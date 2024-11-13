Раськень коень ванстыця, тонавтыця ды дока ава

Эрзянь-мокшонь оршамопельтне – те алкуксонь искусства. Сынь сюпавт мезеньгак ёнов а молиця викшневкссэ ды мазылгавтомасо. А стяко кельсодыйтне кортыть: «Эрзянь-мокшонь аванть ютамозо содавиль ды марявиль васолдо. Аватне ютыльть – теке локсейть уильть. Оршамопелест лангсост, теке мерят, ёвксонь инязоравань – цитнить эрьва кодамо тюссо».
Ризнэвти, мекс ней весе те сюпавчись ловови ансяк музеень экспонатокс, конась ёвтни минек од ломантненень кезэрень шкань историядонть. Алкукскак, содыця ломанесь раськень оршамопеленть викшнеманзо кувалма сеске ёвтасы, кие ульнесь азорозо, зяро тензэ иеть, ули-арась кудораськезэ, кикс важоди ды седе тов. А стяко кортыть: «Эрзянь-мокшонь орнаментэсь – те истямо код, конань вельде панжови ломаненть раськень оймезэ». Теде ды ламо мезде лиядо минек газетантень ёвтнесь Россиянь Художникень союзонь членэсь, МР-нь культурань заслуженной важодицясь Ольга Алексеевна Малаева. Те авась колоньгеменде ламо иеть алты эрзянь-мокшонь оршамопельтнень историяст тонавтнемантень.
Ольга Алексеевна чачсь-кассь Саранскойсэ. Тетязо, Алексей Михайлович, эрзянь ломань, авазо, Мария Осиповна – рузава. Минек героинясь а сёпи, сонензэ пек мельспаро, мекс рунгованзо чуди эрзянь вересь. Сон вечксы те раськенть, сонзэ келензэ ды культуранзо. Артыцянть кудораськезэ покш ды сюпав кедьчелькев ломаньсэ. Артыцясь эсь кортамосонзо тешксты, истямо ундокс марто сон пек уцяскав ломань. Салмуксонь кирдеме Ольга Алексеевнань тонавтызе тиринь авазо.
– Ледстнян, кода эйдень кужосо весе ялган налксильть эсь ютковаст, мон жо, ськамон, столь экшсэ стылинь няканень оршамопельнеть ды кудосояк аштемстэ те тевесь ульнесь сехте вечкевиксэкс, – мизолдозь ёвтни Ольга Алексеевна.
Истя жо авась ледстни, эрьва кизна оймсема читнестэ сон ардтниль инжекс тетянзо тиринь ёнксов – Дубёнкань районов. Се шкастонть сынст тосо ульнесть пек ламо родняст. Ольга Алексеевна парсте ледстни вечкевикс Валентина сыре патянзо. Самай сон ульнеськак васенцекс, кие содавтызе тейтерьканть раськень оршамопельтнень марто.
– Те шкас сельмень икеле ашти Валя патянь эрямо парезэ. Эйкакшонзо арасельть, свал эрясь ськамонзо. Секскак эрьва кизэ минь ардтнинек сонензэ кудоютконь тевтнесэ лездамо. Эрьва истямо ардомась прядовиль эрзянь оршамопелень ванкшномасо. Патям панжилизе парензэ ды таргиль весе таштазь сюпавчинзэ. Зярдо-бути од тейтерькакс сон пек вечкиль викшнеме. Секскак куломазонзо кирдсь тейтерькс викшнезь васень панаронзо ды нардамонзо. Сельметь кадовить неть викшнезь тешкскетнень мазычиденть. Весемесь теезь пек ваньксстэ, вадрясто. Истя викшнильть ансяк алкуксонь кедьчелькев аватне. Монь свал сявадыльть сельмень те сюпавчинть ванкшнозь. Сынь казильть монь эйкакшонь седеенть туртов лембе талнома ды седеяк кемекстыльть эрзянь раськентень вечкеманть, – мельспаросо ледстни артыцясь.
Истя, ветеце классо тонавтнемстэ вишка Оля кармась якамо художественной школав. Тесэ тейтерькась марясь прянзо, мерят, прок кал ведьсэ. Школадо мейле кочкизе Саранскоень художественной училищанть. Прядызе якстере диплом марто ды ушодсь важодеме тонавтыцякс.
– Се шкасто минек марто важодсть алкуксонь мэтрат. Тешкстама истят превей ды дока тонавтыцятнень, кода М. С. Шанин, Л. В. Шанина, Л. М. Острась-Демашкина ды ламо лият. Самай неть ломантне тонавтсть эйсэнек, кода седе видестэ невтемс прянок искусствасо. Студентэнь шкатне макссть монень эрямонь вадря школа, – корты Ольга Алексеевна.
Училищанть прядозь, тейтересь тагояк сёрмадстызе прянзо студентт юткс. Мольсь тонавтнеме М. Е. Евсевьев лемсэ университетэв (се шкане – пединститутов), косо кочкизе «Изобразительное искусство» ёнксонть. Эряза тейтересь чить кенерсь тонавтнемс, чокшне ланга жо важодсь эйкакш марто. Теде башка, свал муиль шка эсь шкинемантень, ламо ловныль раськень историядонть, оршамопельтнеде, артыль, викшниль, стыль костюмт. Истя иеде-иес тейтерь-аванть шкинемазо кассь.
Чиде-чис авась котьми раськень оршамопельтнень викшнеманть велькссэ. Чарькодеви, Ольга Алексеевна – артыця, сонзэ вановтозо ды теевксэнзэ кезэренсетнеде явовить, ансяк эрзянь раськень койтнень-кирдатнень лувонть ды домкачинть, кадык эсензэ ладсо, вансты.
Эряви меремс, артыцянть важодемазо а весть тешкстазель весероссиянь ды республикань пелькстамотнесэ. Ольга Алексеевнань алкукс ули мезень кисэ шнамс. Аванть пек сюпав викшнемань ды стамонь ёрокчизэ. Сон свал невти прянзо культурань эрьва кодамо проектсэ. Тешкстама, 2020 иестэ МР-нь Культурань министерствась Культурань инициативань Президентэнь фондонть лезксэнзэ вельде И. Д. Воронин лемсэ Мордовиянь краеведениянь музейсэ панжсь «Мастерская народного костюма» шкинемань нупаль, конань прявтокс аравтозель Ольга Алексеевна. Мастерскоесь зярдояк а эрси чавосто. Тей свал пурнавкшныть кедьчелькев ломанть. Ды сынст марто вейсэ Ольга Алексеевна ютавтни раськень оршамопелень викшнемань ды човалясто мазылгавтомань мастер-класст.
Эйкакштнень марто важодемась
Неть читнестэ П. С. Кириллов лемсэ библиотекасо ютавтовсь «Поэзия мордовского костюма» эрзянь-мокшонь оршамопелень коряс мельстуиця мастер-класс. Тешкстама, те мастер-классось ютавтови «В семье единой» клубонь проектэнть лувсо, конась нолдави тевс Культурань инициативань Президентэнь фондонть лезксэнзэ вельде. Сонзэ ветицякс ульнесь минек героинясь – Ольга Малаева. Мастер-классонть участникекс кармасть Саранск ошонь 28-це № средней общеобразовательной школань сисемеце классонь тонавтницятне. Эйкакштне мельспаросо кунсолость кедьчелькев аванть ды ванность сонзэ важодевксэнзэ, конатнень ютксо ульнесть Валя патянзо пельде казезь эрзянь авань панарось, нардамотне ды прясо кандтнема пацятне. Сехте пек эйкакштнень дивавтызь, нама, човалясто теезь мазылгавтоматне. Эрьва тейтерькась бажась варчамс эсензэ лангс те мазычинть.
Истя жо, Ольга Алексеевнань ёвтнеманзо вельде од ломантне кармасть содамо, кодат тешкскеть ванстовсть эрзянь ды мокшонь оршамопельтнень викшнемасонть. Ютксост: «косая стёжка», «эрзянь тештинесь», «пуговка» эли, лиякс меремс, «копеечка». Неть тешкскетне вастневить ансяк минек раськень оршамопелень викшневкстнэсэ.
Арсетяно, те вастовомадонть мейле эйкакштнень тиринь раськеденть содамочист седеяк сюпалгадыть.
Алена Артемьева