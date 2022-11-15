ЭРЬВА ЭЙКАКШОНТЕНЬ МУЕВИ ВЕЧКЕВИКС КНИГА

Отяжелень эйкакшонь библиотекась панжовсь 1955 иестэ. Неень шкане сон ашти Раськень культурань ды ремеслань центрасо. 2019 иестэ «Культура» национальной проектэнть вельде сон кармась модельной библиотекакс ды важоди кода «Семиянь информационно-досуговой центра». Аволь умок минь пачколинек тов инжекс ды весемеденть ёвтнетяно материалсонок.





Меельце шкасто сеедьстэ кортыть: эйкакштне лоткасть ловномодо, сынь а сайнить кедезэст книгат, а чиить икеле ладсо библиотекав. Те алкукс?



– Те аволь истя, – ушодызе кортамонок Отяжелень эйкакшонь библиотекань прявтось Е. М. Антонова. – Кой-кона книгатнень мельга ашти очередь. Минь кеместэ важодтяно школанть марто. Сеедьстэ сакшныть тенек вишка класстнэсэ тонавтницятне, кувакалгавтозь чинь группав якицятне, школьниктнень марто ютавтнетяно ламо эрьва кодат вастовомат, – пачтясь Елена Михайловна.



Эряви меремс, модельной библиотекантень «Культура» национальной проектэнть лувсо явозельть 5 млн целковойть. Неть ярмактнень лангс теезель витнема-петнема, ладязель оборудования ды рамазельть ламо книгат. Од книгатне мельга-мельцек састь тей колмо иень перть. Библиотекасонть панжозь зярыя таркат (зонат).



Васенцесэнть вастыть эрьва сыцянть. Бути сон ульнесь уш тесэ, юты седе тов, бути арасель – сестэ ёвтыть, ков молемс. Тесэ эрьва площадкась алтазь кодамояк иень эйкакштненень (вишкинетненень, покштненень). Ули сехте вишка эйдетнень зона – тесэ ёвкст, покш буква марто книгат, пикчербукт – артовкс марто книгат. Весе сынь мазыйть, эйсэст ламо артовкст. Сынь максовить кудов кемнилее чис. Аволь весе эйкакштне ранаяк ушодыть ловномо, састынькине, артовксонь ванкшнозь, сынь тонадыть книгатненень, кармить вешеме. Эйдетне сакшныть тетяст-аваст марто. Вишка классо тонавтницятнень туртов ули башка литература. Сон шождасто ловновиця, сёрмадозь чарькодевикс кельсэ.



– Эрьванть эсензэ вечкевикс теманзо, жанранзо. Кецявты, эйкакштне явить мель историянтень, Ине Отечественной войнань ёвтнематненень, сайнить энциклопедият. «У Лёки большие щёки» книганть (авторось Е. Коровина) весе вечксызь, сон киньгак а кады мельтеме. Тосо ёвтневи цёрынеде, кона цидярдсь блокадань Ленинградсо, калминзе весе малавиксэнзэ. Кие вечксы эсенек художественной литературанть, кие – омбо масторонь. Кие ловны фэнтези, кие – эйкакшонь эрямосто саезь алкуксонь тевть. Зярдо лиссь Холли Веббень ракшатнеде сериясь – книгатне эзть аште лавсятнень лангсо, сеске сайнизь ловномо. Эйдетне натой ветить ловныцянь дневник, – ёвтни Елена Михайловна.

7-це классто саезь тонавтницятнень туртов ули башка тарка. Тесэ явозь отраслевой фонд, ули классика ды литература, конась лезды анокстамс уроктнес. Тесэ жо аватнень ды сырькайтнень туртов литература. Ули ламо од литература, улить неень шкань авторт. Книгань фондось одкстомтозь 30 %.



– Лиясто цёрынетне ды тейтернетне сынськак а содыть, мезе тенст эряви. Лездатано. Эрьванть марто эряви муемс кель-вал, кортамс, мизолдомс. Кевкстнетяно, мезе ловнось теде икеле, мезесь тусь мельс, кодамо жанра вечкеви. Ды истя састыне муеви эрявикс книгась. Мельспаро неемс свалшкань ловныцянок, – корты Е. М. Антонова.

Эйкакшонь библиотекасо ули краеведениянь ужине. Тесэ минек Мордовиянь автортнэнь книгаст, тесэ нолдавиця журналтнэ ды газетатне. Пачтяви, кодамо писателенть юбилеезэ.



Истя жо модельной библиотекасонть ули коворкинг-зона – те вастовомань тарка, косо ютавтовить эрьва кодат кенярксчить, занятият, налксемат. Кизна тесэ невтевсть мультфильмат, ламонь содамо бажицятненень – лезэв видеороликть. Библиотекась важоди «Пушкинэнь картанть» мартояк. «Гений места» проектэнть вельде ютавтсть «Экскурс в архитектуру» («Гений места» тевенть арсизе Россиянь государственной эйкакшонь библиотекась, проектэсь важоди модельной библиотекава, сонзэ вельде пачтяви креативной индустриядо: кинодо, музыкадо, искусствадо). Отяжелень библиотекась кочкизе дизайнэнть. Эйкакштне шоппер (сумкине) лангс артсть матрёшкат.



«Мост» эйкакшонь клубонь проектэнть вельде рамазельть термопресс, напольной шахматт. Кизэнь перть эйдетнень марто ютасть зярыя ёнксонь коряс лезэв занятият: эко-квестт, тренингт, творческой занятият, мастер-класст ды седе тов. Эрьва эйкакшось казевсь сувенирсэ – термопрессэ нолдазь казнесэ. Саемга, принтер вельде конёв лангс нолдасть артовкс ды мейле термопрессэ сонзэ ливтилизь футболка лангс.



Аволь умок Отяжелень эйкакшонь библиотекасо ютась МР-нь муниципальной библиотекань важодицятнень туртов Профессиональной мастерствань школа. Тей сакшность кото районсто. Библиотекартне кортасть важодемасо изнявкстнэде ды од проекттнэде.



Библиотекасонть, Е. М. Антоновадо башка, важодить библиотекартне Ольга Викторовна Вдовина, Валентина Викторовна Вьюшкина, Светлана Михайловна Козлова. Кода а ледстямс икелень важодицятнень?! Зярыя иень перть библиотекань прявтокс ульнесь Т. И. Гордеева, ламо иеть важодсть С. И. Овтина, Н. В. Орлова (Нина Васильевнань стажозо 40 иеть).



С. М. Козлова чачсь Отяжелесэ, тонавтнесь Куйбышевань Культурань институтонь библиотечной факультетсэ. Важодсь А. С. Пушкин лемсэ библиотекасо, Отяжелень райкомонь партбиблиотекасо, мейле комсь иеть – Социальной защитасо. Ней вана уш вете иеть эйкакшонь библиотекасо.



– Минек библиотекасо свал улить ловныцят. А уш кизна седеяк ламо. Эрьва кодамо ошсто каникулас сазь, сынь чиить тей. Эйкакштненень тесэ вечкеви: литературась од, мазый, сельмес каявиця. Лиясто, аволь ловномояк, налксеме сыть, улить столь лангонь налксеманок. Эйдесь васня ушоды «ловномо» артовксонь коряс, ванкшны комикст, косо аламо букват, мейле уш карми ванкшномо ды вешеме книгат. Ловнозь книгатнень, конатнень эйдетне кандсызь кудосто, минь нардтнетяно (тень ушодынек тееме пандемиянь шкасто), сезезь таркатнень-лопатнень педявтсынек. Книгатне ней пек питнейть, аволь эрьва семиянтень рамавить. Секскак свал энялдтано ловныцятненень – а сезнемс, кирдемс ваньксстэ. Ансяк сынь эйкакшт, мезеяк а теят. А уш минсь, важодицятне, кода кецнинек, зярдо састь тенек од книгат! Весе мазыйть, мельстуицят, – ёвтни С. М. Козлова.



Е. М. Антоноваяк чачсь Отяжелесэ. Школадо мейле тонавтнесь Н.П. Огарёв лемсэ МГУ-нь Историко-социологической институтсо. 2010 иестэ саезь важоди Отяжелень эйкакшонь библиотекань прявтокс. Валонзо коряс, бути эйкакшось соды, косо ашти библиотекась – те пек паро.



Библиотекасонть весемезэ 15 тёжат книгат. Панжадо фондтонть башка, ули фондохранилища. Тей сакшныть 1800 ловныцят. Иеде иес сакшныцятне седеяк ламолгадыть. Иезэнзэ – 23,5 тёжат сакшныцят. Библиотекань тевтнеде, вастовоматнеде домкасто пачтяви «ВКонтакте», «Одноклассники» социальной сеттнесэяк.



Эрьва иень февралень 14-це чистэ ютни акция – Книгань каземань чи. Сонзэ тешкстыть минек масторонь весе библиотекатнесэ. Эйкакштне паро мельсэ кандыть ды казить книгат, натой сюлмсесызь парсейнесэ.



Эйкакшонь модельной библиотекась – те тарка, косо эрямось лаказь лаки. Вейс пурнавкшныть эрьва кодамо иесэ эйкакшт, сынст туртов, книгань ловномадо башка, ютыть лезэнь кандыця, паро вастовомат. Тесэнь важодицятне теить весементь, кадык эйкакштне седеяк ламо ловныть ды книгантень вечкемась карми мартост эрямонь перть!







Татьяна Маторкина