Валдо уцяскань морыця

Те поэтэнть содаса школасо тонавтнемстэ, ансяк ланганзо истя ламо кулят маринь васенцеде. Истя аламо эрямс ды истя ламо кенеремс тееме минек литературантень ды драматургиянтень, те превскак а саеви! Теке шкасто печтямс а шожда пинге…



А.С. Пушкин лемсэ Национальной библиотекань краеведениянь отделсэ ютась П.С. Кирилловнень алтазь ледстнемань чокшне. Краеведениянь отделэнь прявт библиотекаресь Валентина Бояркина анокстась Борис Бассаргинэнь «Путь писателя» книганть коряс домка евтнема П.С. Кирилловонь эйкакшчистэнзэ саезь куломазонзо. Библиотекась анокстась поэтэнть сюпав творчествадонзо «Валдо уцяскань морыця» лементь ало выставка, невтневиця книгатнестэ кой-конатне кадовсть вейте-вейте. Саемга, «Стака киява» пусмось.

Инжетнень ютксо ульнесть Мордовиянь писательтне ды поэттнэ, МР-нь Писателень союзонь прявтось Татьяна Швецова, музеень, библиотекань, раськень журналтнэнь ды газетатнень важодицятне. Весень туртов казнекс кармасть «Ламзурь» ансамблянь эрзянь моротне.

Петр Семенович Кириллов чачсь 1910 иень июлень 8-це чистэ Самарань губерниянь Подбельской райононь Вишка Толкан велесэ (ней – Самарань областень Похвистневской район) сокицянь-видицянь семиясо. Эйкакшчизэ ютась Степан покштянзо кедьсэ. Семиясь покшоль – 20 ломаньс. Вишкинестэ Петранень кудосо мерсть «Тихоня»: «Минек Тихоня ловны книгат», «Минек Тихоня ловны «Нива» журналонть», – кортнесть ланганзо кудосотне. Сехте пек мелезэнзэ тукшнось ванномс журналсто рузонь-япониянь войнань баталиятнень. Церынесь вечксь лездамо покштянзо туртов эрьва кодамо тевсэ: кодамс карть, анокстамс дратванть, керенть ды седе тов. Эйкакшокс пек аламо налксиль, мелезэнзэ седе пек тукшность велень тевтне. Степан покштязо ероковоль, ламот тензэ сакшность прев мельга… Сестэ мольсь империалистической войнась. Кудосонть ульнесть ламо ават-солдаткат, конат ризнэсть мирдест кис, ды те кольстясь Петяньгак ежонзо. 1915 иестэ тетязо сась фронтсо, ансяк допрок лия ломанекс, сон пек полавтовсь. Сонензэ эзть эряво велень тевтне, кортыль ансяк седе, кода бу полавтомс властенть ды тусь ошов заводсо важодеме. Сисем эйкакш марто кадовозь, авазо теке тев сермадсь мирденстэнь: тынк тосо пандыть ярмакт, кучт зярояк кудов. Тень лангс тетяст сермадсь: «Минек тесэ апак лотксе молить кепсевемат, зарплата а пандыть, кучомс тенк а мезе…» Революциядо мейле тетязо велявтсь мекев велев ды совась коммунисттнэнь юткс. Сонзэ кочкизь волостной исполкомонь председателекс, сестэ те ульнесь пек покш должностесь. Теке шкастонть ульнесь «белочехтнень» восстаниясь ды Вишка Толкан велесь теевкшнесь тюремань паксякс. Эрямось, мерят, лоткась, мезде покштязо пельсь, се лисськак. Мятежниктне чинек-венек якасть активисттнэнь кудова, нарьгасть коммунисттнэнь семияст лангсо. Весть чокшне ланга ружия марто каявицят састь велентень. Те шкане жо кулось Петянь тетянзо покш патязо ды весе аватне верьгавайгельсэ лайшесть кулозенть лангсо. Каявицятне а содыльть истямо койде, сынст неезь, аватне седеяк уракадсть лайшеме. Аламос аштезь, сынь велявтсть ды тусть киньгак апак тока.

Якстере Армиянть велес самодо мейле велявтсть виртнестэ партизантнэяк. Семиясь таго кармась Степан покштянть кедьсэ эрямо, ансяк икелень эрямо лувось колавсь, арасель ютксост ладямо. Сестэ тетяст саизе сисем эйкакш марто семиянзо ды кармасть эрямо сельсоветэнь кудосонть. Марявсь, Петянь туртов ушодовсь паро эрямо, сон тонавтнесь рузонь школасо, ансяк тесэ кепедевсть кулактне. Тетяст таго тусь вирев, аваст кадовсь сисем эйкакш марто ськамонзо, сонзэ пек чавизь, эйкакштнень ертызь ушов. Те ульнесь цят якшамо тельня. Сынст пурнынзе велень тонавтыцясь ды кекшинзе эсензэ кудос. Теде мейле аваст пек ормалгадсь ды кулось. Тетяст мейле урьвакстсь омбоцеде. Вейсэнь эйкакштнеде кармасть 10. Од аванзо ланга Петр Семенович свал ледстнесь паро валсо…

Школадо мейле Петр поладызе тонавтнеманзо Вишка Толканонь педагогической училищасо, косо тонавтсть васенце школань букваренть теицязо Елисей Скобелев ды литераторось Ксения Петрова. Теке марто сынь ветясть литературной кужине. Сехте паро валморотне, валартовкстнэ, пьесатне ловновсть ды путневсть сцена лангсо. Пьесатнень авторокс жо ульнесь П. Кириллов.

1929 иестэ Кирилловонь кучизь важодеме Оренбургонь областень Коровинской комсомолонь секретарекс. 1930 иень майстэ сон кармась важодеме эрзянь кельсэ «Сятко» журналсонть, кона сестэ лиснесь Самарасо. Теке иестэ поладызе тонавтнеманзо Московонь редакционно-издательской институтсо ды кинематографиянь институтсо. 1932 иестэ Московсо нолдазель П. Кирилловонь «Межавтомо» васенце пусмозо. 1933 иестэ «Стака киява» омбоце пусмозо, козонь совасть валморот, балладат ды поэмат велень тевтнеде, ялгаксчиде, коллективизациядо. 1930-це иетнень куншка видьстэ сон ушодсь варчнеме виензэ драматургиясо. «Кузьма Алексеев» васенце исторической пьесазо алтазель минек раськенть кезэрень шкатненень. 1939 иестэ лиссь эрзякс «Литова» вете актсо васенце реалистической драмазо, косо сон целанек невтизе эсь ерокчинзэ драматургиясо. Сюжетэсь сюлмавозь Степан Разинэнь ветямонзо ало кайсевематнень марто. Те драмадонть цела полоса сермадсь «Красная Мордовия» газетась, зярдо пьесась васенцеде путозель раськень театрань сценанть лангсо. Шкань ютазь Леонтий Кирюков композиторось «Литова» драмантень сермадсь музыка, мейле сонзэ омбоцеде путызь музыкально-драматической театрань сцена лангсо. Арчиловонь роленть налксизе И.М. Яушев, Раиса Беспалова морызе Литовань партиянть, ды те ульнесь сы шкань народной артистканть дебютокс. 1959 иестэ те путовкстонть цела полоса сермадсь «Эрзянь правда» газетась. Тешкстасынек, се иетнень кавонест публикациятне ванстовсть ды невтезь выставкасонть.

Петр Кириллов важодсь прозань жанрасояк. «Васенце урок» повестьсэнть сон евтни эрямонь аволь шожда енкстнэде.

П.С. Кириллов – Ине Отечественной войнань участник. Якстере Армиясоль 1942 иестэ саезь. Воевась Брянской, Центральной, Южной, Украинской, 1-це Белорусской фронттнэсэ. Войнанть ушодызе бригадань связень офицерэкс, прядызе оперативной важодемань коряс Волновахской Краснознаменной Суворовонь орденэнь 12-це бригадань штабонь начальникень полавтыцякс. Ятонть каршо тюрематнень кис казезель I-це ды II-це степентнень Отечественной войнань, Якстере Тештень ордентнэсэ ды зярыя медальсэ. Войнань иетнестэ Кириллов нолдась «Войнань киява» апокш пусмо, конань поэтэсь эсь творчествасо ловсь сехте парокс.

1946 иестэ саезь Петр Семенович эрясь Московсо, ламо сермадсь валморот, пьесат, критической статьят, киноочеркть. Важодсь «Укскат» романонть лангсо. Ды кадык сон кадовсь апак прядо, ловныцятне мартонзо теевсть содавиксэкс нолдазь пелькстнэнь марто «Сятко» журналсо.

Войнадо мейлень иетнестэ Кирилловонь творчествасо неявикс тарка сайсь «Учительница» пьесась, конань сонсь авторось ютавтызе рузонь кельс ды кона нолдазель Московсо 1953 иестэ. Эйсэнзэ парсте невтевить Рузонь васенце революциядонть икеле тевтне. Кириллов – Мордовиядо васенце документальной фильматнень теиця («Мордовской республике 20 лет» ды «Учительница Лавровская»). МАССР-нь заслуженной тонавтыцянть А.П. Лавровская ланга сон сермадынзе «Сельская учительница» очеркенть, «Счастье» статьянть ды «Учительница» драманть. Сонзэ киносценарийтне – те покш казне неень эрицятненень.

Тиринь литературасо Кириллов кадсь покш тешкс кода кельстэ кельс ютавтыця. Сонзэ ютавтовкстнэнь вельде 1949 иестэ лиссь А.С. Пушкинэнь эрзянь кельсэ книгазо. Теде башка, сон ютавтынзе эрзянь кельс Некрасовонь, Лермонтовонь ды лия рузонь классиктнень поэзияст.

Неявикс тарка творчествасонзо саить пурназь пусмотне, конат нолдазельть куломадонзо мейле 1957-1958 иетнестэ: «Эрзя-мокшонь морот, сказт, балладат», «Мордовские народные песни». 1986-1988 иетнестэ нолдазельть эрзянь кельсэ колмо томсо кочказь произведениянзо.

Куломадонзо икеле поэтэсь мерекшнесь: «Инеськеть, кочказь пьесатнень ютксо нолдынк «Литова» героической драманть, «Учительница» исторической драманть, «Наша слава» комедиянть, «Свет над дальним углом» пьесанть, «Два брата» драманть, «Большая семья» комедиянть – монь меельце важодевксэм».

Весе неть пьесатнень 2024 иестэ нолдынзе Мордовской книжной издательствась. Те покш казне ловныцятненень, библиотекань важодицятненень. Теке иестэнть башка книгасо рузонь ды эрзянь кельтнесэ лиссь «Литова» драмась.

Поэтэсь, прозаикесь, драматургось, писателесь ды ютавтыцясь кулось 45 иесэ стака ормадо Московсо 1955 иень ноябрянь 24-це чистэ. Паро ялганстэнь, литературной критикентень Василий Горбуновнень энялдсь калмамс сонзэ Саранскойс.

Раськень культурань виевгавтоманть кис сон казезель «Знак почета» орденсэ. Сонзэ литературной наследиязо совась Мордовиянь литературань фондс. Секскак пароль Петр Кирилловонь пьесатнень ды драматнень тагояк неемс раськень театрань сценанть лангсо.



Марина Агафонова