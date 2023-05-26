БИБЛИОТЕКАСЬ – ТЕ МАСТОР, КОСО КАСТЫТЬ СОДАМОЧИТНЕНЬ

Эрьва иень маень 27-це чистэ тешкстави Библиотекатнень весероссиянь чись. Те кенярксчинть тешкстыть сеть, кить вишка шкасто саезь тонавтыть минек вечкеме ды ловномо книгатнень, кить невтить ёвкстнэнь ды художественной произведениятнень лия ёнов а молиця масторонть, кить сехте вадрясто содасызь, кода явовтомс эйкакштнень мелест книгань ловномантень.
Истятнэнь ютксо – Мордовиянь республиканской эйкакшонь библиотекань Од ломанень ловномань центрань важодицятне. Сынь пек парсте содыть, кода неень шкасто важодема эйкакштнень ды од ломантнень марто, штобу книгань ловномась сынст туртов улевель эрявикс тевекс. Секскак эсь важодемасонть сеедьстэ тевс нолдыть театрализованной сценатнень, зярдо мероприятиянь прявт инжекс ашти кодамояк ёвксонь персонаж. Тесэ, нама, покш мель явови эрзянь ды мокшонь раськень ёвкстнэнь геройтненень.
Меельце шкасто сеедьстэ кортыть: эйкакштне лоткасть ловномодо, сынь а сайнить кедезэст книгат, а чиить икеле ладсо библиотекав. Те алкукс?
– Те аволь истя, – ушодызе кортамонок Од ломанень ловномань центрань прявтось Наталья Геннадьевна КУЛЯСОВА (верце фотосонть керш ёндо нилецесь). – Кой-кона книгатнень мельга ашти очередь. Минь кеместэ важодтяно школанть ды тонавтнемань лия заведениятнень марто. Сеедьстэ сакшныть тенек тесэнь райононь эрицятнеяк. Од ломантнень марто ютавтнетяно ламо эрьва кодат вастовомат, шкинемань чокшнеть, мастер-класст. Минек библиотекась – те аволь ансяк весень туртов панжадо ды питневтеме кулянь саемань тарка, те эштё вастовомань ды кортнемань тарка, культурань центра.
Ды те алкукс истя. Течи библиотекась – те аволь ансяк книгат. Неень шкансесь аламонь-аламонь кармась теевеме виев информационной центракс.
Кода пачтясь Наталья Геннадьевна, неень шкасто сынст Центрась (икеле те ульнесь Республиканской юношеской библиотекась. 2020 иестэ жо сон совавтовсь Республикань эйкакшонь библиотеканть юрс ды кармась Од ломанень ловномань центракс) – вечкевикс тарка од ломантнень ды седе покштнень туртовгак. Фондось кадык аволь пек покш – весемезэ 24 тёжат экземплярт, ансяк пек сюпав. Улить неень шкань автортнэнь ламо книгат, конатне пек вечкевить ловныцятненень.
– Прявт сюпавчись жо – те минек важодицятне, конатнестэ седе ламотне – эсь тевень содыця, эрьва мезес чарькодиця ёроков од ломанть, – кемексты Наталья Кулясова. – Штатсонть весемезэ кевейкее специалист. Те аволь ламо, ансяк эсь важодеманть сынь теить кода эряви.
Сонсь Наталья Кулясова профессиясонть 1997 иестэ саезь. Школадо мейле прядызе эсенек университетэнь Раськень культурань факультетэнть, косо тонавтнесь библиотекарень тевентень.
– Важодемань васенце таркакс ульнесь покштнень туртов ошонь библиотекань системась. Роботынь тосо кемень иеть ды 2009 иестэ сынь юношеской библиотекас главной библиографонь таркантень, мейле аравтымизь методико-библиографической отделэнь прявтокс. Зярдо жо сестэнь прявтось Валентина Николаевна Пиксайкина тусь, кавто иеть ульнинь библиотекань прявтокс. Республикань эйкакшонь библиотеканть марто вейсэндявомадонть мейле, те ульнесь 2020 иесь, аравтымизь Центрань прявтокс. Те тевенть топавтан нейгак, – корты Наталья Геннадьевна. – Мон эсь шкасто кочкия библиотекарень тевенть, сонзэ пек вечкса ды кодамояк лия профессиясо эсь прям а неян. Кадык савкшны ютавтомс ламо мероприятият, роботамс эйкакш марто, ялатеке профессиясь сэтьме. Библиотекасо эсь прям марян пек уцяскавокс.
Койсэнь, кинь туртовгак а карми салавачикс се, неень библиотекатнесэ важодить содамочи марто, тевень содыця ды ёроков ломанть. Зярдо электронной ресурстнэ кеместэ совасть минек эрямонь весе сфератнес, библиотекасо важодемась ашти аволь ансяк книгань явшемасонть. Те профессиясь кеместэ сюлмавсь музеень тевенть, краеведениянь тонавтнеманть, архивень тевенть марто, тесэ пурнавить ды тевс нолдавить компьютерной даннойтнень базатне, теевить каталогт ды эрьва чистэ покш робота ветяви ловныцятнень марто.
Од ломанень ловномань центрань библиотекартне эсь тевенть содасызь ды топавтыть сонзэ неень вешематнень коряс. Кить тей сакшныть, видестэ ёвтасызь, сынь – алкуксонь библиотекарть.
Важодемань весе пингензэ, 36 иеть, вечкевикс тевентень алтась од ломантнень марто важодемань отделэнь прявтось Елена Владимировна НОВИКОВА (верце фотосонть керш ёндо омбоцесь).
Сон библиотекасо важодемадо овсе эзь арсекшнеяк. Школадо мейле кармась тонавтнеме университетсэ, ансяк прядомс сонзэ очна тейтерентень эзь саво, эрямосонзо лиссть истят тевть, конатне полавтызь весе мельтнень-арсематнень. Сон кармась тонавтнеме заочна ды вешнесь эстензэ важодема тарка. Елена Новикова эри библиотеканть марто шабра кудосо, кода-бути весть аванзо марто икельганзо ютамсто совасть кевкстеме, паряк, эряви тенст важодиця. Истя лисськак, эрявсь ломань. Ды Елена Владимировна сась.
– Васень шкасто арсинь: мезекс тей сынь, тевесь овсе аволь монь? – ёвтни Елена Новикова. – Сестэ прявтокс тесэ ульнесь Валентина Егоровна Зайцева. Эряви меремс, самай сон ульнеськак библиотекань пурныцякс-панжицякс. Те ульнесь пек превей, чарькодиця ломань. Сон весементень минек тонавтсь. Ды сонзэ лезксэнзэ вельде мон тонадынь профессиянтень, карминь сонзэ вечкеме. Сон монь туртов кармась эрямонь смустекс. Библиотекась тесэнь весе важодицятнень туртов кармась омбоце кудокс, конавтомонть эрямост а неить.
А вана Ильфира Асымовна НУГАЕВА (верце фотосонть керш ёндо колмоцесь) вечкевикс тевентень алтась 41 ие.
– Тедедень маень 4-це чистэ топодсь 41 ие, кода мон эскельдинь те ловнома кудонть поровтонзо трокс, – тешксты Ильфира Асымовна. – Тей ветимим авам. Институтс тонавтнеме эзинь понго, шканть жо стяко ёмавтнеме эзинь карма. Арсинь, иешка роботан ды туян. Лиссь жо, малав весе эрямом тесэ ютась.
Ильфира Асымовна эсь важодеманть ушодокшнызе библиотекарекс обслуживаниянь отделсэ.
– Икеле уш тешкстазель, васенце прявтокс тесэ ульнесь В. Е. Зайцева. Ломанесь сон ульнесь пек паро, эрьванть кисэ мелявтыця. Зарплататне аволь покшольть, 70 целковойть. Ды бути чамиль кодамояк ставка, мертяно, редакторонь, косо зарплатась 80 целковойть, эли художникень, косо пандыльть 85 целковойть, сон минек ветилимизь неть должносттнес. Кадык тосо зарплатась ульнесь 5-10 целковойде седе ламо, теяк ульнесь покш лезкс. Ды сон свал бажась шождалгавтомс минек эрямонть, – ёвтни И. А. Нугаева.
Обслуживаниянь отделсэнть важодемстэ Ильфира Асымовна важодсь профориентациянь ёнкссонть. Мейле комплектованиянь отделстэ сеске тусть кавто важодицят, а литературадонть ульнесь пек ламо ды тейтеренть ютавтызь те отделэнтень. Те весемесь ульнесь пельиень перть.
Шкась мольсь, полавтневсть прявттнэ, библиотеканть вейсэндизь, Ильфира Нугаева топавты теке тевенть, должностензэ жо полавтневсть зярыяксть.
– Нама, эсь тевенть мон пек вечкса. Лиякс истя ламо иеть аволинь робота. Пек вадря минек коллективесь. Ламот сакшность, ламот тукшностькак. Течи кадовинек колмо ветерант, лиятне весе од ломанть. Пек вадря прявтонок Наталья Геннадьевна. Роботанок минек мельстуиця ды, монь койсэ, пек эрявикс. Республикантень минь макстано эрявиксэнть – методической лезкс, – кемекстызе Ильфира Нугаева.
Юлия Еремина
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