Экспедициясонть мольсть лезэв кортамот

Дмитрий Пизёлкин эри Санкт-Петербург ошсо. Сон – «Фонд поддержки и развития мордовских народов Санкт-Петербурга и Ленинградской области «Шумбрат» аволь коммерческой вейсэндявксонь правлениянь член.
Аволь умок цёрась тердезель «Равось – ояксчинь лей» этнокультурной экспедицияв, ды минь кортынек мартонзо фондонть важодемадо.
– Санкт-Петербургсо ды Ленинградонь областьсэ эрить финнэнь-угрань малав кемзисемге раськеть. Сынст ютксо, нама, улить ламо эрзят ды мокшот, конат чачсть Мордовиясо ды сонзэ томбале, ансяк эрямо таркакс тенст кармась пелеве ёнксось. Минек фондось парсте важоди Рузонь Православной Церькованть марто. Кемгавтово иеть, кода ютавттано ламонень вечкевикст Крештениянь экшелямот. Седе тов тешкстатано Мастянть, конань истя жо пек вечксызь минек эрицятне. Маень 9-це чистэ, Изнямонь чистэнть, ды лия покш читнестэ свал яксетяно «Невский пятачок» плацдармантень, косо ледстнетяно Ине Отечественной войнасо чавовозтнень лемест. Теде башка, стявтнинек зярыя Поклонной крёстт – Россиява ды омбо масторсо. Кавто иеде икеле путынек Темниковасо. Аволь умок – Луганск ды Донецк оштнесэ.
Истя жо ютавттано спортонь коряс ламо вастовомат: футболсо, баскетболсо, хоккейсэ пелькстамот, – ёвтни Дмитрий.
Дмитрий Пизёлкин чачсь Саранскойсэ. Школанть прядомадо мейле тонавтнесь Н. П. Огарёв лемсэ МГУ-нь физикань ды химиянь институтсо. Седе тов эрямозо сюлмавсь Санкт-Петербургонть марто. Тетязо-авазо Кочкурбуень Вирь Тавлань ды Октябрьской райононь Пакся Тавлань. Авазо, Мария Сергеевна Пизёлкина, пингензэ перть морсесь. Ламо морсесь «Норовава» ансамблясо. Аволь весть мартонзо сайнизе цёранзояк, неть концерттнэ кадовсть валдо ледстнемакс. Аванзо марто морсесь сазорозояк, Вера Сергеевна Кендялова, кона ней эри Саранскойсэ. Мария Сергеевна сонськак зярдо-бути ульнекшнесь Рав лангсо этнокультурной экспедициясо, конадонть кудосост ванстовить фотографият. Дмитрий ледстни, кода эйкакшпингстэ кизэнь каникулатнестэ сонзэ усксесть лелянстэнь Пакся Тавлав. Тосо кияк мартонзо эзь корта рузкс. Секс сон те шкас содасы тиринь келенть. Ды лови, эйкакштнень эряви тонавтомс содамс келенть, кортамс мартост эйсэнзэ.
– Монень мельспаро улемс экспедициясонть. Тесэ вастовинь сетнень марто, кинь умок эзинь некшне, теевинь содавиксэкс ламо паро ломань марто. Минь ветинек вадря ды лезэв кортнемат раськень политикадонть, кельденть ды сонзэ ванстомадонть, – пачтясь Дмитрий Пизёлкин.
Татьяна МАТОРКИНА