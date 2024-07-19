Ирина Шапошникова: «Пертьпельксэсь – минек кудонок»

Мезе минек туртов пертьпельксэсь? Те – сонсь эрямось. Ломанесь масторлангс чачи кепе-штапо ды истя пертьпельксэсь кази тензэ оршамопель, лексемс кошт, лембе кудо, малавикс ломанть, ярсамопель, чипаень валдо, вень чопода ды весе сень, мейсэ эри ломанесь. Пертьпельксэнть сюпавчизэ дивавты ломаненть.
Теке марто ломаненть туртов сонзэ питнезэ пек покш. Секскак мода лангсо эрицятненень эряви ванстомс, вечкемс ды васькавтнемс пертьпельксэнть, а кандомс сонензэ зыян. Эдь лиякс, пертьпельксэсь – минек кудонок.
Неть читнестэ минь вастовинек Ирина Шапошниковань (тейтерькс Макшаева) марто, конась теке кезэрень ёвкссто-моросто саезь тейтерька. Истямокс сонзэ теить лия ёнов а молиця оршамопелензэ ды вечкевикс важодема тевезэ. Ирина – ломанесь самозанятой, аволь умок панжсь ремеслань коряс мастерской, косо тейни эрьва кодат мазый теевкст. Весе материалонть тейтересь пурны тиринь велень вирьстэ ды уски Саранскоев. Тесэ, эсензэ нупальнесэнзэ, кедьчелькевесь тейни тикше марто сапонть ды штатолт, лециця цецянь бальзамт ды эрьва кодат мазылгавтомат. Иринань чачома тарказо – Покш Игнатовань райононь Од Кшуманця велесь, конань пертьпельга ведекс валозь тусто-пиже виресь ды келей паксятне.
Эйкакш порасто саезь Ирина явсь мель вирьга якамонтень. Сонензэ пек вечкевсь ванкшномс те эли тона чувтыненть, цецятнень, умартнень, кунсоломс нармушкатнень вайгелест, пурнамс масторов празь толгинест. Виресь тейтерьканть туртов ульнесь ёвксонь масторокс. Иринань тетянзо-аванзо велень эрзянь ломанть. Сынь кирдить-ванстыть хозяйства, седе одсто тетязо важодсь тиринь колхозсо, авазо – школасо тонавтыцякс. Эйкакш пингедензэ тейтересь ледстни мельспаросо. Эдь алкукс ули мезе ёвтнемскак.
– Тетям кувать важодсь агрономокс. А сёпан, сон поладызе минек кудораськень династиянть. Эдь сонзэ авазо, вечкевикс бабам, пингень перть важодсь агрономокс. Тетям пек вечкилизе эсензэ тевензэ. Эряви меремс, велень колхозонь паксятнень ды тосо важодицятнень мон содылинь, кода эсень вете сурон. Свал яксилинь тетянь марто важодеме. Самай вечкевикс шкам ульнесь сюронь пивсэмась. Вечкилинь ардтнеме комбайнасо. Авам жо казимим литературань ды келень вечкемасо. Ледстяса, кода сон пиже тейтерькакс сайнесь эйсэнь эсензэ урокс. Монь туртов те ульнесь покш мельспаро. Тантей ледстнемакс лиядсь сеяк, кода кизэнь оймсема читнестэ минь кудораськенек яксилинек вирев. Тосо свал пурнылинек пангот, ягодат ды чаекс тикшеть. Тельня жо тетям свал саилимизь сокссо кирякстнеме. Вишка шкасто саезь тетям-авам тонавтсть эйсэнь вечкеме пертьпельксэнть, снартнеме неемс се салава мазычинть, конань а редясызь лиятне, – ёвтни Ирина.
Нама, весемесь эрямосонть ушодови эйкакш пингестэ. Истя лиссь Иринаньгак. Школань прядомадо мейле тейтересь тусь тонавтнеме Саранскоень Н. П. Огарёв лемсэ МГУ-нь биологиянь факультетэв, косо прядызе биоэкологиянь специальностенть. Тесэ тонавтнемась лездась Иринань туртов ванномс пертьпельксэнь эрямонть аволь ансяк практикань ёнксонть вельде, а научнойгак. Истя пертьпельксэнтень вечкемась седеяк кемекстась.
– Зоологиянь кафедрасо тонавтнемстэ минь яксилинек практикав, конась ютавтневсь Покш Березникень райононь вирьсэ. Тосо, биологиянь станциясо, палаткасо эрилинек ниле недлят. Те шканть перть минек содавтымизь эрьва кодамо нармушкань, идем ракшань, унжинень эрямост ды тикшетнень касомаст марто. Меельце практикастонть саинь мель ды пурнынь эрьва кодамо нармушкань толгинеть, конат седе тов теевсть мазый пилексэкс. Васенце важодемам – «Ононь кундсиця» («Ловцы сновидений») кудопотмонь мазылгавтоматне, конат сурень вельде понгавтовить стенас эли жо потолоконтень. Васня теинь эсень туртов, ялгатне неизь, шнызь, ды мон казинь сынст туртовгак. Тешкстаса, се шкастонть пек мельс тукшнось тень индийской культурась. Мон ламо эрьва кодат мазылгавтомат тейнинь те культуранть ванкшнозь. Секе жо шкастонть ушодынь ветямо «ВКонтакте» социальной сетьсэ кулялопа, ков карминь путнеме важодевксэнь фотот. Подписчиктне ламолгадсть, аламонь-аламонь карминь микшнеме кедьтеевксэнь, – ледстни тейтересь.
Тешкстасынек, теке жо шкастонть тейтересь важодсь Саранскоень вадря офиссэ контент-менеджерэкс, ансяк те тевесь эзь тукшно тейтеренть мельс. Истя сась превезэнзэ панжомс эсензэ ремеслань мастерской. Ды вана уш котоце ие Иринань ули эсензэ «Чилисемань Морот» («Песни Рассвета») апокшке шкинемань нупальнезэ. Ёроков тейтересь эрьва мейсэ ёроков. Сон а талны кодамояк од тевде. Мазылгавтомань тейнемадо башка, ютась сапонень пидемань курсат, седе тов – штатолонь. Мастерскойсэнть важоди ськамонзо. Зярс арась мелезэ киньгак марто явомс шкинемань салавачинзэ.
– Содави, зярдо ськамот важодят истямо ёнкссо, сави улемс эсеть прянтень кода кедьчелькевекс, истя бухгалтерэкс, снимсицякс, посылкань пурныцякс ды седе тов. Ансяк, бути важодемань тевентень путат седей, кодаткак стакачить тонь а синдтядызь, – корты Ирина.
Мелькепедеманть тейтересь саи пертьпельксстэ. Тиринь велева эли пиже вирьга, лей чирева ютамсто эли кизэнь лембе пизементь ало аштемстэ, Иринань седеезэ вельтяви лембе уцяскань вельтявкссо. Ды теде мейле сонзэ мельс чачить од теевкст, конатнень тейтересь куроксто бажи вельмевтемс.
Эряви меремс, Ирина эрьва кодамо фестивалень ды ярмункань свалшкань участник. Тейтересь ардтни кода тиринь республикава, истя сонзэ томбальгаяк. А весть ульнесь Пензань «Канитель» ды «Толстопятый», Ульяновскоень «Мой Маркет» ды Московонь «Аrt Flection» фестивальтнесэ. Неень шкасто Ирина аноксты инжекс Пенза ошонь фестивалев. Тейтересь а сёпи, зярдо сон понги истямо таркав, мари прянзо пек уцяскавокс. Эдь чинь-чоп перькат велить-чарыть эсеть кондят ёроков ломанть, чевте седей рамсицят, конатне, рамамодо башка, казтядызь лембе шнамонь валсо ды мизолкссо. Теде мейле ёжось вадрялгады, седеяк кепети мелеть важодемс ды раштамс шкинемань теветь седе товгак.
Ули тейтеренть эштё вейке вечкевикс тевезэ. Аволь умок Санкт-Петербургонь малавикс ялгазо казсь тензэ бамбуксто теезь флейта. Ды Ирина интернет-урок вельде тонадсь эйсэнзэ седямо. Тейтересь мельспаросо ёвтни, кода те флейтасонть налкси эрьва кодамо кенярксчисэ.
Алёна АРТЕМЬЕВА