«Вастома» ансамблянть пелепингень историязо

Троицянть мельга молиця недлячистэнть Семилейсэ ютась мазый эрзянь кой – Тундонь ильтямо чи. Сонзэ анокстыцянзо – Семилеень Культурань кудонь важодицятне ды «Вастома» ансамблясь.

Эрьва веленть те кезэрень чинть эсензэ ютавтомань коензэ: косо-бути наряжить тарадсо няка, лиясо пиже тарадсто кодыть каштазт ды истя эрьгелезь-морсезь якить веленть кувалт. А вана Семилейсэ наряжить одирьва ды содамо (те корты седе – прядовсть тундонь тевтне, мереви налксемс свадьбаткак), мельгаст моразь молить «ряженойть». Покшчись ушодови чинть стямонзо марто, ды весе эрьгелицятне молить чивалгома пелев, истя ютасызь весе веленть. Кудазортнэ ливтить эрьва кодат каванямкат: алт, прякат, чапамо ведь ды лия мезе. Велепес пачкодезь, рестави покш алпачалго, конадонть каванявить весе пурнавозтне. Те койденть тенек евтнесь Семилеень Культурань кудонь важодицясь Владимир Завьялов.

Ламо истят ды лия койтне свал ютавтневить «Вастома» ансамблянть марто, конань историязо ушодовсь ютазь пингестэ. Васняяк морыця коллективенть лемезэ арасель, тензэ мерсть Авань ансамбля (Женский ансамбль), конась пурназель 1971 иестэ. 35 иень перть сонзэ прявтсоль Виктор Сергеевич Литяйкин, конанень удалась теемс ероков, тевень содыця ды ялгаксчисэ эриця коллектив. Авань ансамблясь весе неть иетнень перть ульнесь активной участникекс райононь ды республикань пелькстамотнесэ, выставкатнесэ, покшчинь концерттнэсэ. Ламоксть лиснесь лауреатокс ды дипломантокс.

2006 иестэ саезь Авань ансамблянть прявтокс кармась Евгений Валерьевич Майоров, конань марто коллективесь поладызе творчествасо важодеманть. Теке жо иестэнь коллективентень максозель мазый лем – «Вастома». Те лементь арсизе художественной руководителесь Любовь Ивановна Бекшаева. Се шкастонть ютасть ламо иеть, ламо максозельть эрьва кодат концертт. Покш событиякс коллективенть туртов кармась Саранскойсэ 2007 иень июльстэ «Шумбрат, Финно-Угрия!» фестивальсэнть морамось. Теке иестэнть саезь течинь чис ансамблясь эрьва недлячистэ ды покшчинь службатнесэ моравты велень церьковасояк. Коллективенть ули тиринь веледе «Семилей» морозо, конань марто сынь невтизь ерокчист Райононь чинть тешкстамсто, Рузаевкасо «Играй, гармонь!» пелькстамосонть. «Велень тейтерь» ды «Эрзянь ава» моротнень кис, конатнень сынь морызь «Шумбрат, Мордовия!» республикань фестивальсэнть-пелькстамосонть, ансамблянтень максозельть лауреатонь дипломтне.

Кода нетяно, Семилеень «Вастома» ансамблясь невтни эсь прянзо весе республиканть келес. Башка енксокс аштить коллективенть моротне. Репертуарост сюпав рузонь ды эрзянь моросо. Солисттнэ паро мельсэ морсить кезэрень раськень ды неень шкань, советской композитортнэнь ды войнань шкань моротнень.

Художественной руководителесь Л.И. Бекшаева, кона коллективсэнть морси уш 30 иеть, евтни: «Минек ансамблясь эри покш ялгаксчисэ. Эрьвась тесэ парсте соды эсь тевензэ ды максы эсь виензэ ды шканзо вечкема тевентень. Репетициятнесэ башка мель явтано текстэнть смустензэ, евтамонзо, музыканть ды валонть вейс сюлмавоманзо лангс. Тентеме мазый моро а лиси». ...Эсензэ ланга Любовь Ивановна евтнесь: «Монь тиринь авамгак Авань ансамблясонть морсесь, секс моненьгак пек вечкеви те тевесь. Школасояк, заводсо-косо важодемстэяк свал морсинь».

Пек эрявикс тевекс коллективентень кармась раськень оршамопелень стамось, конасо тенст лездасть ламо ломанть. Васня сеть умонь шкатнестэ те ульнесь А. Ф. Тятюшкин, кона сестэ важодсь велень поселениянь председателекс. Сон гайгстась весе ялганзо ды содавиксэнзэ туртов, вешсь лезкс коллективентень. Ды тевесь лиссь! Лезкс макссть натой лия ошсо эрицятнеяк, конат чачсть-кассть Семилейсэ. Те Санкт-Петербургсто – Н.В. Кручинкина, Тольяттистэ – Н.Г. Тятюшкин. Эрзянь раськень костюмонь весе вешематнень мельсэ кирдезь оршамотнень стынзе О.В. Конакова.

Неень шкасто коллективсэнть сехте од морсицясь – Елена Николаевна Литяйкина, тензэ ансяк 34 иеть. Од авась важоди «Норов» Агрофирмань «Норовское молоко» ООО-со учетчицакс, «Вастома» ансамбляс сась 2011 иестэ. Елена Николаевнань лия енов а молиця историязо. Ансамбляв самодо икеле сон зярдояк эзь морсе сцена лангсо. Кадык лелязо В.С. Литяйкин ульнесь содавикс гармонистэкс, кона пек вадрясто чарькодсь музыкас, Еленань натой школасояк эзизь тердтне ковгак морамо, куш тейтерькась те тевентень пек бажась, ансяк пек виздицяль, эзизе евтне эсь мелензэ. Тонавтыцятнеяк школасо эзизь редя Еленань талантонзо. Ды ансяк 21 иесэ сон ушодсь морсеме сцена лангсо. Тень, нама, кияк эзь учнеяк пельдензэ. Мейле Л.И. Бекшаева тердизе сонзэ «Вастомас», Елена каршо эзь моле. А мейле Евгений Валерьевич Майоров, неень регентэсь, тердизе сонзэ церьковань хоровгак, косо морси ансамблянь васенце составось.

Литяйкинтнэнь семияст весе творческой. Еленадо башка, морсить Валерий мирдезэ ды Полина тейтерезэ, конанень ансяк 11 ие. Валерий сонсь тонадсь налксеме гитарасояк. Касы колмо иесэ Давид церынькаст, кона ней уш вечки морамо. Шкань ютазь авазо арси максомс сонзэ музыкальной школав.

Эсь творческой кидензэ Елена Литяйкина евтни истя: «Монсь умок морсян «Вместе мы сможем больше» фестивальсэнть. Тосо эсь шкинемаст невтнить лавшо шумбрачи марто ломанть. Монь диабет, секскак свал эйсэнь тердтнить те фестивалентень. Аволь умок ушодынек морсеме мирдем марто дуэтсэ. Мелят кавонек морынек Саранскойсэ «Сиянь суркс» семиянь пелькстамосонть ды мейле «Вместе мы сможем больше» фестивальсэнтькак». Арсетяно, од семиянть икеле учить ламо изнявкст!

«Вастомань» художественной руководителенть Любовь Ивановна Бекшаевань кавто церанзо уш покшт. Вейкесь – военной, ней ЛНР-сэ, омбоцесь – музыкант – морси камерной казанской хорсо, солист. Те иестэ тензэ максызь «Заслуженный артист Республики Татарстан» лементь. Покш церанзо пельде ули вейке нуцьказо – Даниил. Сон яки музыкальной школав, косо тонавтни седямо гитарасо. А умок ланганзо сермадозель «Известия Мордовии» гезетасо.

Кода уш тешкстынек вере, коллективсэнть морсить кото ломанть ды эрьвась эсензэ вайгель марто. М.И. Беззубова, М.А. Царькова ды В.Я. Шевцова – 1-це вайгельть, сынь весе уш пенсиясот; Л.И. Бекшаева, О.В. Шитова ды Е.Н. Литяйкина – 2-це.

Мария Царькова ды Валентина Шевцова ансамблясонть морсить школасо тонавтнемстэ саезь. Пек вечксы морамонть Ольга Шитова, натой зярдо тердсть эйсэнзэ важодеме, васня ванызе графикенть, штобу улезэ шказо якамс репетицияв… Сонзэ тейтерезэяк морсиця. Любовь Ивановна весень кудораськедест корты истя: «Минь, кода творческой ломанть, эсенек мероприятияс свал эйкакшонокак сайнинек. Сынь лиясто ветицякскак эрсесть, валмороткак ловность, сценкасояк налксесть, морасть, артсть плакатт ды седе тов… Паряк, секскак, зярдо кассть, ламот эйстэст кочкизь творчествань кинть».

Арсетяно коллективентень ламо концертт ды изнямот! Кадык «Вастомань» аватне кецявтыть ваныцятнень мазый моросост. Кадык а лепами те лисьмапрясь, эдь морось – раськенть оймезэ!

Ней коллективесь важоди мазый, неень шкантень ладиця зданиясонть – Семилеень социальной центрасо, тосонь кабинеттнэсэ ды концертэнь ютавтома залсонть ули эрявикс од оборудования. «Вастомасонть» морсить кото ломанть. Теде икеле ульнесть кавксть седе ламо.

Марина Агафонова