Этнографиянь диктант

Ноябрянь 3-8-це читнестэ Российской Федерациянь эрьва регионсо ютавтови «Этнографиянь покш диктант» Раськеютконь просветительской акциясь. Тедеде сон юты онлайн лувсо miretno.ru официальной сайтсэ. Заданиятнень коряс виде каршо валтнэ кармить путозь диктантонь сайтсэ ноябрянь 11-це чинть самс.
Акциясь моли «Реализация государственной национальной политики» РФ-нь государственной программанть лувсо, сонзэ ютавты Раськетнень тевтнень коряс Федеральной агентствась.
Эряви меремс, тедеде этнографиянь покш диктантось сёрмадови сисемецеде. Сонзэ прявт тевесь – кадык ломантне явить мель минек масторсо эриця раськетнень историянтень, культурантень ды койтненень.
Весе, кинь ули мелезэ, тердевить варчамс виест те мельстуиця акциясонть – этнографиянь диктантонь сёрмадомасо. Совадо miretno.ru сайтс. Мордовиясо акциянь координаторокс кармась Равчирень финнэнь-угрань раськетнень культурань центрась.