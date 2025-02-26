Мордовиясь сюпав ламо раськесэ

Февралень 21-це чистэ масторонь келес тешкставсь Тиринь келень раськеютконь чись. Эряви меремс, те кенярксчись кемекстазель эште аволь пек умок. Сонензэ покш мелень явомо ушодсть 2000 иестэ саезь, кемекстыцязо – ЮНЕСКО-сь. Тенень васень тувталось – культуратнень ды кельтнень сюпалгавтомась ды ванстомась.
Те чистэнть масторонь келес анокставсть ды ютавтовсть тонавтомань семинарт, эрьва кодат кельтнень тонавтнемаст коряс аудиовизуальной материалонь выставкат, тиринь кельсэ поэзиянь чокшнеть, литературной фестивальть, «кругловой стольть» ды истя седе тов.
Неть читнестэ Республикань эйкакшонь музыкальной школасо-интернатсо ютась «Мордовия многонациональная» раськеютконь фестивалесь. Те мелень витемань тевенть ютавтыцякс кармасть Равчирень финнэнь-угрань раськень культуратнень центрась ды Мордовия Республикань Культурань, национальной политикань ды архивень тевень министерствась.
Те кенярксчинть панжизе Н.П. Огарев лемсэ Мордовской государственной университетэнь «Пувама» фольклорной ансамблясь. Сынь киштезь-моразь кепедизь ежост Республикань эйкакшонь музыкальной школань-интернатонь актовой залонтень пурнавозь эрьва кодамо раськень кельтнень содыцятнень, тов сыця весе инжетнень.
Фестивалень ветицятне вишкинетнень марто ютавтсть тонавтомань семинар. Сынь кевкстнесть школасо тонавтницятнень Тиринь келень кенярксчинть смусттензэ, историядонзо. Седе тов эрьва раськесь кармась тиринь кельсэ шумбракстнеме. Невтизь ерокчист эрзянь, мокшонь, рузонь, татаронь, армянонь кельтнесэ.
Истя жо сынь невтсть домка содамочить налксемань викторинанть ютавтомсто. Невтемакс, видестэ евтызь, зяро раськеть эрить Мордовия Республикасо, кодат субэтностнэс явови эрзя-мокшонь раськесь, неень шкане зяро муниципальной районт лововить Мордовиясо ды истя седе тов.
Теде мейле фестивалень участниктне явовсть кавто командас ды пелькстасть сень коряс, кие седе куроксто пурнасы минек республикань картанть. Те заданиянть эйкакштне топавтызь пек парсте ды куроксто. Сыненст ков седе стакаль невтемс содамочист эрзянь, мокшонь, шокшань кезэрень оршамопельтнень коряс. Текенень поладсынек, пелькстыця командатнесэ ульнесть церынетькак, конатненень истя жо савсь пельксэнь-пелькс пурнамс раськень мазый палятнень.
Фестивалентень сыцятнень кенярдовтызь ероков артисттнэ, программась явовсь колмо пельксэв. Эрзя-мокшонь блоконть панжизь сазортнэ Василиса ды Варвара Модинатне «Позяра» моросонть, «Левжинский танец» киштеманть анокстызе ды невтизе Матвей Матвеев, «Моро эрзянь кельде» стихотворениянть ловнызе Надежда Надина.
Татаронь пельксэнть ушодызе Аида Байгельдина «Бер кыз бала» авадо моростонть, стихотворениянть евтнизе Самира Артюшова, эште вейке моро серьгедсть кавто церынетне – Самир Абдуллов ды Салим Салиев.
Пси цяпамосо вастозельть армянонь кельсэ морыцясь Наре Мардоян «Ануш Майрик» (авадо моро) ды «Астар» ансамблянь киштицятне.
Вана истя лембестэ ды мазыйстэ ютась Тиринь келентень алтазь кенярксчись Республикань эйкакшонь музыкальной школасонть-интернатсонть, косо ламо иень перть кастыть-тонавтыть ероков эйкакшт, кить кенярдовтыть аволь ансяк киштемасост-морамосост, эште домка содамочисэсткак.
Екатерина Модина, Равчирень финнэнь-угрань раськень культуратнень центрань прявтонь тевтнень топавтыцясь: «Теевезь коень коряс Тиринь келень раськеютконь чиденть икеле минь свал ютавтылинек кенярксчинь концертт Эрзя-мокшонь раськень театрань сценанть лангсо. Концерттэнть икеле пурнакшнынек «кругловой столь». Мордовияв свал сакшныть представительть сеть таркатнестэ, косо эрить ламо эрзят ды мокшот.
Те иестэнть минь арсинек аламодо полавтомс те лувонть ды седе покш мель явомс эйкакштненень. Икеле минь бажинек невтемс эсенек ды республикань томбале эриця раськетнень ерокчист, ней жо седе покш мелесь явовсь тонавтницятнень содамочист редямонтень ды налксемань лувсо келенть тонавтомантень. Эдь сынь минек вандынь чинек, раськень кельтнень, покштятнень-бабатнень койтнень-кирдатнень ванстыцянок.
Койсэнь, фестивалесь удалась, те кенярксчинтень минь пурнынек вете келень содыцят: рузонь, эрзянь, мокшонь, татаронь ды армянонь».
Валентина Юдина