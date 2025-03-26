«ТОРАМА» фольклорной ансамблясь минек республикасо пек содавикс. Сон ардтнесь гастроль марто омбо масторов ды морсесь Московонь Якстере площадьсэ. 30 ламо иеть репертуарсонзо эрзянь ды мокшонь кезэрень морот. Сынь моравить ламо вайгельсэ. Ансамблянь пурныцякс ульнесь музыкантось Владимир Ромашкин.
Весе те шканть перть составось аволь весть полавтневсь, ансяк кезэрень моротнень ванстомась, минек раськень койтнень марто ваныцятнень содавтомась поладови седе тов. Ромашкинэнь пингстэ ансамблянтень сась морамо Дмитрий Еделькин. Самай сонзэ, те колоритной церанть неезь, коллективенть а тапасак лиятнень марто. Сон тесэ морси уш умок.
Культурань важодицянь чинть каршо минь вастовкшнынек Дмитрий Ивановичень марто ды кортынек сонзэ ундокстнэде, вечкевикс тевденть – морамодонть, ансамблянь эрямодонть. Дмитрий чачсь Саранскойсэ. А вана ундоксонзо молить Ицялбуестэ. Тетязо Ицяло велень, эрзя, авазо Кемлянь. Урьвакстомадо мейле сынь састь эрямо Саранскоев. Тесэ чачсть колмо эйкакшост. Музыкантень ды морамонтень вечкемась ютась аванзо пельде. Лариса Дмитриевна эйкакшпорасто саезь вечки морсеме. Кадык аволь покш сцена лангсо, ялгатнень ды малавикстнэнь икеле свал серьгеди мазый моро. Кудоютконь тевтнень теемстэяк састыне моры. Соды ламо рузонь народной морот. Вансты минек содавикс морыцятнень ды киноартисттнэнь альбомонь коллекцият, фотографият. Те коллекциянть пурны од шкастонзо саезь. Лариса Дмитриевна – МР-нь заслуженной экономист. Тетязо – Иван Андреевич – эрямонзо перть важодсь Приборостроительной заводсо литейщикекс. Стака важодеманть кисэ ламоксть казевсь, лемезэ сырнень буквасо сермадозель заводонь Почетонь стенантень.
Дмитрий лембестэ ледстни эйкаш пингедензэ, сон сеедьстэ ардтнесь Ицялбуев, косо эрясть вечкевикс бабазо, малавиксэнзэ. Лездась пурнамс тикше, пиресэ тевень тееме, ардтнесь ягодас-пангс, тонадсь калонь кундамо. Аволь весть ульнесь пионерэнь лагерьсэ. Васенце классов мольсь Саранск ошонь 37-це № школав, иень ютазь эйкакштнень ютавтызь 38-це № од школантень. 5-це классо тонавтнемстэ кармась якамо 4-це № эйкакшонь музыкальной школав, тонавтнесь баянонь классо, морсесь школань хорсо. Школанть прядомадо мейле мольсь тонавтнеме Саранскоень культурань ды искусствань колледжев аккомпаниатор-хоровик специальностень коряс.
– 1997 иестэ, омбоце курссо тонавтнемстэ, теевинь содавиксэкс Владимир Иванович Ромашкин марто. Сон ветясь тенек фольклор. Тонавтсь морамо эрзянь ды мокшонь морот, седямо нюдисэ. Истя вечкезь ды лембестэ евтнесь моротнеде, мезде тосо моли кортамось, кинень алтавить. Миньгак, одтнэ, карминек явомо мель кезэрень моротненень. Тонавтнетяно кавто-колмо морот – сайсамизь морамо художественной выставкав ды лия таркатнева. Самай сестэ тердимим морамо «Торамав». Се шкастонть ушодовськак творческой ким, конась нейгак поладови фольклорной коллективсэнть. Ледстнян, кода тонавтсь эйсэнек а виздемс морамо ламо ломань икеле. Весть ветимизь морамо центральной рынкав, автобусонь лоткамо таркав. Сеть шкатнестэ, 90-це иетнень прядовомсто, рынкась тыц пешксель ломанде. Ды ковгак а оргодят, савсь бороцямс виздеманть, морынек эрзянь ды мокшонь морот.
Минь ламо ардтнинек концерт марто. Ульнинек омбо масторсо. Мелезэнь тусь 1999 иестэ «Viljandi Folk» эрьва иень музыкальной фестивалесь Эстониясо. Тов сакшныльть музыкальной коллективть эрьва кодамо масторсто. Сестэ васенцеде понгонинь омбо масторов, кадовсть ламо лембе ледстнемат. Владимир Иванович – чевте седей, превей, лия енов а молиця ломанель. Сонзэ марто вастовомсто свал ульнесь мезде кортамс, макснесь превс путомат. Свал вешнесь музыкасо мезеяк од. Истя, тейсь фольклоронть ды джазонть марто сюлмавома. Джаз-бендэнть ветясь Александр Курин. Ютавтынек ламо репетицият, проектэнть сермадынек. Ансяк ярмаконь арасьчиде эзь нолдаво, – ледстни Дмитрий Иванович.
2000 иестэ од церась кармась тонавтнеме Н. П. Огарев лемсэ МГУ-нь раськень культурань факультетсэ «Дирижирование» специальностень коряс. Арсесь, а кенери кавтонь таркава ды тусь «Торамасто». 2002 иень августсто марясь Владимир Ромашкинэнь куломадо а паро кулядонть. Меельце килангов ильтямсто од ломантне морызь «Тюштя» моронть. Дмитрий шкань ютазь мекев сась коллективентень. Ансамблянь художественной руководителекс кармась Ромашкинэнь церазо Андрей. «Торамань» прявтокс ладязель Андрей Николаев, конась те шкас вети коллективенть.
2014 иестэ морыцятне варчасть сюлмамс фольклоронть рок марто. Васенце шкастонть те марявсь тамашань тевекс, ваныцятне жо вастызь паро мельсэ. Ней жо те кармась ламонень вечкевикс енксокс. «Торамась» невтсь зярыя сольной концертт, конатнень анокстызь оркестра марто. Эрзянь ды мокшонь моротне оркестрань налксеманть пачк гайгсть виевстэ, сынст кунсоломсто оймесь кецни, ежот паролгады. Рок марто фольклороськак муизе тарканзо творчествасост. Ней тесэ гайгить ламо седямот.
Шкань ютазь коллективентень сась од тейтерь – Татьяна Храмова. Сон прядызе Л. П. Кирюков лемсэ музыкальной училищанть. Парсте седи скрипкасо. Нейгак морси ды седи.
– 2017 иесь ансамблянть туртов а шождаль. Татьяна ульнесь декретсэ, Дмитрий Рябов – армиясо. Зярыя лия морыцят тусть эйстэнек. Ульнесь теке вейке семия ды весемесь каладсь. Цидярдынек. Ансамблянь прявтось пурнась од морыцят. «Торамасо» морсесть ламот, эрьва туицянть марто, марявсь, сезевиль эйстэнь пелькске, – евтни Дмитрий Иванович.
Неень шкане коллективсэнть цератнень марто морсить зярыя тейтерть. Ялатеке, эрявить эште цераткак. Секскак сынь учить эсест командас моронь вечкицят, кить варчавлизь пряст творчествасо.
Дмитрий Еделькин важоди «Торамасо» художественной руководителекс. Ваны репертуаронть мельга, арси-мелявты номертнэнь кисэ, кода кецявтомс ваныцятнень. Сонензэ максозь МР-нь Культурань заслуженной роботник лемесь.
2018 иестэ Россиянь чистэ «Торама» фольклорной ансамблясь морась Московсо Якстере площадьсэ. Весе масторось неизе минек коллективенть. Теде икеле республиканок пельде кияк тов эзь понгоне морамо. Ней сынст сеедьстэ тердтнить морамо Московов эрьва кодамо мероприятияс.
СВО-нть ушодовомадонть мейле «Торамась» ардтнесь морамо Херсонской, Запорожской областев, Донецкой ды Луганской Народной Республикатнес. Морасть минек цератненень Крымсэ ды Ростовской областьсэ. Те стака шкастонть кепедсть ежост боецтнэнь. Минек музыканттнэ тейсть боецтнэнь сермадовт морост лангс зярыя аранжировкат. Ансамблянь прявтось Андрей Николаев вейсэ эсь коллективенть марто аволь весть пурнасть ды усксесть СВО-нь таркатнес гуманитарной лезкс, лездыть минек республикань цератненень.
Малав эрьва чи «Тораманть» ютыть репетицият, концертт. Паро тевекс кармасть школань тонавтницятнень, колледжень студенттнэнь марто вастовоматне. Сынст эйсэ морыцятне седейшкава содавтыть эрзянь ды мокшонь койтнень-кирдатнень, моротнень, раськень историянть марто.
Татьяна Маторкина