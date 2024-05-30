Артём Мамаев: «Морамсто чопавтят валтнэс»

Минек течинь инженек – эрзянь паро цёрась, гайтев вайгель марто морыцясь, ламо моронь пелькстамонь лауреатось Артём Мамаев. Цёрась васня важодсь «Росичи» моронь театрасонть, мейле тусь Лямбирень райононь Культурань кудов. Истя жо важоди теке велень школасо музыкань тонавтыцякс. Теде башка, морси Ицялонь, Покш Игнатовань ды Болдинань культурань кудотнесэ.





Васенце ды омбоце федеральной каналтнэва содавикс передачатнень невтемадо мейле Артём Мамаевень кармасть тердтнеме интервьюс эсенек СМИ-тнеяк. Цёрась уш ульнесь «Сияжар» передачасонть ды «Вайгель» радиопрограммасонть. Минек газетась куш сёрмалесь эйстэдензэ, ялатеке саинек мель таго ёвтнемс, мезе лиссь эрямосонзо одось.



Апрелень 19-це чистэ Артёмонь Россиянь эрицятне неизь «Поле чудес» ламонень вечкевикс программасонть, конань лисемадо мейле Мамаевнень сеске кармасть кучомо шнамо валт тиринь ёнксонть парсте невтеманзо кис. Артистэсь морызе «Мордовия цветущая» моронть, конань сёрмадызе филармониясо важодицясь Александр Сергеев. Моронть морызь ниленест. Ёвтазтнеде башка, командасост ульнесь Никита Сухой солистэсь ды Сергей Фудин гармонистэсь.

Артём ёвтнесь ялгадонзо: «Мон вайгель марто роботан, Сергей гармониясо налкси. Сеедьстэ морыяк. Весенень вечкеви, кода минь дуэтсэ моратано. Ставтынек эстенек костюмт ды истя, раськень оршамосо, лиснетяно морамо сцена лангс. Минек пек ладить мартонзо вайгеленек». Сергей Фудин эри Луховкасо. Сеедьстэ ардтни Инсарской райононь Верхняя Лухма велев, тосто ундоксонзо – авазо ды бабазо. Гармониясо седямо тонадсь сонсь. Тонавтнесь Н.П. Огарёв лемсэ МГУ-нь Раськень культурань институтсо. Сон кеменде ламо иеть роботась «Мерема» ансамблясонть, мейле кармась важодеме Артём марто.



– Артём, кие лездась понгомс «Поле чудес» передачантень?

– Александр Сергеев Карина нинзэ марто сёксня изнясть грант ды ютавтсть «Папа-фэст» тетядо мероприятия, конань минь теинек вейсэ. Сонзэ мельс пек тусь мартонок важодемс ды мерсь: «Монь ули мелем оштё мартонк мезеяк теемс». Сон жо теде икеле уш ульнесь Якубовичень кедьсэ ды секскак мерсь: «Адядо таго «Поле чудес» программантень». Александр сёрмадызе Мордовиядо моронть ды минь карминек анокстамо Московов. Налксицякс кочкимизь монь. Видькстан, мелем аштемс барабан экшсэ арасель. Аволь монь коряс те налксемась ды виздянгак. Пек талнынь, редактортнэяк кода-бути капшавтыть, маряви, стакасто весемесь юты ды тень эйстэ седеяк талакадат. Казнень максомсто пелят мезеяк стувтомс ёвтамс. Телевизорга ваномсто маряви, кода весе тосо юты пек шождынестэ ды кенярксовсто, ансяк аволь тосо улемстэ. Сюкпря Леонид Якубовичнень, сон эсь тевень покш профессионал, кона лембестэ вастсь эрьва налксицянть. Мезесь оймавты, морынек пек вадрясто, тень тешкстызь ломантнеяк. Мордовиясо эрицятне маризь эсь райононь лемест. Ниле районтнэ кадовсть апак ёвта, эзть кельге явозь шкантень ды те моронь пельксэсь «керязель». Кадык ломантне лангозонок а кеждить, морось ялатеке лиси целасто ды весе марясызь сонзэ. Мон тозонь ардынь аволь зяро налксеме, кода эсенек республиканок невтеме. Мезесь кецявтымим, эрзянь кельсэ валон нолдызь весе, мезеяк эзть «керя». Мондень икеле Мордовиянь ламо ломанть ульнесть тосо, ды а весенень тиринь кельсэ ёвтавсть шумбрачи ды поздоровт. Ансяк тень кисэ эрявсь ардомс тов.



– Покш мельспаро марямс тиринь келенек федеральной каналсо! Омбоцекс ульнить Андрей Малаховонь «Песни от всей души» программасонть, конань весе мельспаросо ванызь маень 9-це чистэ. Кода сыненст муевить ды кодат мельть кадовсть те передачадонть?

– Кавто иеде икеле, Тонавтыцянь чинть каршо, миненек сёрмадокшность тостонь редакциясто. Теде икеле творчествань вечкицянок кучокшность тенст видеот, косо морынек Сергей Фудин марто. Мелезэст пек туекшнесь. Клипесь снимазель лей чиресэ, мазый таркасо. Алтасть самс тенек велев съёмкань тееме. Ансяк эзть ёвта, зярдо сыть. Минь жо а аштетяно чинь-чоп кудосо ды учотано, зярдо тенек гайгстыть. Ковонь ютазь, зярдо ульнинек Крымсэ финнэнь-угрань «Шумбрат!» фестивальсэнть, гайгстасть, келя, ванды сыть миненек. Мерян, кода тынь ванды сатадо? Мон кодаяк а кенерян Крымстэ Мордовияв вандыс пачкодеме, эряволь седе икелев ёвтамс… Нама, сестэ мезеяк эзь лисе ды тесэ сынь таго стувтымизь. Мейле тенст сёрмадсь минек дуэтэнть вечкиця вейке ава. Мелезэнзэ тусь рузонь кельстэ эрзякс ютавтозь «Кортнек мартон, авинем…» морось. Те моронть историязо истямо: мартон кортнесь Валентина Толкуновань авазо ды мерекшнесь монень морамс эрзянь кельсэ сонзэ тейтерензэ моронть. Сынст мельс те темась тусь, ансяк таго «ёмасть». Эзь саво сестэ молемс.



Ды вана а умок, зярдо «Поле чудес» передачань съёмкатне уш ютасть, ансяк зярс эфирэсь арасель, чокшне ланга, ульнинь кудосо, тень гайгстасть ды мерсть: «Артём, миненек пек тусь мельс, кода морынк «На горе, на горушке» моронть. Тердтяно эйсэнк те моронть марто Изнямонь чинтень алтазь передачантень». Кевкстнесть, ульнесь-арасель кияк семиясон Ине Отечественной войнасо? Мерян, нама, ульнесь… Сынь кортыть: «Пек паро, сестэ ванды чокшне ливтядо Московов». Те шкас вестькак эзинь ливтне самолётсо. Ансяк шкась теде арсемс арасель, пурнынь капшазь. Сюкпря, тосо вастымизь… Парсте оймсевинь эфирдэ икеле гостиницасо, чокшне пурнынь съёмкатнес. Ды монень истя пек мелезэнь тусь те программась, валт арасть! Тосо допрок лия лувось, сеске прят марясак эсеть ломань ютксо, конат пек простойть, а покшкавтницят. Ды мерят, прок весень содасыть ламо иеть. Истя, састыне, апак тално, апак мелявто озынь столенть экшс. Эдь виздемстэ вайгелеськак ушоды сорномо. А тесэ ойминь ды весе ютась пек парсте. Монень истя пек мелезэнь тусь Андрей Малахов! Сон ёжомариця, валдо ломань. Эйстэдензэ моли кодамо-бути сэтьмечи. Секс, арсян, ломантнеяк вечксызь. Мезесь паро, передачасонть невтить Россиянь регионсто аволь содавикс ломанть, конатнень виев вайгелест.



«На горе, на горушке» моронть морамодо мейле кевкстимизь, мекс сон тусь мелезэнь. Ёвтнинь, те моронть васенцеде мария кемень иеде икеле. Эйсэнзэ морась Михаил Евдокимов. Морось седейстокиця, сон теке лайшема. Эйсэнзэ кортави, кода авась ёмавтызе эсензэ цёранзо ды кодаяк эйсэнзэ а муи. Пек стака морамс сонзэ. Кода сцена лангс лисян, эль кирдеван авардемадонть. Морамодонзо мейле а сеске ойман, зярыя шкань перть те историясь а нолды эйсэнь.

Паро мельсэ ёвтнинь тенст покштядон, бабань тетядонзо, кона чачсь 1924 иестэ. Лемезэ Андрей Сергеевич Слугин, сон Ине Отечественной войнань участник. Ютызе весе войнанть, конадо мейле тензэ максозельть ниле медальть. Войнадо мейле урьвакстсь. Пек кедьчелькевель: чапсь банят, тейнесь салазкеть, лишмень нурдот ды лият мезть. Кодась карть, конат ней ванстовить музейсэ. Мон неть картнень сайнинь мартон Малаховонь передачас. Покштянь туртов 1992 иестэ сакшность газетань редакциясто мастер-классонь ваномо. Сон ульнесь алкуксонь эрзянь атя. Эйкакшонзо кавксольть. Весень кастынзе важодемань вечкемасо. Бабань ды минекак тонавтсь, штобу кудосо свал улевель ваньксчи. Секскак касынек роботадо а пелицякс. Сон истя вечкиль важодеме чувтонть марто, натой кулось кедьсэнзэ узерень кирдезь. Те ульнесь 1998 иестэ, тензэ топодекшнесть 74 иеть. Изнямонь чистэ минь семиянек яксетяно велесэнть Ине Отечественной войнасо маштовозтненень кеврунгонть ваксс, ледстнетяно эсенек Вармазейкань ломантнень, конат ульнесть те войнасонть. Авам лемень кундамга свал пани тантейдеяк тантей прякат-каймакт. Эряви тешкстамс, семиясо эсь юткованок эрятано ояксчисэ, весе покш читнень ютавтнетяно вейсэ.



Малаховонь кедьсэ эфирдэ мейле монень пшкадекшнесь Саша Бардин. Сон сеске содымим. Нама, те ульнесь пек мельспаро.

Весенень ёвтан сюконямонь валт, кить мелявтсть кисэнь! Карман седе товгак вешнеме од морот ды невтнеме седе ламо концертт. Кадык сыть валдо чить, солдатонок куроксто пачкодить кудов ды весе раськетне кармить эрямо ялгаксчисэ!



Марина Агафонова