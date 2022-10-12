ИЛЯДО ВИЗДЕ КОРТАМС ТИРИНЬ КЕЛЬСЭ!

Саранскойсэ ютась «Марса/вейсэ – мы вместе» эрзянь-мокшонь од ломанень форум
Октябрянь 7-це чистэ Саранскойсэ, Н. П. Огарёв лемсэ МГУ-нь Культурань кудосо, ютавтовсь «Марса/вейсэ – мы вместе» эрзянь ды мокшонь од ломанень I-це форумось. Сонзэ арсицясь-пурныцясь – МР-нь Культурань, раськень политикань ды архивень тевень министерстванть лезк сэнзэ вельде Эрзянь-мокшонь раськень регионъютконь вейсэндявксось. Мероприятиянть юрсо ульнесь «Вей сэнь кортамот» мелявкстнэнь ванномань курось, ютав товсть «Культурань сюпавчитне: од ломанень вановтсо» сессиясь ды «Этнокультурной сюпавчитнень ванстомасо од ломантнень теварсевксэст» форсайт-сессиясь.
Форумонть прявт тевесь – эрзянь-мокшонь од ломанень активенть пурнамозо, од ломантнень марто важодемань ёнкстнэнь тешкстамось ды сынст мельтнень-арсематнень каршо амолемась, этнокультурной кевкстематнень ванномась. Прявт аравтлувтне, конатнень эсь икелев путызь Форумонь ютавтыцятне, те – государственной властень органтнэнь ды од ломантнень вейсэнь важодемась государственной раськень ды культурань политиканть тевс нолдамонть коряс, од ломантнень ёрокчинь ёнкстнэнь панжомга эрявиксэнть теемась, эсь раськень келенть ды культуранть ванстомантень од ломантнень мелест явовтомась.
Форумонь участникекс кармасть Мордовия Республикань государственной властень органтнэнь важодицятне, республикань районтнэстэ, Саранск ошсто, Российской Федерациянь субъекттнэстэ, косо эрить эрзят ды мокшот, ёроков од ломантне, этноблогертнэ, од профессионалтнэ, СМИ-нь важодицятне.
– Мон арсян, миненек эряви седе сеедьстэ вастневемс од ломантнень марто, кортнемс мартост. Эряви пурнамс эрзянь-мокшонь од ломанень актив, ладямс мартост важодеманть ды шнамс сынст мельтнень-арсематнень. Од ломанень форумось – те пек вадря ёнкс весе аравтлувтнень топавтомга, – мерсь панжомстонзо Эрзянь-мокшонь раськень регионъютконь вейсэндявксонь председателесь Юрий Мишанин.
Седе тов ушодовсь «Вейсэнь кортамот» куронть важодемазо, косо мероприятияс сазь эксперттнэ, конатнень ютксо МР-нь Культурань, раськень политикань ды архивень тевень министрань васенце полавтыцясь Александр Карьгин, Н. П. Огарёв лемсэ МГУ-нь васенце проректорось Пётр Сенин, М. Е. Евсевьев лемсэ МГПУ-нь ректорось Марина Антонова, Мордовия Республикань Государственной Собраниянь депутатось, «Новое село» велень территориятнень кастомань-виевгавтомань общественной вейсэндявксонь президентэсь Евгений Ледяйкин, кортасть од ломантнень ёрокчиденть ды шкинемань сюпавчиденть.
– Минь бажатано кортамс тиринь кельсэ, содасынек ды вечксынек эсь культуранть, – ушодызе эсь кортамонзо Александр Карьгин. – Ды самай тыненк, од ломантненень, эряви ладямс эсь сы шканть уш течи. Тынь – сехте ёроков, эряза ды творческой аудитория, улить эсь вановтонк, арсеманк. Ды эрьванть мельявомадонть, гражданской аштемадонть ламосо ашти раськеютконь сюлмотнень культурась, ояксчинть кемекстамось. Минь кемтяно, Форумонь прявт мельтне, аравтлувтне, арсематне «кирвазтьсызь» ламо од седейтнень.
Форумонть важодемань шкасто спикертнэ ёвтнесть Эрзянь-мокшонь раськень регионъютконь вейсэндявксонть важодемадо, республикань прявт ВУЗ-тнэсэ эрзянь ды мокшонь кельтнень тонавтомадо, тевс нолдавиця ды арсевиця проекттнэде, велетнень кастомадо-виевгавтомадо, кортасть сеть мелявкстнэде, конатнень марто неень шкасто седе сеедьстэ вастневить эрзянь ды мокшонь од ломантне. Пурнавозь од ломантне жо апак пеле макссть эсь кевкстематнень, вешсть толковамс те эли тона тевенть, ёвтнесть, кода бу теевельть сынь, эсь мельтнеде-арсематнеде. Кортамось лиссь алкукс «пси».
Форумонь омбоце пельксэсь алтавсь сеть кевкстематненень, кодамо тарка од ломантне саить этнокультурной сюпавчитнень ванстомасо. Тесэ спикерэкс ульнесть раськень СМИ-нь важодицятне, этноблогертнэ, од тонавтыцятне, студенттнэ.
– Минек прявт тевенек – ванстомс культуранть ды кельтнень сюпавчинть. Эрьвантень пшкадтяно а виздемс кортамс тиринь кельсэ, тонавтомс тенень эсь эйкакштнень, явомс седе покш мель эрзянь-мокшонь раськень историянтень ды культурань сюпавчитненень, свалшкане улемс этнокультурной мероприятиятнень участникекс ды зярдояк а стувтнемс – эсь раськенть вандынь чизэ ашти тынк эйстэ, – тешкстызь «Марса/вейсэ – мы вместе» форумонь ветицятне од ломантненень пшкадемстэ.
Эрзянь ды мокшонь кельтнесэ лисиця газетатнесэ ды журналтнэсэ тевтнеде пурнавозтненень ёвтнесть «Эрзянь правда» газетань прявт редакторось Марина Девятова ды «Мокша» журналонь прозань куронь редакторось Марина Стешина. Нама, тесэ прявт вановтось ульнесь сень лангс, кода СМИ-тне эсь ловныцятнень аудиториянтень совавтыть од ломантнень. Эрьвась парсте чарькоди, течинь чистэ кармавтомс од ломантнень саемс кедьс газета эли журнал, пек стака. Сынь весементь саить Интернетстэ. Секскак тиринь кельсэ лисниця изданиятнеяк ней пек келейстэ невтевить интернет-сайттнэсэ, социальной сеттнесэ. Ды тесэ од ломантне сынст алкукс ванныть ды ловныть.
ВУЗ-тнэсэ студенттнэнь марто истя жо ветяви важодема. Педагогической университетсэ эрзянь ды мокшонь кельтне тонавтовить весе факультеттнэсэ, тесэ важоди Кванториум, косо ули раськень куро, те ёнкссонть важодемась ветяви грантонь проекттнэнь коряскак. Университетсэ маласо шкастонть арсеви панжомс эрзянь ды мокшонь кельтнень тонавтнемань курсат. Н.П. Огарёв лемсэ университетэнь филологиянь факультетсэ моли эрзянь ды мокшонь кельтнестэ рузонь кельс онлайн-ютавтыцянть анокстамось. Теде ёвтнесь филфаконь деканось Иван Рябов.
Нама, эрзянь ды мокшонь кельтнень тонавтомань коряс мелявкст улить. Улить сынь аволь ансяк ВУЗ-тнэсэ, улить школатнесэяк. Кода тешкстызе рузонь ды эрзянь кельтнень тонавтыцясь Николай Карпов, ламосо аволь эйкакштнень арась мелест тонавтнемс эрзянь эли мокшонь кельтнень, тень каршо молить тетятне-аватне. Ды те пек берянь.
– Школасо тонавтомс эйкакшонть кортамс эрзякс эли мокшокс, паряк, а лиси кодаяк. Тень туртов важодема кудосояк. Эйкакшонть марто эряви кортамс тиринь кельсэ, сонензэ невтемат минек культуранть, койтнень-кирдатнень. Сестэ минек весемесь лиси! – мерсь Николай Карпов.
Форумонть пекстамсто Юрий Мишанин пшкадсь эрзянь-мокшонь од ломантненень улемс седе эрязакс ды ёвтамс эсь мельтнень-арсематнень седе тов вейсэнь важодеманть ладямга.
Меельцекс од ломантнень туртов невтезель мельстуиця концерт, косо неень шкань раськень оршамосост весень дивавтынзе «VARMA» модань театрась, эрзянь ды мокшонь кельтнесэ гайгиця морост казизь «Мерема» этнографической фольклорной студиясь, ёроков од морыцятне Андрей Бочканов, Максим Васькин, Евгений Шумкин, «Новая звезда» ды «Голос» проекттнэнь полуфиналистэсь Вячеслав Явкин.
Юлия Еремина