Ванстомс ды седе тов сюпалгавтомс весе раськетнень коест-кирдаст

Эрьва раськесь явови лиятнеде аволь ансяк эсензэ кельсэнть, истя жо эсензэ моротнесэ, эрямонь-аштемань койтнесэ. Сынст кирдицякс ды ванстыцякс ульнесь ды нейгак кадови велесь. Берянь се, меельце шкастонть велентень явовсь аволь истямо покш мель, кодамо эряволь.
Секс велетне кармасть чамомо, мартост кармасть ёмамо ламо койтне-кирдатне, эрямонь-аштемань паро ёнкстнэ, конат эрьва велесэ ульнесть эсест ды явсть эйсэнзэ лиятнень эйстэ. Ней неть ёнкстнэнень муевсь од лем – «бренд».
Кода ванстомс минек республикасо эриця раськетнень культурань сюпавчист, одов велявтомс весень вановтост веленть ёнов, панжомс тов кинть туристтнэнь туртов, а максомс куломо паро тевтненень, конатнень коряс ульнесь содавиксэкс се-тона велесь – истят бажамот эсест икелев путсть Мордовиянь Культурань, национальной политикань, архивень тевень министерствась (министрань тевтнень топавтыцясь С.Н. Баулина), Раськень шкинемань кудось (прявтось С.В. Чиндина), Мордовиянь эрьва районсо культурань управлениятне, зярдо яволявтсть покш пелькстамо истямо лем ало «Создание и продвижение культурных брендов сельских территорий Республики Мордовия».
Пелькстамонь васенце турось ушодозель эйзюрковсто. Те шканть перть эрьва велесэ эрявсь муемс сехте паро невтевксэнть (брендэнть), мезесь лововсь весемеде питнеекс ды мейсэ явовсь те велесь лиятнень эйстэ. Ламо велетнень туртов вешнемскак сынст эзь саво. Сынь умок уш содавикст. Саемс, Орданьбуень Орозбиень кевердезь кемтнень. Сынь умок уш теевсть Мордовиянь брендэкс, кода Кочкурбуень Вирь Тавлань чувтосто керсезь налкшкетнеяк. Парсте содасызь Темниковань няканть (матрёшканть), Покш Березникень эрзянь картнень, илейстэ теезь Кочкурбуень Сурвелень парготнень, Ташто Шайговань Теризморгань викшневксэст ды истя седе тов. А уш ярсамопельтнеде кортамскак а сави. Эрьва велесэ маштыть пидемеяк, панемеяк. Весенень содавикст эрзянь панжакайтне, мокшонь пачатне. Теке марто ламо ярсамопельтне ней стувтовсть. Саемс цёмаратнень. Сынст нейгак тейнить ды пидсить. Ансяк лемдить аволь цёмаракс. Аволь эрьва косо содыть, кода теемс кулаганть, эрзянь браганть ды ламо лия симемапельтнень. Ули пелема, седе тов сынст овсе стувтсызь.
Кода ванстомс весе сень, мезесь яви минек раськенть лиятнень эйстэ, тенень алтазель пелькстамоськак, кона поладозель вейсэнь невтемасо ды ульнесь Ташто Шайговасо аштемковонь (июнень) 4-це чистэ. Тов пурнавкшность Мордовиянь малав весе районтнэстэ. Эрьвась анокстась эсензэ невтевкс (бренд). Истямокс лововить кезэрень моротнеяк. Сынст ульнесь кинень морамс. Эрьва районсо ней улить морокурот, ськамост морыцят. Секс вастовоманть панжомадо икеле концертэсь мольсь зярыя част.
Теке шкастонть лия таркасо пурнавкшность райононь культурань управлениянь весе прявттнэ. Промкссонть, конань ветясь МР-нь Культурань, национальной политикань ды архивень тевень министрань тевтнень топавтыцясь С.Н. Баулина, кепедезельть кевкстематне, конат сюлмавозь сень марто, мезе теемс велетнень ёнов туристтнэнь мелест явовтомга.
Сонсь вастовомась панжозель колмо чассто. Панжицясь – Ташто Шайговань райононь прявтось Г.А. Мухин. Сон тешкстызе, раськетнень культурань сюпавчист ванстомась – те пек эрявикс тев. Секс истят пелькстамотне максыть покш лезкс те тевсэнть. МР-нь Культурань, национальной политикань ды архивень тевень министрань тевтнень топавтыцясь С.Н. Баулина ёвтась сюкпря весенень, кить путыть весе виест раськень культурань сюпавчитнень ванстомантень, ды тердинзе седе тов седеяк покш мель явомс тенень.
Седе тов жюрись, ков совасть раськень культурасо чарькодиця ломанть, ванкшнызе ды путсь питне весе сенень, мезе невтсть районтнэ. Эрьва кодат налкшкетнеде, кедьёнкстнэде, ярсамопельтнеде башка невтезельть кезэрень койтькак. Саемс, Лямбирень буестэ невтсть колмо раськень койть. Татаронсесь алтазель эйдень чачомадо мейле лемень путомантень, рузонсесь – покшсто касозь цёранть рекрутов ильтямонтень, эрзянсесь – урьвакстомсто одирьванть атявтонь-ававтонь кудов самонтень.
Сень лангс апак вано, вастовомась мольсь пек кувать, ды весе, кить сакшность районтнэстэ, пек сизекшнесть, пурнавозтне ялатеке кадовсть мельспаросо. Эзинзе кола ёжост вармаськак, кона секе-тев правтнесь выставкань экспонаттнэнь, велявтнесь палататнень.
«Культурась – раськенть оймезэ. Ванстодо эйсэнзэ. Ванстодо весе сень, мейсэ сюпав минек раськесь. Минек фольклоронть, минек келенть, минек ярсамопельтнень, викшневкстнэнь, весе сень, мезесь тееви ломантнень кедьсэ ды кази кеняркс весенень», – неть валтнэ, конатнень ёвтынзе Светлана Никитовна Баулина, весень туртов ульнесть тердемакс ды виень максыця кемемакс: минек раськень культурась карми эрямо ды сюпалгадомо седе товгак.
Раиса Щанкина.
Ташто Шайгова
Кода ванстомс минек республикасо эриця раськетнень культурань сюпавчист, одов велявтомс весень вановтост веленть ёнов, панжомс тов кинть туристтнэнь туртов, а максомс куломо паро тевтненень, конатнень коряс ульнесь содавиксэкс се-тона велесь – истят бажамот эсест икелев путсть Мордовиянь Культурань, национальной политикань, архивень тевень министерствась (министрань тевтнень топавтыцясь С.Н. Баулина), Раськень шкинемань кудось (прявтось С.В. Чиндина), Мордовиянь эрьва районсо культурань управлениятне, зярдо яволявтсть покш пелькстамо истямо лем ало «Создание и продвижение культурных брендов сельских территорий Республики Мордовия».
Пелькстамонь васенце турось ушодозель эйзюрковсто. Те шканть перть эрьва велесэ эрявсь муемс сехте паро невтевксэнть (брендэнть), мезесь лововсь весемеде питнеекс ды мейсэ явовсь те велесь лиятнень эйстэ. Ламо велетнень туртов вешнемскак сынст эзь саво. Сынь умок уш содавикст. Саемс, Орданьбуень Орозбиень кевердезь кемтнень. Сынь умок уш теевсть Мордовиянь брендэкс, кода Кочкурбуень Вирь Тавлань чувтосто керсезь налкшкетнеяк. Парсте содасызь Темниковань няканть (матрёшканть), Покш Березникень эрзянь картнень, илейстэ теезь Кочкурбуень Сурвелень парготнень, Ташто Шайговань Теризморгань викшневксэст ды истя седе тов. А уш ярсамопельтнеде кортамскак а сави. Эрьва велесэ маштыть пидемеяк, панемеяк. Весенень содавикст эрзянь панжакайтне, мокшонь пачатне. Теке марто ламо ярсамопельтне ней стувтовсть. Саемс цёмаратнень. Сынст нейгак тейнить ды пидсить. Ансяк лемдить аволь цёмаракс. Аволь эрьва косо содыть, кода теемс кулаганть, эрзянь браганть ды ламо лия симемапельтнень. Ули пелема, седе тов сынст овсе стувтсызь.
Кода ванстомс весе сень, мезесь яви минек раськенть лиятнень эйстэ, тенень алтазель пелькстамоськак, кона поладозель вейсэнь невтемасо ды ульнесь Ташто Шайговасо аштемковонь (июнень) 4-це чистэ. Тов пурнавкшность Мордовиянь малав весе районтнэстэ. Эрьвась анокстась эсензэ невтевкс (бренд). Истямокс лововить кезэрень моротнеяк. Сынст ульнесь кинень морамс. Эрьва районсо ней улить морокурот, ськамост морыцят. Секс вастовоманть панжомадо икеле концертэсь мольсь зярыя част.
Теке шкастонть лия таркасо пурнавкшность райононь культурань управлениянь весе прявттнэ. Промкссонть, конань ветясь МР-нь Культурань, национальной политикань ды архивень тевень министрань тевтнень топавтыцясь С.Н. Баулина, кепедезельть кевкстематне, конат сюлмавозь сень марто, мезе теемс велетнень ёнов туристтнэнь мелест явовтомга.
Сонсь вастовомась панжозель колмо чассто. Панжицясь – Ташто Шайговань райононь прявтось Г.А. Мухин. Сон тешкстызе, раськетнень культурань сюпавчист ванстомась – те пек эрявикс тев. Секс истят пелькстамотне максыть покш лезкс те тевсэнть. МР-нь Культурань, национальной политикань ды архивень тевень министрань тевтнень топавтыцясь С.Н. Баулина ёвтась сюкпря весенень, кить путыть весе виест раськень культурань сюпавчитнень ванстомантень, ды тердинзе седе тов седеяк покш мель явомс тенень.
Седе тов жюрись, ков совасть раськень культурасо чарькодиця ломанть, ванкшнызе ды путсь питне весе сенень, мезе невтсть районтнэ. Эрьва кодат налкшкетнеде, кедьёнкстнэде, ярсамопельтнеде башка невтезельть кезэрень койтькак. Саемс, Лямбирень буестэ невтсть колмо раськень койть. Татаронсесь алтазель эйдень чачомадо мейле лемень путомантень, рузонсесь – покшсто касозь цёранть рекрутов ильтямонтень, эрзянсесь – урьвакстомсто одирьванть атявтонь-ававтонь кудов самонтень.
Сень лангс апак вано, вастовомась мольсь пек кувать, ды весе, кить сакшность районтнэстэ, пек сизекшнесть, пурнавозтне ялатеке кадовсть мельспаросо. Эзинзе кола ёжост вармаськак, кона секе-тев правтнесь выставкань экспонаттнэнь, велявтнесь палататнень.
«Культурась – раськенть оймезэ. Ванстодо эйсэнзэ. Ванстодо весе сень, мейсэ сюпав минек раськесь. Минек фольклоронть, минек келенть, минек ярсамопельтнень, викшневкстнэнь, весе сень, мезесь тееви ломантнень кедьсэ ды кази кеняркс весенень», – неть валтнэ, конатнень ёвтынзе Светлана Никитовна Баулина, весень туртов ульнесть тердемакс ды виень максыця кемемакс: минек раськень культурась карми эрямо ды сюпалгадомо седе товгак.
Раиса Щанкина.
Ташто Шайгова