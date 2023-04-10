ВАНЫЦЯТНЕНЕНЬ ЭРЯВИ КАЗЕМС АНСЯК ПАРО ЕЖО!

Кажаевтнень семиясь – весе моронь вечкицят. Нейгак велень кенярксчитнес тердтнить нурька моронь морамо бабаст Валентина Степановнань. Баянистэсь седи, сон жо морси эрзянь ды рузонь кельсэ нурька морот. Тензэ уш 75 иеть, ансяк морамонть а кады, пек уш вечкеви тензэ. Сонзэ нуцьказо, мазый ды эряза тейтересь Анна Кажаева важоди «Росичи» моронь театрасо.
Ды зярдо тердить морамо эсензэ чачома ёнксов – Отяжбуень Таразбуев – свал муи шка кецявтомс ломантнень. А уш кода кенярдыть тенень малавиксэнзэ!
Аня чачсь покш семиясо. Тетязо-авазо, Михаил Дмитриевич ды Надежда Валентиновна Кажаевтне, чачтсть-кастсть вете эйкакшт. Васенцесь – Аня, сонензэ ней 25 иеть, мейле – Дима, Юля, Камилла ды Софья. Ды весе моронь вечкицят. Паро ды мазый вайгелест тетясткак-авасткак. Секскак семиясь сеедьстэ вейсэ морсекшни.
– Мон тонавтнинь 4-це классо, зярдо школав тенек сакшность Саранскоень эйкакшонь музыкальной школань-интернатонь тонавтыцят. Велетнева сынь вешнесть ёроков, музыкас чарькодиця эйкакшт. Минек велестэ тосо уш тонавтнесь Галя Вдовина. В. М. Прокаева тонавтыцясь кочкимим эстензэ домрань коряс тонавтнеме. Тетям-авам стакасто нолдымизь, жаль марявинь. Истя, 5-це классто саезь, карминь эрямо ды тонавтнеме Саранскойсэ. Васня стакаль тень, чинь-чоп арсинь тетядон-авадон, кудов пек бажинь. Теде башка, арсинь, тесэ тонавтнян морамо. Тень таркас тонавтнинь седямо домрасо. Эх, мерян, содавлиньгак, а молевлинь! Свал бажинь морамонтень. Нама, школасонок ульнесь хор ды ансамбля, ансяк мезе-бути эзь сатно, – ледстни Анна.
Музыкальной школань-интернатонь 9-це класстнэнь прядомадо мейле сон мольсь тонавтнеме Саранскоень Л. П. Кирюков лемсэ музыкальной училищав. Ниле иеть тонавтнесь сольной народной морамонь отделениясо. Седе тов заочна прядызе М. Е. Евсевьев лемсэ МГПУ-нь педагогической ды художественной образованиянь факультетэнть. Вейке ие важодсь Г. И. Сураев-Королёв лемсэ «Келу» фольклорной ансамблясо. Тесэ пингензэ перть важоди МР-нь народной артисткась Анна Атласова. Сонгак Отяжелень райононь Таразбуень, кецнесь од тейтерентень, кортнесь мартонзо, макссь превс путомат. 2017 иестэ Аня сась «Росичи» Мордовиянь государственной моронь театрав. Мелявтсь, лиси-а лиси тевезэ? Ялатеке панизе талноманть ды арсесь варчамс.
– Те шкас ледстнян, кода лембестэ вастымизь коллективсэнть. Моронь театрань прявтось, художественной руководителесь Елена Едакина сеске кармась тонавтомон киштеме. Концертсэ мельга-мельцек ютыть кадрилень эли цыганонь блокт. Эряви морамскак, киштемскак эрязасто. Кода-бути сеске тонадынь, весень марто муинь кель-вал, тесэ весе пейдемань вечкицят. Аволь эрьва таркасо ули истямо вейке-вейкень чарькодема. Паро примерэкс монь туртов кармасть мирдть-нить Едакинтнэ, конат пурнызь-панжизь моронь театранть. Сынь савить тень тетякс-авакс. Зяро эйсэст вийть, цидярдома, ломанень вечкема, лиятненень паро ёжонь казема. Вана кинь пельде эряви тонавтнемс! Лиясто, эрси, сизяткак. Варштат лангозост ды визделгадат эсь мельтнеде. Ломаненть эрямосо эрьва мезе лисни, кодамо стака теть илязо уле, сцена лангсо потмоёжонть, сиземанть эряви кекшемс седе васов. Бути тон артист – ульть артистэкс, сцена лангсо улема мизолкс марто, каземс ваныцятненень ансяк паро ёжо! Ледстяви тень МР-нь народной артисткась Александра Куликова. Кода сон маштыль кирвазтеме залонть! Эсетькак ёжот паролгады, зярдо ваныцятне седейшкава цяпить, сельмеваст неяви, кода вечкеви тенст концертэсь,– корты Анна.
«Росичисэ» Анна Кажаева морси эрьва кодат морот. Сеедьстэ рузонь кельсэ. Сон тешксты, сынь вешнить эрзянь мороткак, ансяк зярс арасть. Анна сонсь варчась сёрмадомо моро. Алтызе аванзо туртов. Морось учи эсь шканзо, сонзэ эряви аламодо витнемс-мазылгавтомс ды, паряк, гайгезеви сцена лангсто. Апак учонь тевекс тензэ кармась татаронь кельсэ морамось. Аннань тевезэ лиссь, морось тусь мельс. Сынь зярдояк а аштить ве таркасо, арсить ды совавтыть эрямонтень одонть.
Эрьва чистэ ютыть репетицият, эрьва чистэ – концертт. Сеедьстэ оймсема читнестэяк эряви ковгак ардомс васоло таркав морамо. Вана истямо артисттнэнь эрямост, истямо сынст кшист. Моронь театрасонть пек бажить пурнамс эйкакшонь студия. Сынь лисневельть бу вейсэ сцена лангс. Бути ломанесь эйкакшпингстэ саезь сцена лангсо, сонензэ седе шожда молемс шкинемань кияванть. Ды те сеске содавияк, кие вишкинестэ уш содасы артистэнь тевенть.
Неень шкасто Саранскоень музыкальной школасо-интернатсо тонавтнить Кажаевтнень вишка сазоркатне. Софья яки 5-це классос, седи виолончельсэ, Камилла тонавтни 6-це классо, сон седи баянсо. Колмоце ие уш тесэть, вечкеви тенст. Нама, превс путыцякс те тевсэнть ульнесь Анна. Валонзо коряс, школась-интернатось кемексты ломанень обуцянть, тон тесэ ськамот, тетят-ават вакссот арасть, тонстеть аштема эсеть кисэ. Тейтернетне пелькстыть морамонь ды седямонь коряс Весероссиянь конкурстнэсэ, сайнить изнямонь таркат. Юткошкастонзо Анна сонсь важоди мартост морамонь коряс. Софья пек бажи морамонтень. Сонзэ натой сёрмадызь студиясо. Анна свал корты мартост эрзякс, кармавты а стувтомс тиринь келенть.
– Ёвтан покш сюкпря тетянень-аванень, сынь кунсолызь интернатонь тонавтыцятнень ды нолдымизь тонавтнеме. Пингем пес карман сюкпрянь ёвтамо. Истя жо кортавтынь сынст, кадык сазоркатнеяк кармить тонавтнеме тесэ. Бути эйкакшось свал тевсэ, тонавтни, седи эли морси – сонзэ а кадови шказо стяконь тевтнес. Секскак мерян, кие эштё кавтолды, молемс-арась тонавтнеме эйкакшонтень музыкальной школав, нама, молемс. Тосо максыть пек вадря содамочить, – пачти артисткась.
Сон сеедьстэ ардтни велев. Эрьва мейсэ бажи лездамс малавиксэнзэ туртов. Юля сазорозо истя жо Саранскойсэ. Димань уш ули эсензэ семиязо.
Татьяна Маторкина