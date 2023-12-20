Среда, декабря 20, 2023
Газета "Эрзянь правда"
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Предновогодняя афиша мероприятий в Саранске

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Категория: Культура

В преддверие Нового года для жителей и гостей столицы Мордовии подготовлена насыщенная развлекательная и культурная программы.

21 декабря начинаются новогодние утренники и праздники в театрах. Подготовлено много интересных проектов для детей, молодежи и взрослых. 18 декабря свои двери открыла резиденция мордовского Деда Мороза «ЯкшамАтя». Это уникальная возможность погрузиться в нашу национальную атмосферу, традиции, обряды.

Интересные мероприятия запланированы в библиотеках и музеях. Например, Мордовский краеведческий музей им. И.Д. Воронина покажет интерактивное представление «Тайна музейных часов», Музей им. С.Д. Эрьзи представит «Волшебные истории Деда Мороза», в Национальной библиотеке им. А.С. Пушкина пройдет Семейная елка-квест «Путешествие в Страну чудес» и т.д.

Для любителей интересно провести время на свежем воздухе тоже подготовлено много интересного. В Парке культуры и отдыха им. А.С. Пушкина будет работать резиденция Деда Мороза. Также их ждут различные новогодние аттракционы и активности.

Подробнее с афишей мероприятий можно познакомиться по ссылке - https://clck.ru/37CQrn.

О ГАЗЕТЕ "ЭРЗЯНЬ ПРАВДА"

Газета Эрзянь правда в настоящее время издается один раз в неделю на 16 страницах, четыре из них в цвете. Газета широко отражает вопросы общественно-политической, социально-экономической, культурной и духовной жизни республики, публикует международную информацию. «Эрзянь правда» распространяется в Оренбургской, Пензенской, Самарской, Ульяновской, Нижегородской областях, в республиках Татарстан, Чувашия, Башкортостан. Вместе с тем, для эрзян России вот уже не один год успешно функционирует электронная версия газеты, которую можно в настоящее время читать в Интернете. В этом большая заслуга всего редакционного коллектива газеты «Эрзянь правда».

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