Эрямосонзо васень таркас аравты тевенть алкукс топавтоманть

Раиса Васильевна Кузнецовань республикасонок содасызь кода Отяжелень «Вперед» райгазетань прявт редакторонть, парсте сёрмадыця журналистэнть. Текенень бу поладовлинек, те ломаненть свал анокт валонзо, косо бу аволь саво тензэ кортамс, сёрмадомс истя, кода арси, а пелемс седе, кода ланганзо кармить мейле кортамо.
Васень варштавкс лангс, ломаненть марто ламо иень перть содавиксэкс улезь, сонзэ сёрмадовксонзо ловнозь, маряви, парсте сонзэ содасак. Ансяк а онкставияк, зяро кадови, кода мерить телевизионщиктне, «кадранть удалов», сёрмадыцятне – строчкатнень юткс, мезенть марясы ды пачканзо нолдасы алкуксонь журналистэсь.
Сави видькстамс, неень а шожда шкастонть минек эрямосонть чуросто вастневить истят кеме обуцят, кажос понгозтненень лездамо бажиця, кемевикс ломанть.
Тешкстасынек, Раиса Васильевнань печатень валонть вельде покш путовксозо Отяжеленть республикасонок икеле молицякс ды масторсонок содавиксэкс улемасонть.
А стяко сонензэ максозь казнетнень ютксо – РФ-нь Велень хозяйствань министерствань Почетонь грамотась, Россиянь Журналистэнь вейсэндявксонь Почетонь грамотась, казезь кавто медальсэ, «Мордовия Республикань массовой информациянь средствань заслуженной роботник» почетонь лемесь.
Раиса Васильевнань обуцясо вишкапингстэ саезь – эрьва тевсэ улемс васенцекс. Начальной школасо тонавтнемстэ – классонь старосталь, шкань ютазь – пионерэнь дружинань советэнь прявт, университетсэ – группань староста, Московсо ВЛКСМ-нь ЦК-нь Высшей комсомольской школасо тонавтнемстэ – профорг, Отяжелень «Вперед» райгазетань редакциясо – прявт редактор. Нать, а стяко сонензэ прась уцяска 90-це иетнестэ саезь улемс «Вперед» райгазетань прявтокс, куш обуцянь коряс аволь сельмес эциця, тевень коряс жо ве ёндо редявиця.
Раиса Васильевнань валонзо коряс, сон васень таркас эрямосонзо аравты тевензэ парсте топавтоманть, вечки эрьва ёнкссо ваньксчинь, видечинь улеманть. Кеми арсематнень топавтомантень. Сон вишкапингстэ уш содасы эрьва целковоенть питнензэ. Эйкакш пингень ледстнематнестэ те шкас эзть стувтово, кода 10 иестэ саезь кизэнь весе каникулатнень Раиса Москаева ютавтылинзе якстерькаень паксясо, аванзо марто яксесь важодеме.
…Школань прядомадо мейле курок ютасть Н. П. Огарёв лемсэ МГУ-нь филологиянь факультетсэ студентэнь вете иетне, конат пешксельть ламо эрьва кодамо ледстневикс тевде. Вана уш од специалистэсь велявтсь тиринь ёнксов, кармась важодеме «Вперед» райгазетасо корреспондентэкс ды теке шкасто ульнесь местной радиовещаниянь прявтокс. Сестэ те ёнксонь эрицятне удалга тензэ мерсть «Радио-Рая», Отяжелень эрицятне, кода кортыть, «зепес вал мельга а эцить».
Паряк, лиясь сонзэ таркасо састыне топавтоволь тевензэ. Ковгак седе тов апак сыргсе. Ансяк те ульнесь аволь Раиса Васильевнань обуцясо. Сонськак эзь фатя, кода топавтовсь ламо иень перть арсемазо.
1983-1985 иетнестэ сонензэ прась покш уцяска ды ответственность высшей политической омбоце образованиянть получамс ВЛКСМ-нь ЦК-нть юрсо теезь Высшей комсомолонь школасо журналистэнь группасо. Кавто иень перть Раиса Васильевна ульнесь малав весе центральной покш изданиятнесэ. Дипломонзо идизе «ветес», торжественной промксось ютавтозель «Комсомольской правдань» «сэнь залсонть», комиссиянь председателекс ульнесь те изданиянь прявт редакторось Геннадий Селезнев. Республикав велявтомадо мейле васня важодсь Мордовиянь комсомолонь обкомсо инструкторокс, мейле – Отяжелень комсомолонь райкомсо омбоце секретарекс.
Кода уш вере ледстинек, Раиса Васильевна эрямосонзо топавты сень, мезесь тензэ седе пек вечкеви. Комсомолсо важодемстэяк ламо од ды лезэв совавтсь се шкане чиновникень тевень топавтомсто. Истя, 1986 иестэ сон велявты одов редакцияв культурань отделэнь прявтокс, шкань ютазь Раиса Кузнецовань аравтсызь редакторонь полавтыцякс, 1996 иестэ саезь – прявт редакторокс. Те шканть перть ламо теезель кода редакциянь материально-технической базанть виевгавтомга, истя жо газетанть чачонзо полавтомга. Сонзэ прявтсо «Вперед» газетась лиснесь лауреатокс Раськеютконь журналистэнь 14-це ды 19-це фестивальтнесэ, ульнесь призёрокс РАД Весероссиянь пелькстамосонть, ламоксть лиснесь изницякс республикань журналистэнь эрьва иень конкурстнэсэ. Сынст арасть долкост налогонь ды зарплатань пандомань коряс.
Ванат Раиса Васильевнань лангс ды арсезеват, косто саи вийть те авась истя ламо тевень теемс. Сон, газетасо важодемадо башка, вети общественной покш робота кода тиринь районсо, истя республикасонтькак.
Вана, саемга, комсте ламо иень перть сон ульнесь Эрзянь-мокшонь раськень регионъютконь общественной организациянь исполкомсо, 2008 иень апрельстэ саезь кочказь МООМН-нь Отяжелень местной отделениянь прявтокс. Раиса Васильевнань покш путовксозо тиринь кельтнень, покштянок-бабанок койтнень-кирдатнень, духовно-нравственной питнейчитнень ванстомасо ды кемекстамосо.
Ютазь кемень иетнень перть сон кармась зярыя книгань ды фотоальбомонь редакторокс ды пурныцякс (составитель), конат явшезельть Отяжелень школатнева ды библиотекатнева. Текенень поладсынек, Раиса Васильевна – уцяскав ни, вечкиця ава ды мелявтыця баба. Мирдезэ, Михаил Григорьевич, – эрьва тевсэ васенце лездыцязо, превс путыцязо. Сынь вейсэ кастсть ёроков тейтерь. Екатерина прядызе С. П. Королёв лемсэ Самарань аэрокосмической университетэнть «авиационной двигателень инженер-конструктор» специальностенть коряс. Сень лангс апак вано, сонзэ семиясь эри ве ёно, ялатеке вастневить сеедьстэ. Тенень уцяскав покш тувталось – Ульяна нуцькинест.
Неть читнестэ Р. В. Кузнецова тешксты чачома чинзэ. «Эрзянь правда» газетань коллективесь ёвты поздоровт. Арсетяно тензэ кеме шумбрачи, эрямосо уцяска, кадовомс истямо жо ламонь содыцякс, парос бажицякс, ёроков публикациянь сёрмадыцякс!
Мария АЛЁШИНА, Отяжелень муниципальной райононь администрациянь прявтонь васенце полавтыця, финансовой управлениянь прявт:
– Раиса Васильевна Кузнецова марто минь вейсэ важодинек ламо иень перть Отяжелень районсо. Сон – тевензэ парсте топавтыця, ламонь содыця алкуксонь журналист. Седейшкава вечки ломанть, эрьванть марто машты кортамо, бути эряви – сы лездамо.
Раиса Васильевна весе виензэ, содамочинзэ путы «Вперед» райононь газетанть паролгавтомантень, свал бажи сонзэ теемс ловновицякс ды весенень мельстуицякс. Самай газетанть вельде васняяк содавить райононь кулятне.
Чачома чинь коряс арсетяно тензэ кеме шумбрачи, эрямосо уцяска ды важодема таркасо од изнявкст.
Галина КАЖАЕВА, «Вперед» газетань социальной политикань отделэнь редактор:
– 2000 иень майстэ сынь редакцияв важодеме инженерэнь-биотехнологонь диплом марто. Сестэ эштё мезеяк эзинь сода журналистикадонть. Монь лембестэ вастымизь журналистикань тевест парсте содыцятне, кинь ютксоль прявт редакторось Раиса Васильевна Кузнецова.
Васень читнестэ саезь карминь марямо прявт редакторонть паронь арсеманзо, вайгелень апак кепсе, маштозь тонавтсь эйсэнь корреспондентэнь тевентень. Тонавтсь арсеме, тееме анализ, видестэ сёрмадомо. Стамбарнэ, апак кармавто невтсь тень, кода седе вадрясто теемс. Васенце шкастонть арсинь, бути тевем а лиси – туян. Сехте пек жо пелинь ацирьгавтомс Раиса Васильевнань, а идемс сонзэ кемематнень. Секс важодинь, ков сатотсть виень…
Малав 23 иень перть вейсэ важодемстэ аволь весть кемевинь минек редакторонть профессиянь парсте содамочисэнть, свал ломанькс улемасонть. Парсте тевенть топавтомо вешиця, эрьва тевенть педе-пев ванкшныця, свал валонзо кирдиця Раиса Васильевна весе коллективенть кирди кемевикс кедьсэ. Ули эйсэнзэ мезе-бути истямо, конась вети икелев – одонтень, мельстуицянтень. Самай неть прявт редакторонь ёнкстнэ «Вперед» газетанть пачтизь ламо изнявкстнэс. Кой-кона сотрудниктненень максозь «Мордовия Республикань СМИ-нь заслуженной роботник» почётонь лемесь.
Раиса Васильевна оймамо а соды, тевтеме а ашти. Седеяк пек сыця номертнэнь анокстамсто. Сонензэ аволь весть савкшнось идемс газетанть ды редакциянть финансонь ды хозяйственной кевкстематнень ванкшномсто. Сонзэ эсензэ изнямонь науказо. Сы важодема тарказонзо ды перьканзо лаказеви эрямось. Малав арась вейкеяк истямо сфера, козонь бу аволь чарькоде Раиса Васильевна, аволинзе сода се эли тона тевенть ёнксонзо: политикасо, культурасо, народной медицинасо, домоводствасо.
Эштё вейке паро ёнкс ули минек прявтонть эйсэ – эрьва тевенть ветямс пес. Тень веши минек редакциянь важодицятнень пельдеяк. А сёпса, лиясто миньгак ёвтатано эсенек меленек-арсеманок, эрьвась юткстонок невти эсензэ видечинть, ялатеке меельце валось кадови Раиса Васильевнань. Покш мельспаро сайтянзат топавтозь тевденть. Лиясто арсезеват, косто амольди вийтнень весементень: важодемантень, кудонтень, семиянтень, од арсематненень?
Истят ломантнеде, кода Раиса Васильевна Кузнецова, кортыть: ломанесь эсензэ таркасо. Минь ялгатнень марто кемекстатано те меленть, эдь «Вперед» газетань неень шкань изнявкстнэсэ сехте покш путовксонзо сонзэ, прявт редакторонть. Минь жо, командась, бажатано ламолгавтомс тиринь газетанть изнявкстнэнь. Ансяк течи лиятнень ёнов а молиця чи – минек прявт редакторонть чачома чизэ.
Раиса Васильевна, ёвтатано Тенк седейшкавань поздоровт юбилеенк кувалма. Арсетяно шумбрачи, тевенк парсте молема, од изнявкст, ламо сёрмадстыцят! Уцяска тыненк ды малавиксэнк туртов!
Валентина Юдина