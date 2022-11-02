Среда, ноября 02, 2022
Газета "Эрзянь правда"
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Этнографиянь диктант

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Категория: Культура

Ноябрянь 3-8-це читнестэ Российской Федерациянь эрьва регионсо ютавтови «Этнографиянь покш диктант» Раськеютконь просветительской акциясь. Тедеде сон юты онлайн лувсо miretno.ru официальной сайтсэ. Заданиятнень коряс виде каршо валтнэ кармить путозь диктантонь сайтсэ ноябрянь 11-це чинть самс.



Акциясь моли «Реализация государственной национальной политики» РФ-нь государственной программанть лувсо, сонзэ ютавты Раськетнень тевтнень коряс Федеральной агентствась.
Эряви меремс, тедеде этнографиянь покш диктантось сёрмадови сисемецеде. Сонзэ прявт тевесь – кадык ломантне явить мель минек масторсо эриця раськетнень историянтень, культурантень ды койтненень.

Весе, кинь ули мелезэ, тердевить варчамс виест те мельстуиця акциясонть – этнографиянь диктантонь сёрмадомасо. Совадо miretno.ru сайтс. Мордовиясо акциянь координаторокс кармась Равчирень финнэнь-угрань раськетнень культурань центрась.

О ГАЗЕТЕ "ЭРЗЯНЬ ПРАВДА"

Газета Эрзянь правда в настоящее время издается один раз в неделю на 16 страницах, четыре из них в цвете. Газета широко отражает вопросы общественно-политической, социально-экономической, культурной и духовной жизни республики, публикует международную информацию. «Эрзянь правда» распространяется в Оренбургской, Пензенской, Самарской, Ульяновской, Нижегородской областях, в республиках Татарстан, Чувашия, Башкортостан. Вместе с тем, для эрзян России вот уже не один год успешно функционирует электронная версия газеты, которую можно в настоящее время читать в Интернете. В этом большая заслуга всего редакционного коллектива газеты «Эрзянь правда».

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