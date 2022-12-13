Вторник, декабря 13, 2022
Газета "Эрзянь правда"
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Уледе шумбрат, Татьяна Михайловна!

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Категория: Культура

Течи чачома чинзэ тешксты РФ-нь ды МАССР-нь культурань заслуженной роботникесь, Россиянь Журналистэнь вейсэндявксонтень совицясь, трудонь ветеранось, «Эрзянь правда» газетасо важодицятнень ламо иень перть тонавтыцясь ды превс путыцясь Татьяна Михайловна Ковалёва.

 

Ламо кементь иень перть те эрзянь авась седейшкава важодсь «Эрзянь правда» газетанть ды тиринь кельсэ лисниця журналтнэнь лезэс.

Татьяна Михайловнань лемс течи ёвтавить ламо поздоровт ды паронь арсемат, конатненень вейсэндяви минек редакциянь коллективеськак. Арсетяно тензэ ды весе малавиксэнзэ туртов кеме шумбрачи, уцяска ды свал кадовомс эрямонть вечкицякс, оймамонь а содыцякс, паронь арсицякс ды икелев эскелицякс.

О ГАЗЕТЕ "ЭРЗЯНЬ ПРАВДА"

Газета Эрзянь правда в настоящее время издается один раз в неделю на 16 страницах, четыре из них в цвете. Газета широко отражает вопросы общественно-политической, социально-экономической, культурной и духовной жизни республики, публикует международную информацию. «Эрзянь правда» распространяется в Оренбургской, Пензенской, Самарской, Ульяновской, Нижегородской областях, в республиках Татарстан, Чувашия, Башкортостан. Вместе с тем, для эрзян России вот уже не один год успешно функционирует электронная версия газеты, которую можно в настоящее время читать в Интернете. В этом большая заслуга всего редакционного коллектива газеты «Эрзянь правда».

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