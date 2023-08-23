Дубенкасо ульнесь «СИЯНЬ ВЕДЬ» коень-кирдань этнофестивалесь

Мордовиясо лововить тёжа вейксэсядт сисем лисьмапрят. Ламотнень вакссо ютавтневить озномат. Ловови, ведесь – покш виень ды шумбрачинь максыця, ормань менстиця. Тень редизь ломантне. А стяко превей ломантне кортыть: «Иля кевкстне, зяро монь модам – кевкстнек, зяро ведем».
Эрьва лисьмапрянть ломантне кочкить эсь оймень, седеень коряс. Кой-кона лисьмапрятнестэ саезь ведесь вансты эсь ваньксчинзэ ды а колави ламо иень перть. Те мезде корты? Сонзэ эйсэ ламо сия.
Августонь 19-це чистэ Дубёнкань буесэ васенцеде ютась «Сиянь ведь» этнографической ды фольклорной легендань ды коень-кирдань фестиваль. Ламот содыть, Кенде велесь (рузкс – Чиндяново) – лисьмапрянь мода. Эйсэнзэ эйстэдест ведьгеменде ламо. Секскак Кенде веленть лемдить вишка Швейцариякс. Сон ашти мазый таркасо – пандо кочкарясо, конава пандо пряв «…чии кезэрь пингень ёвксонь виресь…», кода ёвтызе эсь валморосо («Кенде велень лисьмапря») Марина Слугина. Те покш чись сюлмазь сень марто, што меельце шкастонть кармась явовомо покш мель лисьмапрятненень, сынст паролгавтомантень ды ванськавтомантень. Фестиваленть прявт бажамось – ёвтнемс ломантненень тиринь масторонь таркатнеде, сонзэ мазычитнеде ды пертьпельксэнь сюпавчитнеде. Бути саемс Кендень «Тантей лисьмапрянть», ков моли кевень паро ки, тей апак лотксе ардыть ведь мельга аволь ансяк Мордовиясто, натой Ульяновскоень ёнксстояк. Монськак семиям марто аволь весть сайнинь ведь те лисьмастонть.
Мероприятиянть анокстамосо ды лисьмапрянть паролгавтомасо покш лезкс макссь тесэ чачозесь Александр Дёмкин, Кенде велень содавикс морыцясь.
Фестивалень ютавтома чистэ инжетнень ютксо ульнесть Дубёнкань буень прявтось В. Н. Нефедов, буень социальной кевкстематнень коряс прявтонь полавтыцясь Е. Г. Маркова, Финнэнь-угрань раськень культурань центрань представителесь Л. С. Карпова. Сынь ветнизь «Владимирские рожечники» ансамблянть Дубёнкань районганть.
Покш чись ушодовсь Кочкур велестэ. Инжетнень усксизь велекуншкань Антипкань лисьмапрянтень, конань велькссэ ашти саманной ташто кудыне. Тезэнь сакшныльть Роштовасто, Крештениясто ды лия покш чистэ светязь ведь мельга. Умонь шкатнестэ тесэ арасель церькова, ды попось озксонь тееме сакшнось тей. Ведесь тосо свал пек кельме. Истямо кельме ведь ули эштё Кобалесэ, велев совамо таркасонть, лемезэ Свеча лисьма.
Кочкур велесэ улить сисем лисьмапрят ды эрьванть эсензэ танстезэ. Антипка лисьмапрянть лангсо Кочкур велень эрицятне невтизь инжетненень поза марто коенть. Те коесь ютавтовкшнось свадьбань шкасто, зярдо одирьвась сы мирдень кудов ды кавани инжетнень позадо. Отказамс позань варчамодо а меревиль киненьгак. Васня ульнесь ёвтазь позань теема лувось – анокстазель ниле сортонь поза: кшинь, медень, якстерькаень, комолянь – мейле сыргась каванямось… Седе тов инжетнень ютавтызь С. И. Дергачёв лемсэ краеведениянь музейга, конась ашти школасо.
Теке чистэнть Кочкур велесэ ютавтозель П. И. Бурлаковонь ледстямга мини-футбол. Налксесть кото командат, эйстэдест вейкесь – С. Д. Эрьзя скульпторонть чачома таркасто – Баеньбуестэ.
Седе тов инжетне якасть Кендень лисьмапряв пиземень коень ютавтоманть ваномо. Ды мезесь дивавты, пиземень тердема шкасто зэрькстась виев пурьгине ды тусь пиземе… Паряк, истя тондавсь шкась, паряк, алкукскак лездась озксось…
Меельцекс Дубёнкасо ютавтозель официальной пельксэсь. Васняяк Дубёнкань буень прявтось Виктор Нефёдов явшесь ламо казнеть тесэнь эрицятненень Строителень ды Физкультурникень читненень. Мейле ветицятне эрзянь кельсэ ёвтнизь Кенде велень лисьмапрятнень историяст: «…Неень шкасто Кенде веленть перька муезь ды ванськавтозь малав ведьгемень лисьмапрят. Велень ломантне – Е.Г. Потешкин, А. Н. Русскин, К. Н. Русскин, Н. А. Куданкин – муезенть тештизь конёв лангс – тейсть лисьмапрянь карта… Кунсолодо, кодат гайтевть сынст лемест: Мисинка лисьма, Кельме лисьма, Потмакстомо лисьма, Микела лисьма, Лужмо ки лисьма, Святой лисьма, Баба озкс, Эрьке лисьма, Шанжей лисьма, Солай лисьма ды лият.
Вирь потсо чави «Гайне лисьма». Эрицятне истя лемдизь сонзэ гайтевстэ шольниця вайгелензэ кувалма. Седе икеле тесэ ютась Кобалев кись. Пандо прясто чудиця ведентень путнекшнесть олак (жёлоб). Сонзэ эйстэ ведесь пачколекшни домка латкос. Верде прыця веденть эйстэ шольнемась марявсь вайгельбеде васов. Гайтенть вайгелензэ коряс ютыцятне содасть, зяро тарка кадовсь молемс Кобалентень.
«Потмакстомо лисьманть» ланга ванстовсь ёвтнема, сюлмавозь Степан Разинэнь тюреманть марто. Сестэ Кенденть перька кассь тусто покш вирь, конань потс кекшнесть Разин мельга молицятне. Тосо, репештянь потмакссо, чавсь виев домка лисьмапря. Молить кортамот, тозонь нолдазель салазь сырне марто боцька. Ламоксть бажасть муемс сонзэ ды киненьгак эзь муеве, куш ведентькак варчакшнызь нолдамс.
А вана «Прига лисьмантень» лемесь педясь Прига эрзянь цёранть, стада ваныцянть эйстэ. Сонсь лисьмапрясь ашти виренть песэ.
«Тантей ведь» лисьманть арась салавачинь кандыця ёвтнемазо. Теке марто сонзэ ведезэ пек явови лиятнень эйстэ. Кие сонзэ варчнизе, а стувтсы танстензэ ды содасы лезэвчинзэ: ведезэ яжавты кевть пичетнестэ ды сэпестэнть. Те веденть сайнить мартост ды усксить кода вадря казне ламо ёнкстнэва. Ведезэ пек тантей ды чевте. Сон зярдояк а кельмекшни. Седикеле лемезэ ульнесь «Лужмо ки лисьма». Мейле, зярдо велева ютавтсть толвалдо ды кармасть паксясо путнеме кирдема палманть, таго мекс путсть лем – Трёхстолбовой. 2017 иень июлень 29-це чистэ те лисьмапрясь светязель Казанень Иневанькс Авань пазаванть марто.
Аволь васоло веленть эйстэ, вирьсэ, ули дивань кондямо лисьмапря. Ведесь эйсэнзэ чевте ды сэняжа. Лисьмапрясонть ведесь чавозеви тунда, Николай Иневаньксэнть покш чинзэ каршо. Секскак тесэнь эрицятне лемдизь сонзэ «Микела лисьмакс». Вана кодат седейсалыця ёвтнемат Кендень лисьмапрятнеде кармасть содамо Дубёнка буень эрицятне ды инжетне.
Мейле Дубёнка буень фольклоронь коллективтне, истят, кода «Эрзянка» Кенде велень фольклоронь ансамблясь («Кенде веле» морось), «Эрзянь ава» Орданьбуе велень фольклоронь ансамблясь («Пиже садсо» морось), «Эри ведь» Поводелень ансамблясь («Кодамо моро» морось) ды ламо лиятнеяк парконь сцена лангсо часонь перть невтсть тиринь кельсэ мельстуиця концерт.
Меельцекс ваныцятнень кецявтызь эсь гайттнесэ инжетне – «Владимирские рожечники» цёрань ансамблясь.
Фестиваленть пингстэ Дубёнкань буень эрьва велесь башка столь лангсо анокстась инжетненень каванямкат.
Марина Агафонова