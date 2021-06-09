УДМУРТИЯСО ЮТАСЬ ФИННЭНЬ-УГРАНЬ РАСЬКЕТНЕНЬ ВЕСЕРОССИЯНЬ ПРОМКС

Аштемковонь 3-4-це читнестэ Удмуртиянь Ижевск ошсо ютась Финнэнь-угрань раськетнень Весероссиянь промкс, конань анокстыцякс ульнесть Россиянь ФАДН-сь, Российской Федерациянь АФУН-сь ды Удмуртия Республикань Правительствась.
Мордовиясто тов якась покш делегация, козонь совасть АФУН-нь прявтось Пётр Тултаев, Мордовиянь Эрзянь ды мокшонь раськетнень регионъютконь общественной вейсэндявксонь прявтось Юрий Мишанин, Мордовиянь Культурань, раськень политикань ды архивень тевень министрань васенце полавтыцясь Александр Карьгин, учёнойть, сёрмадыцят, тонавтыцят, журналистт, общественной организациянь прявтт, морыцят, музеень сотрудникть… Весемезэ форумонтень сакшность делегацият Российской Федерациянь колоньгемень регионсто, косо эрить финнэнь-угрань раськетне. Шумбракстнемань телеграмма промксонть панжомантень кучсь Россиянь Президентэсь Владимир Путин.
Промксонть панжомадо икеле делегациятненень невтезельть Удмуртиянь К. Герд лемсэ Национальной музеесь ды весенень содавикс конструкторонть, кона важодсь Ижевск ошсо, М.Т. Калашниковонь экспозициясь. Мезе парось, ошонь малав весе мазый таркатне, конатне вечкевить туристтнэнь туртов, аштить ве курынесэ ды ютамс сынст а эряви ламо шка. Покш мельспаросо ульнинек тосонь куншкакуронть ды Михаил Архангелэнь Соборонть кувалма, яксинек удмуртонь кедьчелькев ломантнень выставкав ды варчинек те раськенть сехте содавикс ярсамопеленть – перепечитнень. Тешкстасынек, Ижевск ошсо малав весе лавкатнень, ульцятнень лемтне сёрмадозь удмуртонь кельсэ ды «зёчбур» шумбракстнема валось маряви эрьва ёндо.
Форумонь торжественной промксось панжозель Оперань ды балетэнь театрасо, ков инжетнестэ ламотне састь эсест раськень оршамопельсэ. Мордовиянь делегацияськак эзь явово лиятнень эйстэ, арсетяно, минь ульнинек пек редявикст эсенек эрзянь ды мокшонь панартнэсэ-руцятнесэ. Дивавтымизь тосонь морыцятне-киштицятне, васняяк, «Италмас» государственной ансамблясь, конась невтсь пек паро концерт тиринь кельсэ. Ули Удмуртиясо эсест «Бочкановосткак» – те «супер-удмуртось» Богдан Анфиногенов, содавикс рэперэсь, поэтэсь, клипень снимицясь ды удмуртонь кельсэ кортыця блогерэсь.
Панжизе Форумонть РФ-нь АФУН-нь прявтось Пётр Тултаев, кона тешкстызе промксонть эрявиксчинзэ, эдь финнэнь-угрань раськетнень улить эсест мелявксост, улить неень шкань весенень невтемань практикасткак, конатне кармить лезэвекс аволь ансяк башка регионтнэнень, весе масторонть туртовгак. Сон карми лездамо таркакс сеть ломантненень, конатне сыть эсест од мелест-арсемаст ды проектэст марто.
Промксонь участниктненень шумбракстнемань валт ёвтасть Удмуртиянь Прявтось Александр Бречалов, Россиянь ФАДН-нь прявтось Игорь Баринов ды лият. Пленарной пельксэнть шкасто эсест раськетнень тевтнень коряс важодемадост ёвтнесть Карелиянь, Мордовиянь, Удмуртиянь, Марий Элэнь, Коминь, Ханты-Мансинь ёнкстнэстэ сазтне, конатне прасть ве мельс: истямо форум ютавтнемс кавто иес весть.
Ижевскоень куншкакуросо жо те шкане ютась фестиваль, косо ёрокчист невтизь финнэнь-угрань раськетнень коллективтне. Мордовиясто тов сакшность «Мерема» фолк-ансамблясь (прявтось – Екатерина Модина) ды кезэрень «Тюштянь налксематнень» арсицясь Павел Мигунов.
Омбоце чистэнть Форумонь секционной промкстнэ ютасть Раськетнень ялгаксчинь кудосонть. Панжозельть колмо секцият. Эйсэст кортамось мольсь финнэнь-угрань раськетнень материальной ды аволь материальной культуранть ванстомадо ды касомадо-кемекстамодо, кельтнень ванстомадо, цифровой ды информационной пертьпельксэс совавтомадост ды сыненст лездамонтень од ёнкстнэнь вешнемадо. Башка мель явозель Весероссиянь од ломанень проекттнэнь пелькстамонтень, конась ютавтозель промксонть юрсо, ды седе тов ёвтасынек, кие кармась изницякс минек республиканть пельде.
Монень жо, кода журналистэнтень, прявт редакторонтень, пек лезэвекс марявсь секциясь, косо кортавсь, кода финнэнь-угрань кельтне ней эрить интернетсэ, кодат мелявксост ды изнявксост улить национальной СМИ-тнень Россиянть келес. А мезть сёпомс, миненек пря шнамс а мейсэ, секскак мельспаросо кунсолынь лия раськетнень кельсэ интернет-порталтнэнь представительтнень ды активисттнэнь практикаст ды, кода мерить, тапаринь превезэнь. Кенярдовтыть маритнень ды удмурттнэнь тевест. Марий Элстэ Андрей Чемышев программистэсь ёвтнесь тенек, маринь келесь уш ули интернетсэ, сонзэ туртов теезь компьютерэнь клавиатурань раскладка, электронной словарь, видестэ-авидестэ валонь сёрмадомань система. Неть базовой инструментт сень туртов, штобу кельтне эрявольть-аштевельть интернет-пертьпелькссэнть. Кода ёвтнесь маринь активистэсь Николай Любимов, сынст кельсэ улить мессенджертнэсэ стикерт, сынь ютавтызь эсест кельс «ВКонтакте» ды «Телеграмм» социальной сеттнень, гугл-переводчикенть, конась ёвтни ки ланга ардоманть, сынст улить зярыя блогерэст, конат ветить эсест лопаст тиринь кельсэ. Удмурттнэньгак тевест тень коряс а шешкить ве таркасо. Кода ёвтнесь Григорий Григорьев, сынст «Удмурт дунне» газетанть юрсо пурназь интернет-технологиятнень содыця куро, конатне весе вейсэ нолдыть неень шкань интернет-портал, арсесть приложения газетаст туртов, конань вельде «вельмить» фотографиятне, ветить лопат соцсеттнесэ, снимить мультфильмат, анокстыть налксемат вишка эйкакшонь кельсэ ды те весе удмуртонь кельсэ. Кода неинек-маринек, аволь весемесь ашти ярмаконь улемадонть, ламось ушодови од ломантнень тиринь келентень вечкемастонть. Истят од ломантне эрьва раськетнесэ «сырнень покольде» питнейть.
Ламот эйстэст кармасть изницякс од ломанень проекттнэнь конкурссонть, конатнень итогтне ёвтазельть Форумонь меельце промкссонть. Мордовиясто жо васенце ды омбоце таркатнень саизь Евгений Ледяйкин «Од веле» проектэнзэ марто ды «Мокшень блогерэсь» Оксана Белкина.
Форумонть прядомадо икеле яволявтозель сонзэ Резолюциясь, конантень совасть колмо секциятнень мельтне-арсематне. Науканть, образованиянть ды раськень политиканть коряс арсезель кастомс важодеманть кельтнень ванстомаст, тиринь келень учебниктнень школас пачтямост, этнотуризманть коряс. Общественной организациятненень эряви кирдемс кеме сюлмот властень госоргантнэнь марто, кастомс национальной кадратнень покшолмаст, университетс сыця абитуриенттнэнь, конатне лиснесть изницякс национальной образованиянь пелькстамотнесэ, редямс васенцекс.
СМИ-нь, информатизациянь, раськень кельсэ интернет-ресурстнэнь коряс арсезель анокстамс аудиокнигат тиринь кельсэ, ютавтнемс медиафорумт ды межэтнической журналистикань коряс тонавтыця семинарт, лездамс тиринь кельсэ газетатнень, журналтнэнь, теле- ды радиопрограмматнень нолдамонтень, эрязкавтомс цифровизациянть интернет-пертьпелькссэнть, совавтомс тиринь кельтнень общественной сферантень. Од ломантнень марто важодемасонть эряви кастомс гранттнэнь ды проекттнэнь сёрмадоманть, кастомс сынст седейсэ тиринь келентень, раськень спортонтень вечкеманть, ютавтомс весероссиянь од ломантнень форум. Арсеви топавтомс лия ламо тевть, конатне кармить ванстомо ды кастомо-кемекстамо минек кельтнень, культуранть ды койтнень-кирдатнень. Сынст эрямос совавтомась ламосо ашти эсенек эйстэ, ялгат!
Марина Девятова