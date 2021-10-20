Саранскойсэ снимасть «Ёлки» фильманть

Ошонь куншкакуросо эрицятне вейсэ тейсть раськень тешкс
Те недлячистэнть Саранскоень Советской площадьсэ ютась «Ёлки» содавикс фильмань 8-це пельксэнть снимамось. Советской площадьсэ анокстазель тарка, косо стявтозель покш куз ды ашо вельтявксонть лангс пурназельть эрицятне, конатне весе вейсэ теизь минек республикань гербень тешксэнть. Те чокшнестэнть сынь весе теевкшнесть актёрокс ды кунсолость ансяк режиссёронть Антон Богдановонь вайгелензэ. Снимамотне мольсть весемезэ малав час ды ютасть санитарно-эпидемиологической вешематнень топавтозь. Снимамо саезельть ансяк сетне, кить ютасть вакцинация ды невтсть нолдыцятненень прививкадо сертификатт эли QR-кодт. Вакцинировазь ульнесь весе снимиця бригадаськак.
Ушосонть секе-тев гайнесть Од иень морот, пейдемат, ливтясть вейке-вейкень туртов поздоровт, ды ломантненень марявсь, теке сынь алкукскак вастыть покш кенярксчи. Ламот састь мишура, гирлянда ды лия од иень тешкс марто. Паро, ушось манеель ды а пек якшамоль. Снимамо ломантне сакшность семиянек.
«Ёлки» фильманть вечксызь ламот ды эрьва Од иестэ сонзэ невтнесызь кинотеатрасо. Сисем иень перть иезэнзэ весть нолдавиль од пелькс. Ансяк кавто иеде икеле пейдевтиця сериалось лоткавтозель. Тимур Бекмамбетов режиссёрось кармась топавтомо лия проектт ды «кузнэсь» ёмась кинотеатрасто. Ансяк вечкицятне вешсть поладовкс. Снимамс од сюжетт арсесь содавикс актёрось ды од режиссёрось Антон Богданов, конанть ваныцятне содасызь кода «Реальные пацаны» фильмастонть Лёхань. Антононь улить эсензэ арсевксэнзэ, конатнеде сон ёвтнесь минек газетань журналистэнтень Марина Девятованень.
– Мекс тынь кочкинк Саранскоенть снимамо таркакс?
– А мекс аволь Саранскоесь? Паро ошось. Зярдо кочкасть Футболонь коряс масторлангонь чемпионатонь матчтнень ютавтома таркакс ошт, сонзэ жо кочкизь? Монень пек вечкевсь Саранскоесь. Минь кочкинек вейксэ ошт, конатнесэ карматано снимамо фильмань меельце кадратнень-налкшкетнень. Экрансонть лиси покштояк покш куз ды сонзэ тарадтнэнь лангсо кармить цитнеме поводезь налкшкеть, сынст лангс сёрмадовить оштнень лемтне. Вана течи минь сниматанояк истямо налкшке тынк эрицятнень марто, покш планткак тейтяно. Те карми истямо мазый раськень тешкс – теке чипайне, фильмантень совавтынек национальной колорит.
– Кодамо карми ней сюжетэсь, мейсэяк явови икеленсетнень эйстэ?
– Карми истя жо Россиянь эрицятнеде. «Ёлки» фильмась свал панжсь од артистт, од лемть. Курок минь весементь ёвтнесынек прессантень.
– Паряк, тынь уш яксиде минек ошка, кортниде эрицятнень марто?
– Мон свал яксян ськамон, нейгак кенеринь яксемс ошканть, лексинь кошттонть. Мон ульнинь тесэ вете эли сисем иеде теде икеле, сон монень сестэяк уш пек вечкевкшнесь. Сон истямо вишинькине, теке налкшкень, мазыйне, тюсов. Те ульнесь эштё Чемпионаттонть икеле, ней жо ливтинь од аэропортс, неинь од стадион… Пертьпельксэськак кенярдовтымизь манейчисэнзэ.
– Зярдо лиси кинось покш экрантнэс?
– Ацамковонь 30-це чистэ. Садо весе кинотеатрав ды тынь несынк од «Ёлкатнень».
– Ков эштё мольтядо снимамо, кодамо ошов?
– Казань ды Нижней Новгород. Эштё Уфа, ансяк тосо улить кой-кодат кевкстемат. Минь кото ошсо сниминек новеллат, ней сайтяно лия ошт снимамс кузонь налкшкеть. Саранскойсэ удалась снимамс новеллаяк, налкшкеяк.
– Лисни, тынь малав весе материалонть уш сниминк?
– Нама, минь уш, меремс, финалсо.
– Тынь ялатеке аволь содавикс эли дока режиссёр, талнотадо?
– Нама, талнан, а кие а талны? Кавто иеть арасель те фильмась, эряви ташто команданть икелеяк парсте прянть невтемс, ваныцятненьгак дивавтомс, одтнэньгак «Ёлкатнес» ветямс. Эдь ломантне вешить, сынь тошнакадсть, кода корты Тимур Бекмамбетов. Истя чачсь мель весементь поладомс.
– Течи истямо тесэ од иень кошт, весе мельспаросот. Мезе бу тынь ёвтавлиде минек эрицятненень Од иенть каршо?
– Ялгат, тынк ошонк алкукскак пек паро. Видьстэ мерян, улить минек масторонь картасо ошт, а ёвтасынь лемест, конатнень а пек вадря энергетикаст. А содан, мезе марто те сюлмавозь. Саранскойсэ жо пек паро энергетикась, а манчан. Арсян эрицятненень эштё седеяк паролгадомс, мазылгадомс ды кадовомс истямо жо мельстуицякс.