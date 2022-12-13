Уледе шумбрат, Татьяна Михайловна!

Течи чачома чинзэ тешксты РФ-нь ды МАССР-нь культурань заслуженной роботникесь, Россиянь Журналистэнь вейсэндявксонтень совицясь, трудонь ветеранось, «Эрзянь правда» газетасо важодицятнень ламо иень перть тонавтыцясь ды превс путыцясь Татьяна Михайловна Ковалёва.
Ламо кементь иень перть те эрзянь авась седейшкава важодсь «Эрзянь правда» газетанть ды тиринь кельсэ лисниця журналтнэнь лезэс.
Татьяна Михайловнань лемс течи ёвтавить ламо поздоровт ды паронь арсемат, конатненень вейсэндяви минек редакциянь коллективеськак. Арсетяно тензэ ды весе малавиксэнзэ туртов кеме шумбрачи, уцяска ды свал кадовомс эрямонть вечкицякс, оймамонь а содыцякс, паронь арсицякс ды икелев эскелицякс.