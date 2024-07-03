Вечкемась эри седейсэнзэ

Чипаень мизолкс марто те эрзянь мазый тейтерь-авась ёроков эрьва кодамо шкинемань тевсэ. Сон машты аволь ансяк мазыйстэ ды гайтевстэ морамо, истя жо киштемеяк, артомояк, стамо-викшнемеяк. Дубёнкасо эйстэдензэ мерить – «минек тештенек».
Алина Бояркина чачсь Кобалесэ 1995 иестэ. Школанть прядомадо мейле тонавтнесь Н. П. Огарёв лемсэ МГУ-нь Аграрной институтонь «ландшафтной архитектура» специальностентень, конань коряс важодемс эзь саво. Бакалавриатонь дипломось те шкас ашти тевтеме. Университетэнть прядомадо мейле аламос важодсь цецянь микшнема лавкасо. Мейле велявтсь мекев Кобалев. Эряви меремс, школасо тонавтнемстэ сон ламоксть морсесь Дубёнкань клубсо эрьва кодамо пелькстамосо ды лиснесь изницякс. Пелькстамотнес усксизе Кобалень клубонь прявтось Елена Кечуткина. Сонзэ морамозо тукшнось весень мельс. Секскак, зярдо велев самодо мейле Алина кармась вешнеме робота, сонзэ тердизе важодеме Дубёнкань Культурань кудонь сестэнь прявтось Елена Григорьевна Маркова, кона сонзэ вадрясто содылизе. Ней уш сисемеце ие тусь, кода сон – творчествань жанрань коряс специалист. Алкукс кортыть, косо чачить – тосо эряваткак.
Алина Бояркинань важодема таркань нупалень стенатне пештязь шнамонь конёвдо ды мазый артовксто, конатнень артынзе сонсь. Кода карминек содамо, Алина, Культурань кудосо важодемадо башка, эйкакштнень марто работы Дубёнкань ДШИ-сэ. Вети живописень коряс урокт. Эйкакштнень сехте вадря важодевксэст кучни эрьва кодамо пелькстамотнес. Эсензэяк улить изнявксонзо. Те иестэ сон кармась колмоце степенень лауреатокс «Калейдоскоп талантов» искусствань коряс республиканской 8-це фестивальсэнть-пелькстамосонть «Изобразительное искусство» номинациясонть.
Кода уш ёвтынек вере, артомадо башка, тейтеренть эрямосо покш тарка саи морамонь тевесь. Вана кода сон ёвтни эсь вечкевикс тевдензэ:
– Репертуаронок пек келей – седе ламо эйсэнзэ эрзянь ды рузонь раськень морот. Теде башка, морсян неень шкань мельстуиця мороткак. А весть ульнинь «Од вий» пелькстамосонть. Морсян Дубёнкань «Морамо» ансамблясонтькак, конань художественной руководителезэ Любовь Анатольевна Нефёдова. Вана а умок морынек Андрей Бочкановонь «Мастор» моронть. Ве валсо, эрьва ладсо савкшны морсемс – ськамонгак, дуэтсэяк, ансамблясояк…Пек вечкса те тевенть.
Теде башка, ней омбоце ие заочна тонавтнян Н. П. Огарёв лемсэ МГУ-нь ИНК-со «Педагогическое образование (в области народно-певческого искусства)» ёнкссонть (образовательной программанть коряс).
Алинань ули колмо иесэ Стефания тейтерьказо, кона а умок кармась якамо эйдень кужов. Мирдезэ Алинань эсест велень – Кобалень, лемезэ Юрий. Ней сон СВО-со. 2022 иень октябрясто саизь мобилизациянь коряс. Ней ават-тейтерть зярс кавонест эрить Дубёнкасо сиведезь квартирасо. Эсест эрямо таркаст од ломантнень зярс арась. Эрьва мейсэ тензэ лездыть тетятне-аватне, конат эштё роботыть, аволь пенсиясот.
Ютазь иень «Шумбрат, Мордовия» фестивальсэнть Алина Бояркина морызе Мария Богомоловань «Вернитесь, ребята!» моронть. Сон ульнесь алтазь мирдензэ туртов. Удалонзо экранось невтнесь семиянь фотографиянзо, косо сон аштесь мирдензэ ды эйкакшонзо марто. Мерят, од авась аволь морась, ознозь ознось. Те ульнесь алкуксонь энялдома вере Пазонтень – ванстомс минек солдаттнэнь ятонь пулятнеде, сезневематнеде… Секскак валтнэ лиссть седейстэнзэ. Те эзь юта ваныцятнень вакска, ламотнень сельместэст чудсть сельведть. Эдь ламот Алина ладсо учить, зярдо малавиксэст велявтыть кудов. А стяко те моронть мейле кочкизь «Шумбрат, Мордовия!» фестивалень Гала-концертэнтень. Алина кармась лауреатокс «Вокал» номинациясонть ды, теде башка, Артём Здуновонь пельде тензэ максозель казне «Семьи героев» номинациясонть.
Велявтодо, цёрат! Эйсэнк учить малавиксэнк ды вечкевиксэнк!
Марина Агафонова