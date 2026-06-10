Вера Кочурина – эсь тевсэнзэ сехте вадря

Июльстэ Мордовиясо кармить ютамо «Лучший по профессии» профессиональной мастерствань Весероссиянь пелькстамонь федеральной этаптне. Сонзэ участникекс кармить «Ветеринарный фельдшер», «Агроном», «Технолог пищевой промышленности в сфере сыроварения» номинациятнесэ региональной этапонь изницятне.
Те пелькстамонть ютавтыть Россиянь Трудонь ды социальной ванстомань министерствась, федеральной ды региононь властень органтнэ, профсоюзонь общероссийской вейсэндявкстнэ.
Мордовиясо ушодовсть конкурсонь региональной этаптне. Васенцекс пелькстасть ветеринарной фельдшертнэ. Мельгаст – 11 агрономтне.
Лембе вал марто пелькстыцятненень пшкадсь МР-нь социальной ванстомань, трудонь ды занятостень министрань васенце полавтыцясь Татьяна Биушкина: «РФ-нь Президентэнть В.В. Путинэнь кармавтоманзо коряс, конкурссонть теезь полавтовомат: совавтозь од номинацият. 2025 иестэ саезь сон кармась «Кадры» национальной проектэнь прявт мероприятиякс. Те пелькстамонть вельде невтеви, кодамо покш тарка саи важодиця ломанесь, кода эсь тевень содыця специалисттнэ кепедить минек экономиканть. Вадря, зярдо федеральной уровнясо лездыть проекттнэнень, косо велень хозяйствас сыть од кадрат, касы робочей профессиянь престижесь. Мелят Мордовиясо парсте ютавтозель конкурсонь федеральной этапось, тедеде минек регионсо ютавтови велень хозяйствань весе колмо номинациятнева федеральной этапось. Те корты ламодо, Мордовиясь теи покш путовкс Россиянь продовольственной безопасностень коряс».
Агрономтнень ютксо профессиональной пелькстамонь программась аштесь кавто пельксстэ: теоретической (тестт) ды практической. Практической пельксэнть участниктне теизь Мордовиянь велень хозяйствань НИИ-нь паксятнесэ. Те – эрьва кодамо культуратнень видемаст коряс робота, касовкстнэнь ванномась ды лия мезе.
Весе пелькстамотнеде мейле, конкурсонь региональной этапонь изницякс жюрись яволявтызе Отяжбуень «Сабанчеевское» велень хозяйствань предприятиянь прявт агрономонть Вера Кочуринань. Самай сон карми невтеме Мордовиянть федеральной этапсо «Агроном» номинациясо.
Омбоце ды колмоце тарканть саизь Ковылкинань райононь «Мордовский бекон» предприятиянь агрономтне Валерий Пшеничников ды Иван Корячкин.
Конкурсонь федеральной этапонь изницятнень каземе кармить Московсо Кремлевской Покш дворецсэ. Васенце тарканть кисэ максыть премия 1 млн целковоень покшолмасо, омбоце тарканть кисэ – 500 тежат целковойть, колмоценть – 300 тежат целковойть.
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