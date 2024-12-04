«Сиянь суркс» семиянь фестивалесь «цитнесь» Саранскойсэ

Равчирень финно-угрань раськень культурань центрась МР-нь Культурань, раськень политикань ды архивень тевень министерстванть лезксэнзэ вельде Саранскойсэ ютавтсь «Сиянь суркс» семиянь ансамблятнень регионъютконь фестиваль. Истямо лембе ды мазый мероприятиясь ульнесь Н. П. Огарёв лемсэ МГУ-нь Культурань ды искусствань дворецсэнть.
Фестивальсэнть примасть участия кода профессиональной, истя эсь тевень вечкиця семиянь художественной коллективтне ды вишка ансамблятне (дуэтт, триот, квартетт), конат парсте невтизь эрзянь, мокшонь ды рузонь раськетнень семиясо мазый коень-кирдань ванстома лувтнень. Бути эйкакшонтень вишка пингстэ саезь кудосо максови тиринь келентень ды раськень койтненень вечкемась, саемга, вейсэ морсевить морот, раськень оршамосо тешкставить покш читне, те ёжонть сон кандсы весе эрямонзо перть.
«Сиянь суркс» семиянь фестивалень жюринтень совасть творческой тевенть парсте содыця ломанть. Неть: ИНК-нь раськень музыкань кафедрань доцентэсь, МР-нь культурань заслуженной важодицясь Т. В. Тюрина; ИНК-нь теке кафедрань профессорось, искусствоведениянь кандидатось, Г.И. Сураев-Королёв лемсэ «Келу» фольклорной ансамблянь художественной руководителесь, МР-нь культурань заслуженной важодицясь С. В. Колесникова; ИНК-нь высшей квалификационной категориянь преподавателесь, «Разгуляй» казаконь моронь ды киштемань ансамблясо морыцясь, МР-нь Прявтонь премиянь лауреатось Т.И. Елистратова.
Весе номертнэнь ваномадо мейле Татьяна Тюрина пшкадсь участниктненень лембе вал марто: «Мон певтеме кенярдан, течи ульнинь тынк кунсолыцякс. Творчествась – те истямо ёнкс, конась зярдояк а толковави, сон ускозь уски эстензэ минек ойменек ды кармавты тонавтнеме музыканть. Сон лезды тенек изнямс эрямонь стакачитнень ды мелявкстнэнь ды кази ламо кеняркс сцена лангс эрьва лисемадонть. Тынк кисэяк пек кенярдан, течи савиде тей ды маринк эсь прянк алкуксонь артистэкс. Кадык кияк а покордави сень лангс, кодамо питне тенк макссь жюрись, весе минь тенк ёвтатано покштояк покш сюкпря се мельспаронть кис, конань тынь казиде течи!»
«Сиянь суркс» семиянь ансамблятнень регионъютконь фестивалесь невтсь ламо ёроков кудораськеть. Жюрись макссь покш питне эрьвантень. Истя, «Инструментальное искусство» номинациясонть 3-це степенень лауреатокс кармась Борисовтнень семиянь триось, косо сехте вишкине киштицянтень ансяк 4 иеть. Лелят-ялакст колмонест весёлгавтызь ваныцятнень «Яблочко» киштемасо. Теке номинациясонть омбоце степенень лауреатокс кармась Мироновтнень дуэтэсь. Ават-тейтерть кавто аккордеонсо налксизь В. Шаинскиень «Облака» моронть мелодиянзо. Васенце степенень лауреатокс лиссь Чепайкинтнэнь семиянь эйкакшонь ансамблясь. Баянсо ды балалайкасо сынь налксесть нурька морынеть, теке шкане седейга морастькак, мейсэ кецявтызь жюринть. Истя шождасто ды парсте сынст лиссь, мерят, весе эрямост перть ансяк текень теить – морыть ды налксить, куш «артисттнэнень» лангс ваномс кеменьшка иеть.
«Эстрадный вокал» номинациясонть тешкстазель «Чипайне» эйкакшонь дуэтэсь. Патят-ялакст састь Дубёнской райононь Орданьбуестэ. Сынь мазыйстэ морызь «Морак, цёков» эрзянь моронть. Кудораське ланга ульнесть истят седейстокиця моротне, кода «Мать и сын» (Жигуновтне), «Мама и дочка» (Рябининтнэ), «Папа я скучаю» (Максимовтне).
«Народный вокал» номинациясонть 3-це степенень лауреатокс лиссь Антошинтнэнь семиянь ансамблясь. Сынь зярыя музыкальной инструментсэ налксизь ды морызь «Яру, яру» мокшонь моронть. Сындест башка мокшонь кельсэ гайгсть «Велень вайгяльхть» ансамблянь «Колма од цёрат» ды «Вилень край» (Королевтнень дуэтэсь) моротне. Ешакинтнэнь, овсе вишкинетнень, дуэтэсь невтизе «Сказка про козу» сценканть.
Те номинациясонть эрзянь моросо кецявтымизь Ульяновской областень Бессоново велень «Гармония» дуэтэсь. Эрзянь цёрась В. Ф. Овчинников нинзэ марто морызь «Пичечуля» моронть. Валтнэ – Николай Мокшинэнь, музыкась эсензэ Виктор Филипповичень: «Минь Люба козяйкам марто ардтнетяно весе Россиянь келес, ды пек кенярдан, течи пачкодинек Саранскоев. Мон ламо морот сёрмадынь Николай Мокшинэнь валморонзо лангс, свал весенень кортан, ульнесь истямо эрзянь поэт, профессор, кона марто ульнинек покш ялгат», – ёвтни Ульяновской областень инжесь.
Гран-принь максомсто жюрись аламодо эзинзе кирде фестивалень аравтоматнень. Татьяна Тюринань валонзо коряс, сы иентень эряви полавтомс казнень максома лувтнень ды теемс кавто номинацият: «стилизованное народное пение» ды «фольклорное народное пение». Истя, Гран-присэ казезь Покш Елховка велень «Родные сердца» триось, конась морызе «Бабкины внуки» ансамблянь репертуарсто «Дымом потянуло» казаконь моронть. Омбоце Гран-прись максозель Пензенской областень Шлыковтнень дуэтэнтень. Мирдть-нить морызь Саратовской областень «Сохнет, вянет» ды налксезь морызь Пензенской областень «Ох, мне горя» фольклорной моротнень.
Пек лембе ды седейстокиця лиссь концертэсь. Ансяк вейкесь аламодо ацирьгавтымизь – арасель публика. Ваныцятнеде ульнесть зярыя ломанть, сетькак сынсь артисттнэ, жюрись ды зярыя журналистт. Куш студентт кодаткак нолдавольть истямо мазычинь ваномо. Арсян, пешксе зал икеле улевель седе ён сцена лангс лисицятнененьгак. Ней жо арсеви, истямо паро концертэнть ансяк эсест кис ютавтызь… Паряк, марясызь истямо меленек: седе ламо ломанть неевлизь неть номертнэнь ды сестэ сынь алкукскак сиянь суркскекс цитнезевить ламодояк ламо ваныцятнень седейсэ!
Марина АГАФОНОВА