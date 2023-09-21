«Монь чачтымим эрзянь ава,
Эрзянь масторсо касынь,
Эрзякс кортамо баславазь
Весе пингем, весе чим!»
(Серафима Люлякина)
Неть валтнэнь кандтнян седейсэнь ды превсэнь эрямонь перть. Мон чачинь-касынь Орданьбуень райононь Орозбие эрзянь велесэ. Монь покштянь-бабань, тетянь-авань сангаст чуди эрзянь чопода-якстере пси верь. Минь прясто-пильгес эрзятано. Зярдо ушодан кортамо малавиксэнь марто, превезэнь сеске сы мель: минек келесь – теке тундонь эрязасто шольниця чудикерькс, эсензэ шалтсонзо сон эжди ойме, кази вийть, леци ризныця седеенть. Аштян покш каштанчисэ – мон эрзян!
Чачома велесэнь нейгак ванстовить кезэрень шкань весе койтне-кирдатне, ванстови ломантнень сехте покш сюпавчись – келесь! Куринкава ютамсто эрьва ломанесь пшкади теть эрзякс, пейдезеви эрзякс, кутмордатанзаткак эрзякс – ды весе те канды покш мельспаро.
Модас сюконян бабанень – Мария Алексеевнанень, сень кис, што течинь чис вансты эсензэ эйкакшонзо-нуцьканзо туртов кезэрень шкань койтнень-кирдатнень, ёвкстнэнь, моротнень ды эштё – алкуксонь каштомонть, косо свал пиди-пани ашо кшить, каймакт, лия прякат ды ямт-кашат.
Содави, эрьва кудазораванть улить эсензэ салавачинзэ, кода пидемс се эли тона ярсамопеленть, конатнень сынь зярдояк ды киненьгак а панжсызь. А вана кода монень маряви, бабань истямо арась, сон сазоркам марто минек вишкапингстэ саезь тонавты, кода теемс чапаксонть, кода мазыйстэ менчемс пряка петнень, кода каштомосо кирвазтемс толонть ды ванстомс тосонь лембенть, ды аволь ансяк каштомосо – седейсэяк, ды весе те тонавтомась моли аволь налкставтнемасо ды кармавтомасо – чевте вайгельсэ.
– Тонеть, Алёна, чапаксонть ичема, а тонеть, Оля (сазоркань лемезэ), пряка топонть човоряма. Ды ванодо, нуцькинеть, эрьва тевентень путодо седейлембенк. Сестэ чапаксось ды топось эсест эйс пурнасызь весе оймень лембенк, прякатнеяк кармить чевтеть, тантейть ды мейле малавиксэнк сындест кармить ярсамо мельспаросо, шнатадызь, ёвтыть тенк покш сюкпря тантей каванявксонть кис, – свал чевте вайгельсэ ды мизолкс марто корты тенек Маня бабанок.
Ды вана истя эрямонзо перть Мария бабам эрьва тевентень путы седейлембензэ. Те иестэ сонензэ топодить 70 иеть. Эрямозо сонзэ теке эрзянь мазый моро, гайгиця-гайгиця, нама, эрсить стакачитькак, сынтемест а кода. Монь покш мелем, штобу сырькаень эрямонь пингезэ улевель пек кувакакс ды ризкстэмекс!
Модас сюконян аванень – Людмила Николаевнанень, ломанентень, конань лангс ванозь, монь эрьва чистэ рашты-касы мелем вечкемс те эрямонть, кодамо ризксэв таркань-таркань сон илязо уле. Авам ваны те моданть-масторонть лангс лия сельмесэ, мари эрямонть молеманзо весе седейсэ ды те шкас тонавты эйсэнек, мезеяк лангс апак вано, маштомс ванстомо ванькс ойменек, семиянок, эрзянь келенть ды пертьпельксэнть.
Модас сюконян тетянень – Евгений Фёдоровичнень, кона эсензэ валсонзо, мельсэнзэ ды тевсэнзэ кази тенек вийть ды паро мельть кеместэ чалгамс вандынь чинтень. Мельс ледстяса, кода вишкинестэ тонавтсь монь ды сазоркань гармониясо налксеме, а минь, пулонь кандтницятне, ансяк киштнинек сонзэ седямонзо коряс. Мельс эзинек сае тонавтоманзо, ней вана ацирьгалян, мекс нолдыя се шканть. Ялатеке мелезэнь свал сакшны се арсемась, што кенерян эштё тонадомо – тетям вакссон ды свал анок лездамс тень. Гармониясо налксемазо ды музыканть марямозо лиянь ёнов а молиця. Зярдо сон седи гармониясо, мон свал ванан мельганзо, бажан редямс самай се салавачинть, конасонть сонзэ казизе Пазось.
Мон модас сюконян малавикстнэнень сень кисэ, што сынст лангс ванозь, сынст пельде тонавтнезь, мон эсь прям марян эрзянь уцяскав ломанекс. Эйстэдест эрьвась эсь шкастост путсть покш вийть, мельть ды превть, штобу мон касовлинь ды улевлинь паро ломанекс!
Ней минь сазоркан марто уш касынек ды ношкстынек вадря эрямонь вешнеме ошов. Мон – Саранскойсан, а Оля – Московсо. Ансяк ойменек-седеенек кадовсть велес, тетянок-аванок кудос… Ды кие соды, кода поладови эрямонок седе тов, паряк, одов велявттано велев, косо прят марят теке авань элесэ, косо цёковонь морокс гайги эрзянь келесь, косо тиринь авань лембе ды чевте кедензэ, конатнень эйстэ качады цецянь ламбамо чине, кутмордатадызь вечкезь ды кеместэ, ды седейстэнть сеске нардавить весе мелявкстнэ ды апаротне.
Алёна АРТЕМЬЕВА