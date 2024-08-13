Маризь Кемаль: «Кедьсэ теезь оршамось – алкуксонь искусства!»

Течи, августонь 13-це чистэ эрзянь содавикс поэтессась, Россиянь Писателень союзонь членэсь Маризь Кемаль (Р. С. Кемайкина) тешксты эсь чачома чинзэ. Эрямонзо перть Кемаль патясь, кода тензэ мертяно минь, таштась пек ламо содамочить эрзянь раськенть историядонзо, тейсь ламо общественной тевть, ютавтнесь Раськень озкст, морсесь «Ламзурь» ансамблясо ды эсь кедьсэ стась-викшнесь зярыя эрзянь оршамопельть. Нейгак, сизьгемень ниле иень сасазь, сон а соды оймамо. Секе-тев сёрмады ды нолды эрзятнень туртов книгат, викшни нардамопацят. Арсетяно ёроков эрзянь авантень кеме шумбрачи, валдо менель, сэтьмечи ды зярдояк а мадиця шкинемань толга!

Маризь Кемалень чачома тарказо – Чаунзабуень Вишка Маризь велесь. Аванть вишка пингедензэ кадовсть пек ламо валдо ледстнемат эрзянь койтнеде-кирдатнеде: покш читнень ютавтомадо, налксематнеде, моротнеде ды эрзянь авань эсь кедьсэ теевть оршамотнеде: «Кода алкуксонь искусствань теевкс – се шкань эрьва панарось – вейкине, сон канды авторонть-викшницянть кедьчелькензэ, ёжонзо, мазычинь чарькодеманзо, секс омбоце истямо жо зярдояк киненьгак а тееви. Ламо иень перть мон а лотксян дивсемеде эрзянь раськень ёрокчинтень ды апак визде мерян: сюконян Масторавантень, кона кастокшнось эсь мештензэ лангсо истят мазый ды валдо ойме ломанть», – мельспаросо корты поэтессась.

Кезэрень оршамопелесь педе-пес теевиль эсь кедьсэ. Васня эрявсь видемс кансть ды лияназонь видьметь. Нуемадо мейле анокставильть суреть, мейле кодавиль коцтось. Кемалень мелезэнзэ леди, кода авазо кодыль лияназонь ды мушконь коцт: «Кодамодо мейле коцтось сёрмав, амазый. Васня сонзэ муськилизь щёлоксо, мейле маней читнестэ луга ланга ацылизь ды чись ашолгавтылизе. Коськи-коськи, таго чошковтыть ланганзо ведь, чись таго костясы. Ды истя зярыяксть… Зярдо апокш тейтерькинекс ульнинь, ледстнян, кода авам кодазь коцтонзо ацылинзе ташто кудованок – ютамс а куваль. Коцттнэ покшт, кудотне вишкинеть. Кудосо эрицянок ламольть: 11 эйкакш, тетям-авам ды покштям-сырькаем. Кудось вейкель. Кода карминек эрямо од кудосо, мейле уш тов авам коцт эзь совавтне. Меельцекс кодакшнось пракстакс ды нардамокс теине коцт. Натой наказакшнось тень: эйдинем, кулан, вана те нардамонть эйсэ нардтнесамак экшелямодон мейле. Тень кадыя ледстнемакс, шифоньерсэнь те шкас ашти сонсензэ кодавт нардамозо».

Коцтонь ашолгавтомань салавачитне кадовсть сеть кезэрень шкатнес. Ней кияк а муськени щёлок ведьсэ, седе шожда рамамс химиянь порошок. Сеть шкатне кадовсть историяс ды искусствас: Виктор Беднов художникенть ули «Беление холстов» картиназо, косо аватне лей чиресэ ашолгавтыть муськезь коцтост. Фольклорсонокак, моротнесэяк вастневить «Ашот-ашот руцянзо…» валтнэ.

– Коцтонь анокстамодо мейле ушодови панаронь-руцянь стамось. Тейтерькась мирденень лисемантень весе сонсь оршамотнень-казнетнень анокстылинзе. Эрямо паресь пештямаль эстензэ. Мирденень лисемадо мейле шказо озямс викшневкс марто допрок а лиядыль. Ушодовильть кудоютконь ды пирень тевть. Икеле тейтересь ульнесь вардонь таркакс, рузкс меремс, «рабсила». Секс кувать эзть максо мирденень эрзянь тейтертнень. Цёратнень урьвакстылизь рана, косояк 12-13 иесэ. Мекс? Саема важо – 23-24 иесэ тейтерь. Эрзянь кезэрень моротнесэ морави: «Пиже полам мадстия…». (Эстензэ охота ульцяв лисемс, а тесэ сон мирдень экшсэ, ломань кудосо пиже пола марто). Мекс истя тейнесть? Эрзянь цёратнень ульнесь праваст урьвакстнемс аволь весть. Васенце нись уш сыредиль, а сон самай вийс совиль. Теде башка, пачк ульнесть войнат. Цёратне чавовильть. Мирденень лисемс а кинень, тейтертнеде ламо кадовильть. Кезэрень коесь жо эзь мере тейтерентень кадовомс апак чачто. Секскак цёрась урьвакстнесь кавксть-колмоксть… Зяро тензэ трявильть, зняро саильгак эстензэ нить. Тень кувалт семиятне-буетне покшт ульнесть. Ков седе буесь покш, тов сон седе виев – роботыцятнеде ламо. Сестэнь историктне а стяко сёрмадсть: «Мордвин надеется только на собственные силы…».

– Раиса Степановна, мезде «кортыль» эрзянь оршамопелесь?

– Эрзянь оршамось ульнесь пек ёвтниця (информативной). Оршамонь коряс содавиль, кодамо буень ломанесь, од эли сыре, сюпав-аволь. Мерьсынек, тейтерькатнень пряс сюлмавиль прясуре, аватнень – панго. Бути ванномс Макар Евсевьевень эрзянь велестэ фототнень, тосо XIX пингенть ушодомась самай ульнесь. Эрзянь бабанть пангосо удалгапацясь ашоль, аволь якстерель. Те корты седе – чачтома шказо ютась. Ашось эрзятнень туртов – ваньксчи, пазонь тюс, якстересь – тол, верь, эрямо. Раужось – мода, мастор. Мазылькатнеяк, викшневксэнзэяк сыре аванть допрок арасть эли аламо, эрьгетнедеяк бути вейкешка. Тейтертнень туртов жо ков седе ламо, тов седеяк вадря. Те невти тетянзо-аванзо сюпавчинть…

– Кодамо смустезэ ульнесь пулаенть?

– Пулаесь оршавиль тейтерьканть лангс 13-14 иесэ, зярдо сон эйкакшкестэ теевиль тейтерекс. Сестэ эрзятнень чарькодемаст-варштавксост коряс аванть пеке ды карксамо алкстнэ лововсть салавань таркакс: тесэ эйкакшось кенери… Ды секскак те таркась кекшевиль. Кияк илязо нее, илязо сельмедть. Пулаесь самай те кекшема тевенть топавтсь. Суретнень артыльть тикшесэ – корёнсо, лопасо, цецясо… Эрьва тикшесь пек арты. Ды неть артомкатне пек кеметь. Сынь а чудить, а олыть.

Чарькодеви, ней пулайтне стилизованнойть. Бувалань пулаенть теелизь ревень понань сурестэ ды лакавтылизь каштомосо кансёройсэ. Теде мейле суретне эзть педя вейке-вейкес. Молемстэ аванть лангсо пулаесь калгодсто аштиль, ансяк суретне «ширк-ширк» каштордыльть. Суретнедеяк понгавтовильть пек ламо, конатнень пева шольнесть эрьва кодат мазыльмат – човалят, кшнинь ярмакт, ракушкат-каурить… Кой-кона покш чинь пулайтне натой пондо (16 кг) сталмос пачколесть. Секс путешественниктне эрзянь аватнеде сёрмадсть: «Прямые, стройные, с прямыми плечами, нет ни одной сутулой, ни одной горбатой старухи». Натой сыре аватненьгак видеть рунгост ульнесть. Мекс? Стака пулаесь ды сон видестэ кирди рунгонть. Секскак бояртнэ эзть вечке эрзянь оршамосо ават – каявтсть лангстост сельмес каявиця мазый оршамонть. Бояронть кежензэ сыльть, мекс эрзявась видестэ, прянь апак нолда ашти икелензэ, теке инязорава – пангозо верев ваны, ашо викшнезь панарозо кувтёлды, пулаезэ шожда гайть максы… Теде сёрмадозь этнографонть М.Т. Маркеловонь «Исследования по археологии и этнографии Мордовской АССР» книгасонть.

– Ульнесть-арасельть эрзянь викшневкстнэсэ буень тешкст ды кодамо целанек викшневксэнть смустезэ?

– Эрзятнень эрьва буенть ульнесь эсензэ тешксэзэ. Зярдо семиясь покшолгадыль – покш цёранть явилизь. Стявтыльть тензэ башка кудыне, косо сонсь теевиль азорокс. Зярс цёрась эри тетянь кудосо, сонсензэ тешксэзэ арась.

Кода кармиль башка эрямо, появиль башка тешксэзэяк ды вана кодамо: тетянзо тешксэнтень оштё поладови таго-мезе. Мерьсынек, тетянь тешксэсь ульнесь пелюма. Цёрань тешксэнтень, башка кудов явомадо мейле, пелюмантень появась кундамка. Неть тешкстнэ весе ульнесть оршамосояк. Эрзятнень кезэрень шкатнестэ ульнесь пиктографической сёрма. Саемга, чинть, веденть, моданть ды лия мезенть ульнесть эсест тешксэст. Ней весе неть смусттне ёмавтозь ды миненек а ловновить седикелень сёрматне. А эдь буень тешкстнэяк ды керязь таркатнева (панар алксось, ожапетне, кирьга сивесь, эльзиресь) арткетнеяк (узортнэ, орнаментикась) весе ванстыльть апаро вийде. Секскак одирьвань покаесь панардонть явовиль сюпав викшневкссэ. Покаенть лавтовсёрматне допрок лият. Ды сынь вейке оршамосо вастневить кавксть: лавтов лангсо ды покай алга. Панар ладсо удало сёрманзо арасельть. Панарсонть сёрматнеде седе аламольть, сон ульнесь эрьва чинь оршамокс. Эйсэнзэ чинь-чоп авась важоди, сон, нама, рудазкады. Бути сави ломань юткс лисемс, ланганзо каясы руцянть – те а чочневиця оршамопель, конась кандтневи панар ланга. Сон пек сюпавсто викшневи мештева.

– Раиса Степановна, кодат оршамопельть анокстыде эсь кедьсэ?

– Васняяк, покаенть викшнизе монень декоративно-прикладной искусствань художникесь, Россиянь Художникень союзонь членэсь Людмила Игнатьева, конань марто теевинек содавиксэкс комсте ламо иеде икеле. Эрьва ков эйсэнзэ яксинь, зярс кельгсь (мизолды). Мейле, кода тонадынь викшнеме, монсь эстень викшнинь панарт, руця, икельгапаця, теекшнинь зярыя пангот, неень шкань нурька руця ды юбкат-ковтат. Пек сюпав викшневксэсь меельцетнесэ. Зярдо эйсэст Раськень озкссто ардынь, цёратне автобуссо вансть лангозон сельмень апак сае. Вейкесь натой эзь кирдеве, мерсь: «Какой у вас красивый костюм!» Ды, чарькодеви, эрьвантень мазый костюмось кеняркс кази…

Истят мельтнестэ ушодови Людмила Игнатьевань ды Маризь Кемалень «Котова таргазь монь палям…» книгаськак, конась лиссь 2019 иестэ: «Эрзянь оршамот… Ашо, якстере, раужо, ожо, пиже, сэнь тюст. Кенярксов ёжо казильть тусто, маней викшневкстнэ, сиянь жойть нолдыльть горниповтне, викшневкстнэ, сюлгамотне, човалясо викшнезь пулайтне; раштыця ковокс цитнесть панготне. Ине мазычи, чипаень гайть, ёвксонь кошт маряви сынст эйстэ, зярдо ванат лангозост музейсэ. Пурьгинечирькень весе тюстнэ ульнесть минек тейтерь-авань оршамотнесэ. А стяко ХIХ пингестэ Парижсэ невтнемадо мейле эрзянь оршамотнень мазычист кис максозель сырнень медалесь!» Те книгась ёвтни весе эрзянь оршамотнеде ды викшневкстнэде салавачитнень. Сон маштови весенень, кинь ули мелезэ тонадомс тееме эрзянь оршамот. Сюкпря Маризь Кемальнень истямо питней казненть кис!

Марина Агафонова