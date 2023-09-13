«ВАСТОМА» ШЕМЫШЕЙКАСО

Алкуксонь покш вастовома ютась субутасто Пенза ёнксонь Шемышейка велесэ. Тесэ, Уза леенть чиресэ, киштсь-морась «Вастома» эрзянь ды мокшонь культурань фестивалесь, конань анокстызе-ютавтызе Пенза ёнксонь регионъютконь эрзянь-мокшонь национально-культурной автономиясь. Тедеде фестивалесь юбилейной, сон ютавтовсь ветецеде ды алтавсь автономиянь комсь иетнень топодемантень.
Пенза ёнксонь автономиянь прявтось Елена Григорьевна Первушкина ды Правлениянь прявтось, историянь наукань докторось, профессорось Владимир Иванович Первушкин ютавтома чистэнть пек мелявтсть коштонть кисэ – илязо туе пиземе. Ансяк эрзятнень-мокшотнень а тандавтсыть мейсэяк. Марявсь, Шемышейкав састь весе Пенза ёнкссо эриця эрзятне ды мокшотне, эрьва ошонь ды райононь делегациянть кедьсэ ульнесь тешкс, костонь сынь. А вана Кузнецк ошонь эрзятне-мокшотне натой састь эсест флагост марто. Пертьпельксэськак манейгадсь-мазылгадсь, зярдо весе лиссть лей чирентень якстере-ашо тюссо цитниця оршамопельсэст. Чиськак пек удалась, кадык Интернетэсь кортаськак якшамодо, ансяк пиземесь тусь кенярксчинть прядомадо мейле. Ды минь карминек содамо, мейсэ салавачись ды кие лездась ютавтомс покш чинть мелявкстомо. Пазялго велень «Чевгелина» фольклоронь ансамблянь аватне аволь вейке чи озность Пазонтень, ютавтсть тень кисэ пиземень лоткавтыця эрзянь кезэрень кой ды печксть од атякш. Весе лиссь, кода эрявсь!
Уза леенть малас стявтозель покш сцена, берёконть чирева эсест теевксэст-кодавксост сравтнекшнизь региононь кедьчелькев ломантне. Тесэ минь неинек чувтосто керсевкстнэнь, артовкстнэнь, ставкстнэнь, эрзянь, мокшонь, татаронь раськетнень кудонупальтнень, краеведениянь музеенть ды эрзянь-мокшонь раськень вейсэндявксонть выставкаст, варчинек тантей ярсамопельтнень.
Мартонок вейсэ выставкатнень ванкшнызь Пенза ёнксонь губернаторось Олег Мельниченко, Мордовиясто сазтне, конатнень ютксольть Эрзянь ды мокшонь регионъютконь общественной вейсэндявксонь председателесь Юрий Мишанин, РФ-нь Финнэнь-угрань раськетнень Ассоциациянь прявтонть Пётр Тултаевень лездыцязо Евгений Щукин.
Пензань губернаторось эсь шумбракстнемань валтнэсэ тешкстась, тёжа иеде икеле Пенза ёнкссо эрзятне-мокшотне чачсть кода раське, теде кортыть археологиянь муевкстнэ. Регионсонть ванстови-кирдеви, виевгавтови эрзянь-мокшонь культурась, тень кемевтить вастовоматне, фестивальтне, покш читне, ды губернаторось яви сыненст мелензэ ды шканзо. Покш таликазо раськень келенть, культуранть ванстомасо эрзянь-мокшонь национально-культурной автономиянтькак. А стяко Олег Мельниченко казизе Елена Первушкинань «Во славу земли Пензенской» почетонь тешкссэ, активисттнэнень Галина Волочконень, Любовь Истюшкинанень максозельть Почетонь грамотат, Сюкпрянь коневсо казезельть Наталья Вечкасова, Татьяна Потекаева. А вана автономиянь правлениянь прявтось Владимир Первушкин губернаторонтень казизе фестивалень тешксэнть, конань копиясь кедьстэ кедьс максозель Бессоновской райононь администрациянь прявтонтень, эдь те ёнксось кочказель сыця иестэ «Вастоманть» ютавтыцякс. Сонсь автономияськак эзинзе кадо ялганзо-оянзо казневтеме: Ольга Проничева, Елена Вителева, Тамара Тултаева, Зинаида Матюшина ды лият. Неть ломантне ванстыть Пенза ёнкссо эрзянь-мокшонь кельтнень, моротнень, киштематнень.
Мордовиянь инжетнеяк эзть са чавонь кедть: тосонь библиотекатнес усксть эрзянь ды мокшонь кельтнесэ од книгат, энциклопедият. Юрий Мишанин весе эрзятнень-мокшотнень пельде пачтясь «шумбрат!» ды тешкстась: «Минек вейсэндить вейсэнь историянок, содавикс ломантне, литературань классиктне, журналисттнэ. Пензань моданть лангсо чачсь мокшонь васенце газетась, Шемышейкасо – содавикс академикесь Николай Немцев».
МР-нь Культурань, раськень политикань ды архивень тевень министерстванть пельде «За межнациональное согласие» медальсэ казезель Александр Борисов, Сюконямонь сёрмасо тешкстазельть Галина Шиндяпкина, Татьяна Писчаскина, Ольга Зоткина. Россиянь АФУН-нь прявтонть Пётр Тултаевень пельде Сюкпрянь валт кучозельть автономиянь правлениянь прявтонтень Владимир Первушкиннэнь.
Торжественной пелькстэнть мейле ютавтозель покш концертэсь. Сценанть лангсо невтизь ёрокчист колоньгеменде ламо творческой коллективтне. Газетань лопась а саты, бути весень ёвтамс, тешкстасынек зярыя фольклорной ансамблятнень, конатне кандтнить народной лементь. Неть: Шемышейкасто – «Яксярочка», Кижватова велестэ – «Келу», Сосновоборскойстэ – «Лейне», «Умарьне», Карамалы велестэ – «Эрзяночка», Пазялгосто – «Чевгелина»… А зяро тесэ ульнесть эйкакшонь ансамблят! Ды весе раськень оршамосольть! Кецявтызь весень Мордовиянь артисттнэяк: «Морденс» ансамблясь ды Андрей Барашкин. Морамотне-киштематне таргавсть обедтэ мейлес. Ды чоп сынст маласоль, теке ципакине вакссо, мекев-васов чийнесь-мелявтсь, пись-палсь автономиянь прявтось Елена Первушкина. Марявсь, сон эрьва косоль, эзь менстя вейкеяк ломань, весемесь ульнесь вановтонзо ало. Весе инжетне каванязельть ямдо, сывель марто ристэ, прякадо ды позадо. Фестивалень площадкатнесэ «Вастома» валонть марто сравтнезельть зярыя фотозонат, косо мельспаросо снимсесть пуромозтне.
Фестивалесь эштё весть невтизе эсь эрявиксчинзэ, Россиянь весе раськетнень вейсэндямонь смустензэ. Сон аволь ансяк эрзятнень-мокшотнень пурнакшнынзе, тесэ ульнесть рузткак, татарткак, армянткак… Кодашка мельспаро неявсь ломантнень сельмесэ-чамасо, эрьвась каштансто невтсь-кандсь раськень культуранзо ды бажась кенярдовтомс-содавтомс мартост лиятнень. «Вастомась» удалась!
Марина Девятова