МОРОВТОМО ЭРЯМОНЗО А НЕИ

Умок те ульнесь. Советской шкане. Орданьбуень Кельвядни эрзянь велень эрицятнень ютксто Од иенть учость кода покштне, истя вишкинетнеяк. Эдь свал те кенярксчинтень концерт анокстакшность Культурань кудонь важодицятне. Вана сестэяк программась сюпаволь эрьва кодамо киштемань-морамонь номертнэсэ. Од иень кенярксчинтень ламо морот тонавтнесь вишка тейтерькась Сима Кузьмина. Сонзэ туртов те ульнесь васенце лисема покш сцена лангс. Виде, эзь содаво, кие седе пек талнось, сонсь вишка артисткась эли малавиксэнзэ.
Кода невтизе шкась, Сима лиссь сценанть лангс истя, прок свал невтсь ёрокчинзэ эсь велень эрицятнень икеле. Сонзэ стихотворениятнень ды нурька гайтев морынетнень залсо аштицятне вастызь «пси» цяпамосо. Вана тень эйстэ, паряк, ушодовськак ды путовстькак видьмекст сонзэ седеентень аволь ансяк сценадонть апелемантень, артистэнь тевенть алкуксонь вечкемантень. Паряк, эштё сестэ, сизьгеменце иетнестэ, Симань ёрокчинть редизе Кельвядни велень колхозонь парторгось Виктор Чегодайкин. Те сон шкань ютазь Серафима Кузьминанень мерекшнесь школань прядомадо мейле молемс тонавтнеме Культурань институтов. Кода невтизе шкась, те ульнесь лезэв превс путома.
Советской шкань кодгеменце иетнестэ (1963) саезь Орданьбуень Кельвядни велень Кузьминтнэнь семиясо эрьва иенть ушодовомсто сеске тешкставсть колмо покш чить: Од иесь, кавто чинь ютазь покш тейтерест Серафимань чачома чизэ ды ушодыльть анокстамо Роштовань кенярксчинтень. А ёвтавияк, кодамо покш мельспаросольть тетясь-авась Виктор Степанович ды Зоя Григорьевна васня тейтерест Серафимань, кавто иень ютазь цёраст Николаень чачомаст кувалма.
Серафима Викторовнань эйкакш пингень ледстнематне те шкас кадовсть валдот ды мазыйть.
– Кода ёвтнить тень малавикстнэ, ансяк тусть пильгень якамо, сеске карминь снартомо киштеме ды морамо, – мизолдозь пачти тенек Кельвядни велень библиотекань прявтось Серафима Шунчева (тейтерьксэнь Кузьмина).
Эйкакш пингень шкась курок юты, кадовить ансяк ледстнемат. Пек паро, бути сынь ульнесть кенярксовт. Сень лангс апак вано, малавикс ломанензэ, тетязо-авазо, пингень перть рана валскестэ саезь позда чокшнес важодсть паксясо ды фермасо, сынь маштсть каземе лембе ды паро ёжомарямо эйкакштненень. Серафима ды Николай, сень неезь, кода тетяст-аваст эсь пряст апак вансто чинек-венек важодема таркасот, бажасть а коламс мелест, лездамс тенст эрьва тевсэ.
Кудоютконь ламо тевтнень эйсэ топавтсь седеймариця, Пазнэнь кемиця сырькаест, довась Евдокия Дмитриевна. Сон ламос тонавтынзе нуцьканзо.
Аваст, Зоя Григорьевна, пиже зорят туиль фермав скалонь потявтомо. Аламо шкань ютазь машинно-тракторной парков сыргиль тетяст Виктор Степанович. Сон важодсь трактористэкс. А лововияк, зяро гектарт мода сокась-видсь пингензэ перть. Нать, а стяко шкань ютазь вейкине цёраст Николай школанть прядомадо мейле документэнзэ максынзе Н. П. Огарёв лемсэ Мордовской государственной университетэнь велень хозяйствань факультетс. Вузонть парсте прядомадо мейле сон эзь карма ошсто важодемань лембе таркань вешнеме, тусь велев ды кармась топавтомо тев специальностень коряс.
Ламо иень перть парсте важодеманть кисэ Николай Викторовичнень максозь «Мордовия Республикань велень хозяйствань заслуженной роботник» почётонь лемесь. Николай Кузьмин – МР-нь Государственной премиянь лауреат. Виде, неть казнетне тензэ максозь тиринь моданть лангсо виевстэ важодеманть кисэ. Ушодсь сон эсест Орданьбуень райононь «Путь Ленина» колхозсо зоотехникекс, седе тов ульнесь фермань прявтокс, велень колхозонь прявтокс. Шкань ютазь ладизь «Фонд развития села» Орданьбуень отделениянь прявтокс. Теде башка, нейгак сон топавты ламо общественной тевть. Нинзэ Людмила Александровна марто (сон пингень перть тонавтыцянь тевсэ) трясть-кастсть кавто превей эйкакшт.
Серафима Викторовна сазоронзо эрямо кизэ допрок лиякс ушодовсь эштё од порасто. Кода вере ледстинек, вишкинестэ сон пек вечксь киштеме-морамо. Нать, сонсь Пазось лездась тензэ вишкапорань меленть топавтомс.
Велестэ тейтерькась эзь пеле сыргамс Татарстанонь Казань ошов ды максомс экзамент Культурань институтс культурно-просветительской роботань коряс факультетс, «методист-организатор» специальностень коряс. Виде, а шожда ульнесь сонензэ эрямс аволь тиринь таркасо, ялатеке тейтерькась тунь эзь янксе васоло ошов туеманть кувалма. Сон ульнесь покш кенярксчисэ сы шкань вечкевикс профессиянзо седейшкава тонавтнеманть коряс.
Вступительной экзаментнэнь максомсто сонсь сёрмадсь сценарий стихотворениянь лувсо, мейсэ пек дивавтынзе приёмной комиссияс совицятнень. Секс апак кавтолдо путсть тензэ «вете», ды истя од тейтересь теевсь масторсонок содавикс институтонть студенткакс. Казанесь сонзэ вастокшнызе лембестэ, ошось пек тукшнось мелезэнзэ, те шкас кадовсь тензэ вечкевиксэкс.
Кода тиринь веленть ды республиканть вечкиця ломань, тонавтнеманзо прядомадо мейле сон велявтсь Орданьбуень Кельвяднив. Текенень поладсынек, тосо эйсэнзэ учось вечкевикс ломанезэ Валентин Шунчев. Сынь тонавтнесть вейке классо, весе юткошкаст свал ютавтсть вейсэ. Одтнэ пек вечксть вейкест-вейкест. Шкань ютазь венчасть-урьвакстсть. Серафима Викторовна трудовой пингензэ ушодызе эсест велень клубсо, мирдезэ, Валентин Сергеевич, ульнесь комбайнёрокс. Вейке-омбоце мельга чачсть кавто тейтерест: Анастасия ды Ольга. Одтнэ весе виест макссть важодемантень. Теде башка, кирдсть кардаз потмо ракшат, эрьва мезест ульнесь, мезень коряскак стакачить эзть кирде. Эрямс бу ды кенярдомс. Ансяк кажось сась апак учо. Валентин Сергеевичнень ульнесть малав ниленьгемень иеть, кода сон апак учо стакасто ормалгадсь ды кулось.
Прок ёндол маней менельсэ кивчкадсь, кода Серафима Викторовна кадовсь ськамонзо кавто эйкакштнень марто. Ансяк эзинзе нолда кедензэ те виев, ёроков эрзянь авась. Кавтонь (эсензэ ды мирдензэ) кисэ седеяк пек ушодсь важодеме Серафима Викторовна. Ды мезесь дивавтсь ялгатнень, сон зярдояк эрямонзо лангс эзь пеняця, киньгак эзь чумондо, эзь невтне оймень сэредьксэнзэ. Косо бу аволь важоде: эсест велень клубсо, Орданьбуень РДК-со методистэкс, Саранскойсэ Профтехобразованиянь министерствань Культурань кудонь методической кабинетэнь прявтокс ды истя седе тов, свал ломантнень ютксо паро ёжомарямосо, бажась лиятненень каземс мельспаро ды максомс лезкс. Куш аламошкас тукшнось тиринь велестэ, ялатеке велявтсь эсензэ ундокстнэнень. Одов сась эрямо Кельвяднив. Кавонест тейтерензэяк тонавтнемадо мейле кармасть важодеме тиринь Орданьбуень районсо. Покшось, Анастасия Валентиновна, важоди фельдшерэкс-лаборантокс Орданьбуень райбольницясо. Омбоце тейтерест, Ольга Валентиновна, – Низовка велесэ средней школань прявтонь полавтыця. Истя жо аванзо ладсо вейке таркасо а аштиця, весе одонть ды лезэвенть тевс нолдыця. Сон машты муеме кель-вал мартонзо важодицятнень марто, сонзэ вечксызь те школань тонавтницятне.
Текенень поладсынек, Серафима Викторовна ламо иень перть эсест велень «Валскень зоря» ансамблянь прявт. Комсьветее иеде икеле сонзэ пурнызе те велень эрицясь Виктор Семёнович Чегодайкин. Седе тов те тевенть поладызе Валерий Николаевич Явкин баянистэсь. Кие соды, кодамо уцясказо улевель бу «Валскень зорянть», бути сонзэ ванстомо ды перьканзо ёроков морыцятнень пурнамо аволь ушодо Серафима Шунчева.
Сонсь сёрмады сценарийть, ков ансяк эзь пачколе ялгатнень марто те ёроков авась. Ловт, весе Мордовиянть «Валскень зоря» ансамблянть марто ютызе ды мик шабра регионтнэва кармасть сынст тердтнеме. Истя, зярдо Ульяновскоентень топодекшнесть 70 иеть, сынст ансамблясь якась тов Мордовиянть пельде ды невтизь ёрокчист.
Эрьва иестэ сынст ансамблясь весе виензэ путы республикань «Шумбрат, Мордовия!» фестивальс анокстамонтень, аволь весть лиснесть изницякс. А стяко фольклорной ансамблянтень максозель народной лемесь.
Ламо иень перть парсте важодеманть кисэ Серафима Викторовна Шунчева 2020 иестэ казевсь РФ-нь Президентэнть В. В. Путинэнь Благодарностьсэ. Истя жо сонензэ максозь Мордовия Республикань Прявтонь Почётонь грамота ды Благодарность.
Те иенть ушодовомсто Серафима Викторовна тешкстызе юбилеензэ. Сонзэ лемс ёвтавсть ламо лембе валт ды паронь арсемат. Минь, «Эрзянь правда» газетань теицятне, истя жо вейсэндявтано неть поздоровтнес.
Серафима Викторовна! Ёвтатано тенк поздоровт ды арсетяно кеме шумбрачи тыненк ды весе малавиксэнк туртов. Кадык икелепелевгак Пазось максы вийть теемс седе ламо паро тевть тынк велень эрицятнень лезэс, поладодо вечкеме тиринь эрзянь келенть ды ванстомо минек раськень койтнень-кирдатнень.
Валентина Юдина
Малавикс ялгинем!
Нать, сонсь Пазось казсь тень малавикс, чевте седей, свал чарькодиця ды стака шкасто лезксэнь максыця ялга. Истямокс мон лован тонь – Серафима Викторовна. Тон ськамот минек Орданьбуень районсто тонавтнить Казань ошсо Культурань институтсо ды велявтыть тиринь велев важодеме, культуранть кепедеме. Весе виеть ды содамочить максат аволь ансяк минек райононтень, истя жо Мордовиянь эрицятнень лезэс. Эдь «Валскень зоря» ансамблясь эрси республикань весе районтнэсэ.
Ёвтан теть седейшкавань поздоровт юбилееть кувалма ды арсян кеме шумбрачи, валдо бажамот, свал паро ёжомарямо ды весе арсемат куроксто топавтома!
«Валскень зоря» ансамблянь икелень морыцясь Галина Явкина