Раськень койтне-кирдатне од ломантнень вановтсо

Фотосонть эрзянь мазый тейтересь, «VARMA» Этно-Арт-Театрань моделесь Ульяна Азоркина.
Ульянанень 18 иеть. Сон чачсь-кассь Орданьбуень Орозбие велесэ. Прядызе Н. П. Огарёв лемсэ МГУ-нь довузовской анокстамонь ды средней профессиональной образованиянь факультетэнть «Туризм» специальностенть коряс. Тонавтнеманть бажи поладомс седе тов, получамс высшей образования.
Кода тешксты тейтересь, эштё школасо тонавтнемстэ якиль кружокс, косо анокстыльть эрьва кодат мазылгавтомапельть, налксемапельть, картинат, сувенирт ды ревень понасто теевкст. Сон весементень куроксто чарькодиль ды каникулатнень шкасто ютавтыль мастер-класст «Урусовские валенки» музеень туристтнэнь ды истямо жо лем марто фестивалень инжетнень туртов.
– Мон умок ванан «VARMA» Этно-Арт-Театранть важодеманзо мельга, ловнынь сёрмадовксост социальной сеттнесэ, якинь сынст невтематнес ды мероприятиятнес. Кода-бути неинь, сынь яволявтсть кастинг, сёрмадынь, сынь ванноматнес ды вадрясто сынст ютынь. Кинень максозь алкуксонь мазычи, кие кирди минек эрзянь-мокшонь койтнень-кирдатнень, садо, варчинк виенк, – тешксты Ульяна Азоркина. – Театранть важодемасо прявтокс ашти этнической культуранть вельмевтемась, ванстомась, виевгавтомась ды невтемась. Минь аволь ансяк вансттано эрзянь-мокшонь раськень культуранть, минь сонзэ невттяно од форматсо, од ёнкссо, од мель-арсема марто. Монь туртов те пек питней!
Юлия Еремина.
Фотось Эдуард Ретунскиень