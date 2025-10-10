Аволь умок Орданьбуень райононь Пиксяська велесэ улемстэ теевинек содавиксэкс Ольга Ивановна Широкина марто. Сон важоди тонавтыцякс ды истя жо сонзэ вановт ало веленть культурань эрямось: Ольга Ивановна – Культурань кудонь прявт.
Тейтерь-авась чачсь-кассь шабра Отяжелень райононь Селища велесэ. Школадо мейле тонавтнесь Н.П. Огарев лемсэ МГУ-нь филологиянь факультетсэ. Мейле венчась Пиксяськань цера экшс, кармасть эрямо мирденть тиринь велесэ, ды Ольга Ивановна мольсь роботамо школав.– Васень кавто-колмо иетнень перть роботынь библиотекасо, мейле чамсь тарка ды саимизь рузонь келень ды литературань тонавтыцякс. Роботынь истя комсь иеть, школанть пекстамос, – евтни Ольга Широкина. – А самай аламодо теде икеле, секе 2016 иестэнть, карминь роботамо велень клубсо прявтокс. Истя жо поладан эйкакштнень тонавтоманть – важодян шабра Чукало велень школасо. Ветян, кода эсенек школасояк, рузонь кель ды литература.Эряви евтамс, Пиксяськань клубось ашти икелень школань зданиясонть, косо истя жо важодить велень администрациясь, библиотекась, ФАП-сь, почтась. Клубонть алов максозь спортивной залось. Тесэ ней ютавтовить кенярксчинь эрьва кодат мероприятият, концертт, вастовомат. Теке марто од ломантне пурнавкшныть волейболсо налксемеяк – тесэ важоди спортивной секция.– Клубсо минек важодемась ветяви покш. Мероприятият ютавтовить эрьва кодат. Нама, васняяк, те ковкерькссэнть тешкстазь кенярксчитне – Од иесь, Роштовась, Тиринь масторонь ванстыцятнень чись, Тейтерь-аватненень алтазь тундонь кенярксчись, Сыре ломанень чись ды лият. Эйкакштнень туртов калядкат анокставкшныть. Ды эрьва мероприятиянть анокстамосо башка мель явови эрзянь раськень койтненень-кирдатненень, – евтни Ольга Широкина. – Покш концерт эрьва ие алтатано Троицянь чинтень. Эдь те кенярксчинтень тиринь велев ардыть эрьва ендо. Ютазь иестэ, невтемга, те мероприятиясь ютась «Вечер школьных друзей» лементь ало. Вастовомась алтавсь Пиксяськань школантень 30 иетнень топодемантень. Зярдо школась эште роботась, истят вастовомат пурнакшность тонавтыцятне. Ней школась пекстазь, пурнынек сонзэ клубсо. Ломантнеде сакшность ламо, мероприятиясь лиссь лембе, мельстуиця. Покш сюкпря евтавлинь минек велесэ чачозентень Анатолий Нуштайкиннэнь, кона ней важоди Мордовиянь Раськень драматической театрасо актерокс. Сон свал лезды куш кодамо кенярксчинь мероприятиянть анокстамосо.Нама, ней велесэнть эрицятнеде аволь истя ламо, од ломантнеяк аламолгадсть. Кода тешксты Ольга Широкина, зярдо сон ансяк ушодокшнось клубсо роботамо, ульнесть ламо студентт, ды эрьва оймсема чистэ Пиксяськань клубсо ютавтовильть эрьва кодат мероприятият. Ней весемесь седе полавтовсь, ансяк культурань кенярксчитненень течияк явови покш мель. Эдь велень эрицятнень туртов Культурань кудось – те вастовомань ды эсь ежомарямотнень кепедемань тарка. Тесэ ломантне оймсить эрьва чинь тевтнеде ды лиясто, куш аламошкас, стувтыть эсь апаротнень ды мелявкстнэнь. Эдь, кода тешкстыть велень эрицятне, Ольга Ивановна эрьва кенярксчинть анокстамонтень путы ойме.Юлия ЕРЕМИНА
Фотось Егор Горинэнь.