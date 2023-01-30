Уледе содавиксэкс: Ольга Лысенко – Челяба ёнксонь «Иненармунь» куншкакуронь прявт

Минь уш а весть ёвтнинек ловныцянок туртов эрзянь тейтерденть Ольга Лысенкодо (тейтерькс Котова), кона эри Челябасо ды тосо 2021 иестэ панжсь «Иненармунь» эрзянь-мокшонь раськень культурань куншкакуро. Мелят центрась седеяк виензась, топавтынзе весе юридической вешематнень, ансяк зярс арась эсензэ площадказо.
Сонзэ прявтось бажи пурнамс вейс Южной Уралонь весе эрзятнень-мокшотнень, ютавтни вастовомат Мордовиянь артисттнэнь марто, невтни минек раськень оршамопельтнень. Сонзэ уш пурнавсь вейсэнь командазо, конанть марто Ольга снимси фильмат, сёрмады проектт ды бажи изнямс Президентэнь грантонь пелькстамосо. Арсетяно, тевезэ лиси! Тейтересь ёжов ды эряза.
Ольга Лысенконь ундоксонзо Ульяновск ёнкссто, умоктояк умок бабазо ускизе Ольгань аванзо Челябав, ды нуцьказо эрзянь келенть марсесь ансяк кизна Ульяновскоень патятнень-сырькайтнень кедьсэ оймсемстэ. Ольга 2020 иес овсе а содылизе эрзянь келенть, ансяк те эзь меша тензэ марямс прянзо тиринь раськень пельксэкс. Меельце иестэнть сон седе сюпалгавтызе эрзянь валксонзо ды ней кармась аламошкадо чарькодеме ды кортамо. Веренть а манясак, Ольгань седейсэ иеде-иес кассь мелесь содамс эсь раськеденть седе ламо ды вейсэндямс аволь ансяк Челяба ёнксонь, шабра областтнень эрзятненьгак ды мокшотненьгак. Истя панжовсь Национально-культурной куншкакурось.
Ольга Лысенко теевсь минек газетань паро ялгакс ды ней аволь ансяк сонзэ кудосо ловныть «Эрзянь правданть», сеть таркатнесэяк, косо Ольга ютавтни мероприятият ды вастовомат. Неть читнестэ минь сюлмавинек тейтерь-аванть марто ды кевкстнинек, кода ютась сонзэ туртов 2022 иесь, мезе топавтозель ды мезе сон учи од иенть пельде.
– Ольга, шумбрачи! Ёвтнек, инескеть, мезесь теть ульнесь сехте пек мельстуицякс ютазь иестэ ды кодат од тевть кармат топавтомо седе тов?
– Шумбрачи весенень! 2022 иесь пек сюпаволь эрьва кодамо мероприятиясо, вастовомасо. Ёвтнеса мельга-мельцек, мезе минек Национально-культурной центрась тейсь ютазь иестэ. Васняяк, панжинек «ВКонтакте» социальной сетьсэ од вейсэндявкс, козонь карминек путнеме весе топавтозь тевтнень коряс ёвтнемат ды фотографият. Кинь ули мелезэ варштамс, совадо, сюлмаводо мартонок. Мелень иесь яволявтозель Раськень культурань сюпавчитнень иекс ды сонзэ лувсо вейсэ Челяба ёнксонь Раськетнень ялгаксчинь кудонть марто мон ютавтынь вастовома минек ошонь эрзятнень ды мокшотнень марто, ванынек Мордовиядо фильмат, теинек презентацият, панинек пачалксеть ды каймакт. Те вастовомась алтазель Эрзянь келень чинтеньгак. Инечинь недлястонть вастневинь Потанино велень эрицятнень марто. Тосо эрить эрзят ды мокшот, Культурань кудонь прявтось Анна Бояркина – мокшава, ды сонзэ лезксэнзэ вельде анокстынек Инечинь тешкстамо. Састь ниленьгеменьшка ломанть ды весе тусть мартост раськень каванямкат. Ледстинек, кода эрзянь-мокшонь велетнесэ кеверькшнесть алт, ды минськак налксинек паро мельсэ. Истя жо киштинек раськень моротнень мельга, тонавтнинек видестэ сюлмамо пацят, кить седе сырельть, ёвтнесть кезэрень койтнеде-кирдатнеде. Сюкпря ёвтавлинь Людмила Александровна Путилкинанень, Надежда Александровна Кочунованень, Мария Алексеевна Трошкованень, Елизавета Алексеевна Сырцеванень. Те сынь васенце лездыцят ды весе арсематнень топавтыцят.
Майстэ минь тосо таго ютавтынек эрзянь ды мокшонь культурань чить, козонь сакшность Мордовиясто весенень содавикс эрзянь морыцясь Артём Мамаев ды баянсо седицясь, морыцясь, мокшонь цёрась Сергей Фудин. Эштё весть ёвтан покш сюкпря морыцятненень ды Эрзянь-мокшонь вейсэндявксонь прявтонтень Юрий Александрович Мишаниннэнь, кона макссь покш лезкс тень кувалма. Копейск ёнксонь Потанино велень Культурань кудос «Оймень туртов морот» концертэнтень пурнавкшность ламо эрицят, конатнень ундоксост эрзянь эли мокшонь, ды «Иненармунь» НКЦ-нь ялгатне-оятне. Цёратне Артём Мамаев ды Сергей Фудин морсесть колмо кельтнесэ: рузокс, эрзякс ды мокшокс. Артёмонь ламот уш содасызь, сон Челябасо омбоцеде инжекс. А Сергей весень дивавтынзе седямосонзо. Цёратне эзть пелезеве васоло килангодонть, сынь эрьва пшкадемантень явить мель: морсить покш сценасояк, вишка велесэяк. Алкуксонь патриотт! Ламот ваныцятнестэ эзть кирдеве ды лиснесть киштеме.
Омбоце чистэнть Артём Мамаев ды Сергей Фудин од ломантнень туртов Челябань областной библиотекасо ютавтсть морамонь коряс мастер-класст.
Июлесь монь туртов ульнесь алкукс пек псикс. Вастовинь Варненской райононь Кулевчи велень мокшотнень марто, сынст школасо панжовсь раськень куншкакуро. Челябасо Раськень культурань читнень юрсо вейсэ ютавтынек эсенек Мокшонь-эрзянь чи, козонь сакшнось морсеме Кулевчинь «Слобода» раськень ансамблясь, ёвтнинек тиринь раськень содавикс ломантнеде, каванинек инжетнень минек ярсамопельде ды симемапельде. Карминек содамо, Кулевчи велес чачокшность Александр Иванович ды Фёдор Иванович Завалишинтнэ – мокшонь литературань ушодыцятне, сёрмадыцятне. Вастовкшнынь Чесменской райононь Беловка велень мокшотнень марто, кортынек, кода бу тесэяк весень вейсэндямс, анокстамс эрзянь-мокшонь культурань чить.
Покш мельспаросолинь «Равось – ояксчинь лей» этноэкспедициядонть, косо вастовинь од паро ялга марто, карминь содамо, кода важодить лия регионтнэсэ НКЦ-тне. Тосто самодо мейле эзинь кирдеве ды сеске эстень стынь эрзянь викшневкс марто оршамопельть (фотосонть).
Августоськак ютась кенярдозь: «Доброе кино» эйкакшонь киностудиянть марто сниминек фильма эрзянь-мокшонь койтнеде-кирдатнеде. Сёксня вейсэ Кулевчи ды Потанино велетнень аватнень марто невтинек прянок «Челябинск хлебосольный» фестивальсэнть, патриотической вастовоматнесэ ды ламо лия мероприятиятнесэ. Ды неть вастовоматне эзть юта стяко, малав эрьва фестивальсэнть муинь эрзят ды мокшот. Те монь туртов пек покш изнявкс. А содылиньгак, зяро Челябань ёнкссо эрить минек раськень ломанть ды кодат сынь кедьчелькевть, морыцят, эрязат, ёжовт!
Якинь Ханты-Мансийскоев, Пермь ошов Раськетнень вейсэндявомань весероссиянь форумтнес, ульнинь Саранскойсэ Мокшонь ды эрзянь раськень регионъютконь вейсэндявксонь исполкомонь келейгавтозь промкссо, омбоце ие мельспаросо ваныя «Шумбрат, Мордовия!» фестиваленть.
Те иеськак ансяк ушодовсь, а «Иненармунесь» таго ливтясь Челябань васоло ёнксов, Варненской райононь Кулевчи велев, косо ютась велень Культурань кудонь панжомась. Велень школасо кортнинек тосонь краеведэнть марто лелятнень-ялакстнэнь Завалишинтнэнь лемс музеень панжомадо. Вейсэ «Центр народного единства» МУК-нть марто аволь умок снимимизь ОТВ телеканалось «Наше утро» передачантень, косо пидинь эрзянь похлёбка, панинь сюкорот ды ёвтнинь эрзятнень-мокшотнень сехте содавикс ды тантей ярсамопельтнеде. Недлячистэ ардтнинь Магнитогорскоень эрзятненень, юткстост ламотне Отяжелень районсто сазетне, конатне ютазь пингень 50-60-це иетнестэ састь тей металлургической заводонть строямо ды эйсэнзэ важодеме. Тона ёнкссонтькак карматано роботамо!
Ды минь содатано, те эряза тейтеренть арсезь тевензэ топавтовить! Челябасо ней алкукскак сыргавтовсь эрзятнень-мокшотнень вейсэндявомась ды теньсэ покш таликась «Иненармунень» прявтонть Ольга Лысенконь, конань тосонь эрзятне ды мокшотне лемдизь «минек мордовской министракс»!
«Иненармунь» НКЦ-нть лезксэнзэ вельде «Камера Анте» НКО-сь изнясь Культурань инициативань Президентэнь фондонь кавто грантт. Сынст коряс тедеде кармить снимавомо фильмат эрзянь-мокшонь мифологиядонть, башка – Ведявадо.
Марина Девятова