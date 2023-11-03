Октябрянь 24-це чистэ А. И. Полежаев лемсэ музейсэ ютась «Карман тештинекс мон…» поэзиянь чокшне, конась алтазель эрзянь поэтессанть Любовь Дергачёвань 50 иень юбилеентень. Тей сон сакшнось тиринь Дубёнкань буень Кочкур велестэ Маша тейтерьканзо марто. Содавикс поэтессась, Россиянь Писателень союзонтень совицясь те сёксень потмура чистэнть певтеме лембензэ казизе пурнавозтненень.
Музеень научной важодицясь, Мордовиянь заслуженной поэтэсь Геннадий Гребенцов пурнась поэтессанть сёрмадовксонзо, книганзо, публикациянзо ды фотографиянзо марто мельстуиця выставка. Инжетне кармасть содамо, кода «Сятко» журналсо важодемстэ Любовь Фёдоровна ульнесь парсте содавиксэкс се шкань эрзянь ламо сёрмадыцятнень марто, истятнэнь, кода Александр Доронин, Александр Арапов, Иван Калинкин, Николай Ишуткин, Леонид Седойкин ды лиятнень. Допрок од тейтерькакс вастневсь ды кортнесь эрзянь литературадонть писателенть Кузьма Абрамов марто. Ламотнень марто тензэ пракшнось уцяска вейсэ важодемс. Ней уш весе сынь тусть эрямосто. Сеть шкатне, кода корты сонсь поэтессась, кадовсть мазый ледстнемакс. Поэзиясонзо Любовь Фёдоровна пек мелявты тиринь келензэ ды велензэ кис, вечкезь корты тиринь ёнкстонть ды Пазонь ине тевтнеде, конатнень эрявить редямс эрьва чистэ.
Те чистэнть поэтессантень казезельть ламо цецят ды ёвтазельть лембе валт. Тей сакшность умонь ялганзо: МР-нь культурань заслуженной важодицясь, «Эрзянь мастор» газетань прявтось Т. И. Ларина, А. С. Пушкин лемсэ Национальной библиотекань прявт библиотекаресь А. Н. Маланчева, МР-нь Писателень союзонь правлениянь председателесь, «Чилисема» эйкакшонь журналонь ответственной секретаресь Т. П. Швецова (Мокшанова), Ф. В. Сычков лемсэ Саранскоень художественной училищань библиотекань прявтось А. Н. Морозова, конась сакшнось колмоце курсонь студенттнэнь марто. Покш казнекс Любовь Фёдоровнанень ульнесь тиринь Кочкур велесэ чачозенть Виктор Дыринэнь самось. Сон ёвтась лембе валт ды казизе поэтессантень эсензэ картинанзо, конань лангсо артозель тиринь ёнксонь пейзажось.
Меельцекс эсензэ шкинемадонзо ёвтнесь Любовь Дергачёва: «Монь сёрмадомам ушодовсь школасто саезь. Сестэ эзинь арсеяк, кодамо те аволь шожда тевесь. Шкань ютазь чарькодят, эрьва валонть ули эсензэ сталмозо ды аволь вишкине. А стяко Библиясь корты: «Васня ульнесь валось, ды те валось ульнесь Пазонть пельде ды те валось ульнесь Паз». Секскак эряви пек стамбаро арсемс, мезде кортат, мезде сёрмадат. Сон (валось) ковгак а ёми, сон натой пек чуросто лиси-топавтови эрямосо. Истя меремс, тонсь эстеть ёвтат пророчества, бути кармат кортамо мезеяк берянь. Теде башка, валось шумбралгавтыяк.
Лиясто паро валось теке врач. Кода мерсь Вадим Шефнер поэтэсь: «…валсо ломань чават, валсо ломань идят…» Ды ансяк шкань ютазь, те весементь чарькодезь, полавтови вановтось эрямонть лангс ды мартонзо валморонь тематнеяк. Сёрмадомась моли стамбаро, покордамонь валонть апак сае, чарькодят, ули мезе ёмавтомс – появасть эйкакшот, ули семият, малавиксэть… Паз илязо мере, мезеяк аволь истя ёвтамс! Ды ушодат истя састо весемеде мелеть ёвтамо, натой пелезеват эрьва берянь валдонть».
Вана кода валонть вийдензэ домкасто корты поэтессась эсь валморосонзо:
* * *
Вармакс валом нолдыя
Теште малава,
Ломань оймева…
Эзинь арсе, велявты мекев –
Эсень седейс пезны:
Сардокс,
Пштиксэкс,
Ормакс,
Сёрмакс –
А менемс, а панемс –
Эсень пряс, эсень лемс…
Мезекс мон сонзэ ёвтыя?
Марина Агафонова