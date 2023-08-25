ЭРЗЯНЬ ОД БЛОГЕРТ. КИТЬ СЫНЬ?

Минь эрятано пек эряза шкасто. Ды те эрязачись сась Интернетэнть появамонзо марто. Шка, зярдо информациясь, прок парьстэ, валови эрьванть лангс. Ды тесэ эряви маштомс явомо норовонть шукшонть эйстэ. А тапавомс ды а максомс манямс эсь прянть кулятнень паксятнесэ. Койсэнь, лезэвчизэяк «масторлангонь шанжавонть» пек покш, васняяк, тонавтнемасо ды важодемасо, куш кодамо кевкстема лангс каршо валонь муемасо, истя жо ламо таркань трокс эрявикс ломань марто сеске сюлмавомасо.





Бути саемс целанек Интернетэнь масторонть, тосо сехте ламо контентэсь моли англань кельсэ, рузонь келесь ашти омбоце таркасо .А кода ашти тевесь Интернетсэ эрзянь келенть марто? Нама, улить ламо ломанть, сыреть-одт, конат ветить эрзянь кельсэ эсест сайтост, лопаст, каналост, ве валсо – блогост. Меленек ульнесь ванномс-исковамс, ули-арась эрзянь келенть вандынь чизэ Интернетсэ ды кить од ломантне, конат ветить эсь блогост эрзякс? Неть ды лия кевкстематнень марто минь кортнинек аволь Мордовиянь – Пенза ёнксонь эрзянь цёранть марто, лемезэ Алексей Кротов, кона вант уш зярыя иень перть путни мельстуиця апокшке видеот ютуб-каналс ды мейле сравтни соцсеттнева. Лексей (истя сонензэ мерить эсь велень ломантне) марто минь сюлмавинек тагояк Интернетэнть вельде, ды седейга кортнемасо цёрась паро мельсэ ёвтнесь «Эрзянь правдантень» эрямо кидензэ ды блогерэнь тевдензэ.



– Лексей, ёвтнек, инескеть, чачома-касома таркадот.



– Чачинь-касынь Пенза ёнксонь Сосновоборский райононь Шкудим велесэ. Ней веленек аволь пек покш, пурнавить ансяк малав сядошка ломанть. Кортыть велесэнек эрзякс, секс тонадынь монгак. Школасо тиринь кельс минек эзть тонавто вейкеяк чи. Тосо эринь 17 иес, школань прядовомас. Мейле туинь тонавтнеме ПГСХА-в (Пензенская государственная сельскохозяйственная академия), ней – ПГАУ. Седе мейле туинь армияв, масторонь ванстомо. Тосто сазь ды те шкас важодян Пенза ошсо.



– Кода ды зярдо сась мель ветямс видеоблог?



– Арсемась чачсь умок. Зярдо карминь тонавтнеме Пенза ошсо, карминь содавтозь Интернет марто. Сестэ мон пек ламо ловнынь эрзятнеде, карминь ламо мезе содамо минек кельденть ды койтнеде-культурадонть. Ансяк алкуксонь мелесь сась 2016 иестэ Раськень озксто мейле. Сестэ кудов сынь пек кенярдозь, валдо оймесэ. Се чистэнть саезь карминь содамо минек Пенза ошонь эрзя-мокшонь вейсэндявксонть эйстэ. Секе иестэнть понгинь сынст «панжадо кенкшень чис», косо теевинь содавиксэкс эрзянь од ломантнень марто. Седе мейле минь кармакшнынек сеедьстэ вастневеме. Да, минь ульнинек аламонек, ансяк карминек арсеме, кода ванстомс келенть, мезе миненек тееви эсенек кедтнесэ. Мон сестэ мерекшнинь, эряви ветямс видеоблог эрьва мезде. Лия раськень умок уш истят улить. Сынст ламо блогерэст. Ней эйкакштне ды од ломантне весе чинек-венек Интернетсэть. Секс миненек тов эряви нолдамс ламо контентт эсенек кельсэ. Весе прясост ахолдасть. Мерсть: да, да. Ансяк тевенть кияк эзизе кунда. Монськак эзинь капша. Виздиця ломанян, стака тень кортамс аволь ансяк камера лангс, ломань мартояк. Те ней седе басиця карминь, ды аволь весе марто…



Истя ютасть зярыя иеть, ды Пензав сась Александр Учеваткин «Азор» кинонть невтеме. Ды се чистэнть эстень меринь: вана течи эряви теемс блог тень коряс. Седе мейле тевесь аламонь-аламонь тусь таркастонзо. Васня нолдтнинь Ютуб-с. Мейле карминь ВК-с ды лия соцсеттнес.



– Мезде яла тонь невтематне (видеотне)?



– Мезе невтян, ёвтави слогансо – «мезе неян, сень невтянгак». Александр Данильчев аламодо кармавтымим полавтомо – «мезе неян – сень невтян». Лиякс меремс, мезе ваксом, сень коряс ёвтнян, сень невтян. Саемс, кода мезеяк пидян-панян (да, теяк лисни кой-зярдо), кода якан меньгак содавикс таркав, покш чис, мезе тейнян кудоюткова. Сехте пек вечкевить теемс пейдемань-ракамонь видеот, ансяк сынст теемась стака. Эряви маштомс ракамс-пейдемс эсеть лангсо, ломань лангсо, тевенть лангсо ды киньгак тень эйсэ а покордамс.

Ули мель сайнемс интервьют. Тень теемс монень седеяк стака. Минек ломантне сэтьметь, виздицят, а вечкить кортамо камера лангс, сёвныть, зярдо таргасыть. Пек ламо эйстэст а саят – кекшнить оймеёжонь мельтнень.



– Кить, тондеть башка, эштё теить эрзянь кельсэ контентт?



– Видьстэ меремс, минек алкуксонь блогерэнек арастькак. Монь койсэ, блогер – те ломань, конанть васняяк те васенце тевезэ, сон а важоди косояк, теи ансяк блог. Тень кисэ сонензэ молить ярмакт (рекламадо, ваномадо, сёрмадстыцятнень эйстэ донат ды лия спонсор эйстэ). А вана ваномат, рекламат молить сетненень, кинь лангс сёрмадстозь ламо ломанть. Минек эрзянь блогер лангс сёрмадстозь, макст паз, вейке-кавто тёжат ломанть. Те пек аламо. Варштамс Татарстан, Чувашия, Удмуртия ёнов, тосонь блогертнэнь муевить ведьгемень, кодгемень, а кой-кинь натой сизьгемень тёжат сёрмадстыцят. Секскак мон ракан, зярдо моньгак лемдить блогерэкс. Эдь весемезэ, бути саемс весе соцсеттнень, монь лангс сёрмадстозь косояк кавто тёжат ломанть. Ды бути минек ютксо вешнемс блогерт, ёвтан лемть, конатнень тынь весе парсте содасынк тынсь. Те Александр Данильчев, сон важоди тонавтыцякс, корреспондентэкс. Александр Учеваткин, кона васня нолдтнесь вишка видеот, мейле тейнесь ламо лия проектт. Ютксост тешкстасынь «Азор» кинонть, «Кода эри эрзянь велесь», Владимир Ромашкин ланга кино ды ламо лия мезе. Андрей Бочканов, сон ветясь «Кортак эрзякс» лементь ало лопа, нолдтнесь арсемат Ютубс ды морот кода эсензэ, истя жо ютавтозь лия кельстэ. Алина Подгорнова тейни видеот эрзянь кельсэ «Марямга» куросонзо, теде башка, пек парсте сёрмады валморот ды морыяк вадрясто. Мейле ёвтан истят лемть кода: Алёна Артемьева (курозо «Тонеть»), Яна Кудашкина (курозо «Эрзякс»), Виталий Картышкин вети «Ванан ды неян» эсь шкинемадонзо лопа, козонь путни эсензэ ёвтнеманзо, конат пек вечкевить ловныцятненень. Ансяк весе сынь седе лововить сёрмадыцякс, сынь, теде башка, лиснить печатьс «Сятко» ды «Чилисема» эрзянь журналтнэсэ. Аволь умок «кивчкадсь» Ольга Шабанова, кона вети «Течи, ванды ды исяк» лементь ало лопа. Морыцятнень ютксто пек содавикс Ульяна Куликовань лемесь, кона моры ды тейни клипть. Тень лангс, арсян, зярс весе, кие сы мельс сеске, апак вешне лия лемть.



– Ули мелеть седе товгак поладомс те тевенть?



– Мелесь ветямс блог ули седе товгак. Сатоволь шкам тень лангс, ветявлинь свал, эрьва чистэ. Зярс ветян кода понгсь, тия-тува. Эштё ули мель касомс те тевсэнть, тонавтнемс, кода ветямс эсь прят камера икеле, кода путомс сонзэ, теемс паро невтема: улевель ванькс вайгелесь, валдось-чоподась, оршамотне ды лия мезе.



– Кода арсят, эряви-арась ней ветямс блог тиринь кельсэ?



– Монь койсэ, эряви, секс мекс те ломантненень вечкеви. Ды сехте покш казнекс монь тевенть туртов улить аволь «лайктне», аволь комментариятне, а зярдо а содавикс ломанесь несамам косояк ушосо ды паро мельсэ мери: «Мон тонь содатан, ванан видеот! Тонь те пек парсте лиси!»



Ней весе ломантне Интернетсэть, гаджеттнэнь а каднытькак. Зярдо совавтсынек келенть тов, сон карми эрямо. Эйкакштнеяк кармить сёрмадомо-кортамо, од ломантнеяк. Ды ветямс аволь ансяк блогт. Теемс весе аравтлувонь коряс. Сюлмамс кинонь, моронь, блогонь теицятнень, тонавтыцятнень вейке кирес…



Нама, Лексей марто минь кортнинек ансяк од ломантнеде, конат эсь мельсэ, апак кармавто, ёжонь кепедемань кисэ топавтыть истямо тев. Нама, ней зярыя госорганизациятне, кода минек «Эрзянь правдась», ветить эсест лопаст Интернетэнь социальной сеттнесэ эрзянь кельсэ. Ютксост телевидениясь, содавикс ломантне, морыцятне ды лият.

Кенярдовты, кадык аламо, ансяк ялатеке ули мезе ловномс, ваномс интернетэнь паксятнестэ эрзянь кельсэ. Весе неть од ломантне теить эрявикс тев, конась, арсетяно, карми ансяк касомо-кепетеме. Нама, тень кисэ эрявить содамочить ды монтажонь теемс паро техника. Теде башка, эряви келенть вечкемс ды бажамс сонзэ кепедемс, весе седейсэ паломс кисэнзэ. Эдь эрзянь келенть эсензэ мазычизэ ды башка ёнксонзо, эсензэ танстезэ ды питнезэ. Ды, кеман, курок муевить эштёяк ёроков од ломантнень ютксто од лемть, конат кармить ванстомо ды кастомо мазыйдеяк мазый келенек.



Весе «Эрзянь правдань» ялганок-ловныцянок! Пшкадевлинь тыненк энялдома марто: бути кинь ули «ВКонтакте» лопазо, сёрмадстодо неть од тейтертнень ды цёратнень лангс, конадо кортазель вере. Муинк неть лопатнень, совадо эйзэст ды кадодо алов кодамояк лембе вал эли путодо «пелькат». Эдь сынь весе теить эсь тевсэнть минек туртов.



Марина Агафонова