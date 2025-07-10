Ёроков аватне бажить кувалгавтомс ды мазылгавтомс веленть эрямонзо

Неть читнестэ тиринь газетань корреспондентэнек пачколесть инжекс Ицялонь райононь Пардалев, конань вакска эрязасто чудить Саласлейкась ды Репештялеесь.
Эрзянь велесь аволь вишкинетнестэ. Эрицятнеде весемезэ лововить малав 300 ломанть. Велеванть ютамсто чарькодеви: эрямось тесэ эште чольни чудикерьксэкс. Ламот эрицятнень ютксто трить-кастыть ракшат, кирдить покш эмежпиреть. Кона кудонть пелев иля варшта – сельметь кенярдовтсы мазычись. Дока азораватнень вальмаланга ды кудотнень перька касыть эрьва кодамо тюсонь цецят ды куракшкеть. Ульцятне ванськавтозь. Паро эрямонть туртов тесэ ули малав весемесь: важодить администрациясь, велень Культурань кудось, медпунктось, почтась, ловномань кудось, микшнемань лавкась. Те велесэнть зярдо-бути ульнесь школаяк. Ризксэнтень, неень шкасто кись сонзэ енов кассь сэрей пиже тикшесэ. Тонавтницятнень жо усксить шабрань Отяжелень райононь Ламбаське велев.Веленть течинь эрямодонзо, тесэ эриця ломантнеде, юткошкань ды кенярксчинь ютавтомань койтнень марто минек содавтымизь эрзянь кавто эряза аватне Светлана Васильевна Трофимова ды Любовь Михайловна Каликова.Пардалень Культурань кудонь прявтокс Светлана Васильевна важоди малав 12 иеть. Теде икеле авась 17 иеть важодсь школасо тонавтыцякс. Сон ветясь трудонь ды биологиянь уроктнень. Неень шкань важодемань тевензэ ланга евтни мельспаросо. Светлана Васильевна тешксты, те важодемань енкссонть сон муизе эсензэ прянзо.
– Зярдо велесэ школанть пекстызь, карминь важодеме культурань енкссонть. Тесэ, нама, весемесь ульнесь лиякс. Ансяк тевентень куроксто тонадынь. Эрьва важодемань чись ушодови вейкетьстэ: сан Культурань кудов, ванкшноса роботамонь аравтлувонть, кортнян шабра нупальсэ важодиця ялгатнень марто ды уставан важодемань коряс тевтнень тееме. Тесэ, Культурань кудосо, минь ютавттано весе кенярксчитнень. Кадык велесэнть седе ламо эрицятнеде кадовсть сыре ломанть, культурасо важодиця ялгатнень марто ялатеке эрьва покшчистэ бажатано анокстамс мельстуиця мероприятият. Тешкстынек Инечинть, Изнямонь чинть, Троицянть, Россиянь чинть. Седе товгак карматано анокстамо кенярксчитнень туртов концертт. Велень эрицятне минек эрязат, свал вешить пельденек концертт, выставкат. Минь свал анокт вастомс инжеть. Ледстяса, кода ютазь иетнестэ тей пачколесть инжеть мик Эстониясто. Вана сестэ велесь лажнось. Ды а вейке чи. Сазтнень мельспаросо содавтынек эрзянь койтнень-кирдатнень марто, каванинек ярсамопельде, симдинек тантей позадо ды пуреде. Морынек тенст кезэрень раськень морот, а уш киштнинек кода, толт пильгенек алдо верьгедсть! Эрзятне лиякс а маштыть. Тень кувалма инжетненень пек мельс туинек, – евтни Светлана Васильевна.Седе тов Культурань кудонь азоравась ветясь тенек апокшке экскурсия. Невтнизе актовой залонть, косо якшамо ды пиземев шкасто ютавтовить мероприятиятне, седе тов содавтымизь велень музеенть марто. Те нупальсэнть эрьва инжесь муи эстензэ ежонь коряс ванкшнома. Минек вановтонок сеске прасть викшнезь нардамотнень лангс. Сынь викшнезельть а евтавикс мазычинь цецясо! Истят викшнить ансяк Пардалесэ. Тесэ жо ульнесь ладязь пряхась, чувтосто керсезь парнеть, конатнева озавтозельть зярыя мушконь судрямот, вакссост аштесть зярыя кептернеть, конатне пештязельть кезэрень шкань ули-пародо. Истя жо эзинек юта вакска Пардэлень кедьчелькев аватнень выставкаст малава. Лавсятнень лангсо мезе ансяк арасель: викшнезь нардамот, понасто кодазь носкат ды варьгат, кудопотмонь эрьва кодат мазылгавтомат. Выставканть ваннозь, чарькодинек, те велесэнть эрить ероков ломанть, конатне ванстыть покштянь-бабань кезэрень койтнень.Башка мель эсь кортамосонзо Светлана Васильевна явсь «Килейне» велень фольклорной ансамблянтень. Авась тешкстась, те морокурось – веленть сяткинезэ. Те ансамблясь эрьва кодамо пелькстамонь ды фестивалень свалшкань участник. Морыцятнень шкинемань кептернесэст ванстовить истят эрзянь кезэрень морот, кода «Уляна», «Адя, ялгат, паро ялгат…», «Вирь чиресэ» ды ламо лия лем марто морот. Весемезэ морокуросонть морсить кемень ломанть. Морсицятне пурнавсть важодемань эрьва кодамо енкссто. Улить библиотекарь, медсестра, школасо тонавтыцят, почтасо важодиця, лавкасо микшниця, пенсионерт… Ансамблясонть сехте сыре морсицянтень – 85 иеть. Те ероков авась – Ольга Федоровна Подмарева. Самай сон 1985 иестэ пурнызеяк «Килейне» морокуронть. Авась пингензэ перть важодсь школасо тиринь келень ды литературань тонавтыцякс. Теде башка, пек вечксь морсеме. Ульнесь аватнень ероков гармонистэсткак, конась ютазь иестэ тусь эрямо ошов.
Ризксэнтень, од ломантне бажить туеме тиринь велестэ. А сеть ломантне, конатне кадовить теске, свал арсить, кода бу седе кувалгавтомс ды мазылгавтомс чачома тарканть эрямонзо. Светлана Трофимова самай истятнэстэ. Нама, те дока аванть эрямосонзо, вечкевикс важодемадонзо башка, сехте покш уцясказо – малавиксэнзэ. Мирдензэ марто трясть-кастсть кавто эйкакшт, ней уш кенярдыть нуцькатненень.Эште вейке минек героинясь – Любовь Михайловна Каликова. Те эряза авась вана уш нилеце ие важоди Пардэлень велень ловномань кудосо библиотекарекс. Теде икеле сон 30 иеть важодсь тиринь велень школасо. Ульнесь вишка классонь тонавтыцякс. А мейле, зярдо школанть пекстызь, кавто-колмо иеть лекстясь ды уставась важодеме библиотекасо.
– Мон ломанесь истямо – тевтеме а аштеван. Свал тень эряви мезеяк лангсо котьмамс. Васняяк арсинь кадовомс кудосо аштеме, кирдеме-трямо хозяйства, лездамо эйкакштненень. Шкань ютазь чарькодинь, весе неть тевтнень марто пароль бу важодема таркаяк варчамс. Истя карминь библиотекарекс, – евтни авась.
Эсь важодема тевензэ Любовь Михайловна пек вечксы. Кода соват ловнома кудонь нупалентень, мелеть сеске саласызь книга марто лавсятне ды ваньксчись. Зярошка тесэ эрзянь кельсэ художественной литература!.. Улить лия енксонь книгаткак. Кода евтни библиотекаресь, книгань фондось эрьва ие одкстомтови ды сюпалгавтови. Ансяк вана ризксэнтень – ловныцятнеде кадовить пек аламо. Велесь аламонь-аламонь чами, эйкакшт ламо эзть кадово. Кенярдовты вейкесь, зярдо сы кизэсь – Пардалесь пешкеди шалтто. Куринкатнева секе-тев марявить эйкакшонь вайгельть, од ломанень згилямот. Весе сынь сыть тетяст-аваст, покштяст-бабаст содавтомо. Ды, нама, юткстост муевить истяткак, кить совить библиотекав кодамояк вадря книга мельга.
– Бути кортамс видестэ, книга мельга седе сеедьстэ сакшныть аволь эйкакштне, седе покштне. Неень шкань эйкакштнень ловномо а кармавтсыть. Весе юткошкаст сынь алтыть гаджеттнэнень ды компьютер экшсэ аштемантень. Зярдо кевкстьсыть: мезе неть телефонтнэсэ мельстуицясь, мезе тосто прянь апак кепеде ловныть? Пейдезевить каршот ды мерить: «Кодамо ловнома, тесэ эрьва кодат налксемат улить ды невтевить модной клипть…» – евтни Любовь Михайловна.Минек героинясь, библиотекарень тевденть башка, яви мель «Килейне» велень ансамблясо морамонтень. Кода евтни сонсь Любовь Каликова, морамонь сяткинесь ютась тензэ аванзо пельде. А вана тетязо пек вадрясто седясь гармониясо. Морокуросонть морсеме ероков авась кармась эште школасо важодемстэ.
– Ледстяса, ансяк прядовильть урокон, мон эрязасто капшилинь репетицияв, косо морамсто стувтовильть эрямонь весе кажотне ды важодема енксонь стакачитне. Ды истя мольсь иеде иес, чистэ чис, тонавтыцят тон эли жо библиотекарят, бути сангат верень таркас чуди музыкась, – корты авась.Авась истя жо евтнесь юткошканзо ютавтомадо, конась велесэ эриця ломаненть эрси пек чуросто. Истя, зярдо кудоютконь тевтне маштыть, Любовь Михайловна вечки малавиксэнзэ туртов пидеме-панеме тантейкат. Икеле сынст кудосо аштесь эрзянь каштомось, ней жо, неень шканть вешеманзо коряс, сынь мирдензэ марто каштомонь таркас строясть шлямонь-нардамонь нупаль. Ярсамопеленть жо авась пиди газ лангсо, прякатнень-кшитнень пани духовкасо. Зярдо вейс пурнавить малавиксэнзэ, сон бажи сынст каванямс раськень кодамояк ярсамопельде. Истя эрзянь авась бажи эсь каванямонзо вельде пачтямс ды содавтомс эйкакшонзо ды нуцьканзо эрзянь кезэрень ярсамопельтнень танстест марто.Алёна Артемьева